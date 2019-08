Wandelen in de wereld van Gods woorden

Tjerk de Reus

Woorden van God, schrijft Andries Zoutendijk, zijn ‘mokerslagen én hoopvolle tekenen’. Pas als we onze problemen inzien, kan er ruimte komen voor troost. In vijftien preken laat hij zien hoe dit werkt.

Vanaf begin volgende week ligt Oplichtende woorden in de boekhandel, een boek met ‘De mooiste preken van Andries Zoutendijk’. Mooie preken zijn het inderdaad: ze laten zien hoe de Bijbel en onze hedendaagse levenservaring op elkaar betrokken kunnen worden. Daarbij zijn grote theologische thema’s – kruis en opstanding, schepping en herschepping – veelal tussen de regels door aanwezig: onnadrukkelijk, maar wel sfeerbepalend. Hoe dit uitpakt in deze preken – daarover straks. Nu eerst: wie is Andries Zoutendijk?

Zoutendijk (1952) was tot vorig jaar predikant van de Protestantse Gemeente te Utrecht, verbonden aan de wijkgemeente rond de Jacobikerk. Hij was daar bijna dertig jaar predikant, nadat hij eerder in het dorpje Noorden en in de stad Groningen voorganger was. Die dertig jaar in Utrecht was natuurlijk heel lang, maar volgens Zoutendijk zelf was het toch steeds weer een andere gemeente, dankzij de grote, steeds wisselende studentenpopulatie.

Nu hij met emeritaat is, hebben Beatrice de Graaf (lid van de wijkgemeente Jacobikerk, hoogleraar in Utrecht), Barbara Lamain (voormalig lid van de gemeente en nu zelf gemeentepredikant) en Koos van Noppen (werkzaam bij de IZB) uit de preken van Zoutendijk een keus gemaakt met de mooiste preken.

Woorden aan twijfel

In Utrecht was Zoutendijk op zijn plek. De vele studenten in de stad en in de kerk brachten vragen met zich mee – bijvoorbeeld rond geloofstwijfel – die hem hebben geraakt. Het waren ook zijn eigen vragen, en zijn dat gebleven. Zoals hij die vragen verwoordde – creatief, beeldend en indringend – was ‘opluchtend’ voor studenten, en niet alleen voor hen. Maar twijfel en wanhoop zijn bij Zoutendijk niet een eindstation dat domweg onontkoombaar is. Ze vormen eerder een ‘ruimte’ waar iets nieuws kan beginnen. Waar het tekort onder ogen wordt gezien, kan een nieuw perspectief opbloeien.

Hoe gaat dat, woorden geven aan twijfel? Je gelooft dan wel in Gods toekomst, zegt Zoutendijk ergens, ‘maar het is zo ver weg. Iedere keer loop je weer een deuk op. Hoe lang nog? En moet ik dat ook al die tijd blijven geloven? En kan ik dat nog opbrengen?’ Je kunt er natuurlijk ook ánders in staan, en van aarzeling of twijfel geen last hebben.

Zoutendijk: ‘Of we zijn gewoon flinke mensen. We staan voor onze zaak in het leven. Het gaat ons goed en we mankeren niks. Maar vreemd is dat, dat de leegte je toch zo kan aanvliegen. Dan kan er zo’n stille wanhoop zijn. Dat heb je toch ook als je dertiger bent? Zo’n stille wanhoop, die je dan nog probeert weg te duwen door een heleboel drukte en lawaai.’

Broze schapen

Welke kant gaat het op, als de twijfels en aarzelingen benoemd zijn? Zoutendijk vervolgt op deze manier: ‘Het zou toch goed zijn als wij allemaal ontdekten dat wij broze schapen zijn. ‘Voorwaar, het volk is gras’, zegt de profeet. Het hele volk. Hoe komen wij mensenkinderen thuis?’ Dit mag op het eerste gehoor ‘traditioneel’ klinken, maar wie dat denkt, leest niet goed genoeg. Eerder raakt het beeld van ‘broze schapen’ aan een gevoel dat vandaag volop valt te herkennen. Er wordt hier een besef wakker van menselijke kwetsbaarheid. Als dat doordringt en herkend wordt, ligt de weg open om de vraag ‘hoe wij thuiskomen’ aan bod te laten komen.

Want dat is een relevante vraag geworden, nu we onze dakloosheid hebben ingezien. Tegelijk, zo valt hier te lezen, is dit de route die bij het geloof past. De woestijn is hier een krachtig Bijbels beeld. Daar kom je als vanzelf terecht, noteert Zoutendijk: ‘De woestijn is de plek waar niets meer vanzelfsprekend is.

Je pakt er niet verveeld hier en daar wat op om het gedachteloos te consumeren. Dat is de woestijn niet. In de woestijn moet je het manna rapen, stukje voor stukje, want het wordt je niet op een presenteerblaadje aangeboden. Het is ook niet zeker dat er morgen weer iets is. Dat moet je geloven, vertrouwen. Er groeit niets vanzelf.’

Door de buitenkant

Wie graag ‘iets positiefs’ wil horen, zal mogelijk een beetje geïrriteerd raken door deze preken. Zoutendijk heeft nu eenmaal de overtuiging dat je door de mooie buitenkant heen moet breken, om bij de herkenbare realiteit van mensenlevens uit te komen. ‘Dit woord zal ons alleen tot zegen zijn als wij samen de diepte ingaan en door de schone schijn heen breken’, stelt hij aan het begin van een preek. ‘Want God spreekt tot mensen die het bij de schijn niet meer kunnen uithouden en die in hun naaktheid hulpeloos en beschaamd voor Hem staan.’ Maar dan gaat er ook iets gebeuren.

De geschiedenissen in de Bijbel kunnen ons helpen en troosten. En dat kan overweldigend zijn, want God ‘kan opeens een engelenleger uit de grond trekken – omhet zo maar eens zeggen’. Dat zal overigens niet altijd opzienbarend zijn, maar er valt wel een nieuwe koers te ontdekken. Er komt van de andere kant een nieuw perspectief. Niet als zoete belofte voor ooit, maar als iets wat in het hier-en-nu effect kan hebben: we komen in de kerk ‘om te horen wat Hij ons te zeggen heeft, wat Hij van ons wil, en wat Hij al bezig is te doen. Wat Hij wil is onze aanhankelijkheid aan Hem. En dat we vervolgens die aanhankelijkheid meenemen in ons leven in de wereld.’

Deze preken zijn geschreven met een sterk gevoel voor taal. Zoutendijk weet de dingen helder en verrassend te verwoorden en is een nauwkeurige lezer van de Bijbel. Passages uit het Oude en Nieuwe Testament stelt hij met een opmerkelijke intensiteit aan de orde, op zo’n manier dat ze een deel worden van hoorders en lezers vandaag. En daarom gaat het, noteert hij ergens: ‘Geloven is dat je gaat wandelen in de wereld van de woorden van God. En dat je dan gaat luisteren en kijken.’

Oplichtende woorden. De mooiste preken van Andries Zoutendijk. KokBoekencentrum, 12,99 euro