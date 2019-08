Jongeren feesten op het ritme van gebeden tijdens het Kloosterfestival

Wim Warnar

In Diepenveen was afgelopen weekend voor de tweede maal het Kloosterfestival voor jongeren tot 35 jaar. Drie dagen lang, van donderdagmiddag tot gistermiddag, deden deelnemers mee in het ritme van het Jongerenklooster.

De zon schijnt over Klooster Nieuw Sion in de bossen bij Deventer. Aan de rand van de kloostertuin liggen jongeren tussen de bomen in hangmatten. Even verderop staan tentjes tussen de oude kloostermuren.

,,Gisteravond was het erg gezellig”, vertelt de 25-jarige Jeroen van Hemmen uit Eindhoven op vrijdagochtend. In de avonden zijn er optredens van verschillende christelijke artiesten, maar niet tussen tien en half elf. Dan luidt de klok voor het avondgebed. Daarna wordt er vaak nog lang gedronken en gepraat in ‘De Grote Kap’, een oude schuur.

Er zijn honderd bezoekers die alle drie de dagen meedoen. Een kaartje voor het hele festival kost 122 euro. Niet duur, volgens Van Hemmen, die net als veel andere deelnemers een protestantse achtergrond heeft. ,,Zeker niet als je het vergelijkt met andere festivals.” Hier komen geen grote bands optreden, maar de kleinschaligheid heeft ook wat volgens hem.

Korte nacht

Hij zocht donderdagavond rond half twee zijn tentje op. Desalniettemin was hij om half acht weer bij het ochtendgebed. Hij slaat wel wat workshops over, maar niet de gebeden. ,,Anders moet je niet naar het Kloosterfestival gaan, je tekent ook voor het ritme van de gebeden.”

Voor de Amsterdamse Stacey Krom, eveneens 25, was de nacht ook kort. Ze ,,had het wel moeilijk” tijdens het ochtendgebed en sluit niet uit dat ze een keer een getijdengebed overslaat. ,,Iedereen beleeft het op z’n eigen manier.”

Ze is ook wel eens naar de Taizégemeenschap in Frankrijk geweest, maar ,,hier ben je vrijer, je kunt je eigen programma volgen”, aldus Krom. De vieringen zijn wel vergelijkbaar volgens haar, maar ,,hier heeft de gezelligheid een groter vleugje”.

Ontmoeten

Tussen de festivaldeelnemers lopen ook een aantal ‘jonge religieuzen’ rond: monniken en kloosterzusters, katholiek en protestant, sommigen in habijt. Met hen kun je kennismaken tijdens de workshop ‘Klooster Speeddate’, waarin ze iets vertellen over hun orde. Maar je kunt hen ook aanschieten tijdens de gezamenlijke maaltijden of ontmoeten bij één van de andere workshops.

Een van hen is zuster Simone van den Brink, novicemeesteres van het benedictinessenklooster in Oosterhout. Zij wijdt jonge vrouwen die kloosterzuster willen worden in. In Diepenveen geeft ze de workshop ‘Het klooster in, ik?’ In de kapittelzaal zitten zo’n 25 jongeren in een halve kring om haar heen, in een grote ruimte met witte muren en aan weerszijden donkerbruine banken. Tussen de gotische ramen hangt een Christusbeeld.

Zuster Simone, gekleed in een zwarte habijt, leeft in een katholiek vrouwenklooster. Na een aantal jaar predikantschap in een protestantse kerk is ze op 36-jarige leeftijd het klooster in gegaan. Daar leeft ze nu al twintig jaar. Op de vraag of ze het kloosterleven zou aanraden, antwoordt ze: ,,Het is niet als een shampoo die je aan kunt bevelen.”

Volgens haar moet je het echt zelf graag willen, als je het klooster ingaat. ,,Als jij op jouw plek in verbinding met God kunt staan, dan word je vruchtbaar. Dat hoeft niet per se in een klooster.” ,,Maar”, haast ze zich er aan toe te voegen, ,,voor onze gemeenschap is het wel fijn als er iemand zich aansluit. Dan heeft het toekomst, dan gaat het door, want het monastieke leven heeft wel waarde.”

Jongerenklooster

Precies een jaar geleden is de gemeenschap van het Jongerenklooster in Diepenveen gestart, na het eerste Kloosterfestival. Er wonen nu tien jongeren, twee mannen en acht vrouwen, tussen de twintig en dertig jaar oud. Tim Tilleman (28) is een van hen. Vorig jaar kwam hij naar het Kloosterfestival om andere jonge christenen te ontmoeten. Hij was naar de New Wine zomerconferentie geweest en dat smaakte naar meer. Omdat hij daarna toch weer in ,,een soort gat” terecht kwam ging hij naar het Kloosterfestival, hij miste het contact met christelijke jongeren in zijn eigen omgeving. Een jongerenklooster vond hij toen nog ,,een heel suf idee”.

Inmiddels woont hij er zelf ruim tien maanden. Terugblikkend vertelt hij hoe het zo wonderlijk gelopen is. Hij herinnert zich dat hij met ,,veel te hoge snelheid” op zijn motor naar het klooster reed. Hij was laat en werkte toen zestig uur per week voor zijn eigen communicatiebedrijfje. Vanuit dat gehaaste leven kwam hij een paar dagen in de structuur van het klooster terecht. Hij vond er rust in de gebeden, vier keer per dag. Dat schiep ruimte om na te denken. ,,Je wordt geforceerd om na te denken over de dingen die echt belangrijk zijn in je leven. Bijvoorbeeld de vraag: waarom werk ik zestig uur in de week?”

Op de terugweg van dat eerste Kloosterfestival ervoer hij iets wat hem nog nooit was overkomen. ,,Ik reed op de rechterbaan en ineens besefte ik me dat ik heel vaak werd ingehaald.” Toen hij zag dat zijn kilometerteller ‘110’ aangaf, dacht hij: ,,Er is iets aparts met mij gebeurd, ik heb zoveel rust.”

Vorming

Niet lang daarna woonde hij in het Jongerenklooster, waar hij in oktober 2018 een van de eerste bewoners was. Daardoor had hij veel invloed op de vorming van het klooster. Maar, en dat is de keerzijde, die vrijheid om allerlei keuzes te maken over het klooster bracht ook een bepaalde rusteloosheid met zich mee. ,,Ik begon te begrijpen hoe fijn het is als je in een bestaande orde intreedt waar al die keuzes allang gemaakt zijn.”

Als hij nu de regels van bijvoorbeeld Benedictus leest, dan is hij onder de indruk van de wijsheid die daar in zit. ,,Vroeger ging ik drie dagen per week uit en had mijn eigen stamkroeg in Brabant. Ik ben nog steeds een feestneus, op een festival als deze ben ik nog steeds iemand die als laatste het licht uit doet. En ik ben nog steeds gehecht aan Brabants bier en gezelligheid. Maar ik vond hier iets heel anders. Hier kom je veel dichter bij mensen, het is veel persoonlijker. Toen ik hier een maand woonde kende ik iedereen hier beter dan dat ik mijn beste vrienden die ik al twintig jaar ken. Hier is zoveel meer diepgang. Deze plek biedt mij de ruimte om mijn diepste problemen te ontwarren met God. Dat is niet zozeer iets wat je zelf doet, maar iets wat God in jou doet, als je Hem toelaat. Hier komen dingen los die al langer sluimeren.”

Die rust komt volgens hem door de ,,platte structuur” van het klooster, waarin de getijdengebeden een belangrijke plaats hebben. ,,Als je tóch naar het getijdengebed gaat op het moment dat je er écht geen zin in hebt, dan verandert dat je”, is zijn ervaring.

Maar er wordt meer gedaan dan bidden. Na het middaggebed wordt er steevast gewerkt, naar het oude devies ‘ora et labora’, bid en werk. En dat is tijdens het festival niet anders. Veel deelnemers vinden het prettig om ook even met de handen bezig te zijn. Er is altijd wat te doen. Naast de huishoudelijke taken als schoonmaken en koken, zijn er ook klussen in en om de gebouwen. En de kloostertuin moet natuurlijk ook bijgehouden worden.