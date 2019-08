Landelijke campagne voor ‘relatie-APK’

Lodewijk Born

Alpha Nederland is deze week een grote landelijke online-campagne begonnen om stellen uit te dagen meer tijd voor elkaar te maken. Uit een onderzoek dat de christelijke organisatie liet uitvoeren blijkt dat 16 procent van de Nederlandse stellen tussen 18 en 49 jaar minder dan een uur per week tijd aan elkaar besteedt. Bijna de helft van de tijd van stellen gaat naar ‘werk / huishouden / school’ (21 procent), ‘kinderen’ (zo’n 15 procent) en de ‘smartphone, tv, Netflix en internet’ (ruim 12 procent).

Tevens blijkt dat 34 procent van de partners vindt ‘dat de partner niet goed (genoeg) luistert’. Ruim48 procent wil meer praten over hun relatie. Alpha Nederland hoopt dat stellen besluiten om dit seizoen samen een Marriage Course te volgen. Dat is een cursus waar partners elkaar (weer) beter leren kennen, de onderlinge communicatie kunnen verbeteren en samen kunnen bespreken wat de ander belangrijk vindt.

Deze relatiecursus werd ooit in Engeland ontwikkeld en wordt nu wereldwijd gegeven. Directeur Arnoud Drop van Alpha Nederland: ,,Partners willen graag meer activiteiten samen doen, betere gesprekken voeren met elkaar en betere seks, blijkt uit onderzoek,maar vinden het moeilijk om daar tijd voor te maken. Op de Marriage Course gaan ze precies met deze en andere thema’s aan de slag.” Vorig jaar deden landelijk 800 stellen mee aan een Marriage Course. ,,We hopen op een stijging van 20 tot 25 procent voor komend seizoen. Er starten eind september en in januari 2020 in het hele land cursussen.”

Tijd voor elkaar

Ruzies bij stellen gaan het vaakst over: geld (20 procent), huishouden/ taakverdeling (17 procent) en kinderen (16 procent). De campagne ‘Tijd voor elkaar’ speelt op een humoristische manier in door de gevolgen te laten zien van het maken van tijd voor elkaar. Er is bijvoorbeeld een ludiek filmpje gemaakt van een stel dat hun ‘persoonlijk record conflicten oplossen’ heeft verbeterd met 0,034 seconden.

Met de campagne hoopt Alpha Nederland op een laagdrempelige manier mensen te informeren over de Marriage Course. ,,Ik denk dat niemand in een relatie zit te wachten op ruzies. Meer tijd voor elkaar zorgt concreet voor minder conflicten”, zegt Drop. Onder het genot van een diner voor twee krijgen de stellen op zeven avonden uitleg over thema’s als taakverdeling, vergeving, goede seks en communicatie. Daarna gaat elk stel afzonderlijk met concrete vragen en oefeningen aan de slag. Ook worden ze uitgedaagd om na de Marriage Course tijd voor elkaar te blijven maken.

Het moment van de lancering van de campagne houdt verband met de start van het kerkelijk seizoen, omdat de cursus vanuit plaatselijke kerken wordt aangeboden. Tegelijk sluit het goed aan als preventiemiddel voor relaties die (al) broos zijn. Na de vakantieperiodes is ieder jaar in januari en september een piek in het aantal scheidingen te zien, zo bleek in 2018 uit een onderzoek onder bijna 300 echtscheidingsmediators. De vakantie, ‘die gezelligmoet zijn’, wordt dan gezien als laatste redmiddel. Als dat niet gebeurt, is er na de ‘mislukte vakantie’ de stap naar een advocaat.

Onderhoud

Het kan ook anders, meent Drop. ,,Een deelnemer van de Marriage Course vertelde me: ‘Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt.’ Dat is precies wat het onderzoek aantoont: ruim vier vijfde van de mensen in een vaste relatie is ervan overtuigd dat alles onderhoud vraagt, ook een relatie.”