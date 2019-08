Tamarah Benima

De nar heeft het weer geflikt. Trump heeft de Denen in de gordijnen gejaagd en joodse Democratische kiezers (en een reeks joodse leiders) zijn over de rooie.

Eerst de Denen. In navolging van president Andrew Johnson, onder wiens bewind Alaska in 1867 van de Russen werd gekocht, wil Trump Groenland van de Denen kopen. De Denen, die niet te beroerd waren om het land van de Inuit 300 jaar geleden in te pikken en te koloniseren, vinden hun methode van bezetting en uitbuiting veel beschaafder dan Trumps voorstel. Ik niet. Ik vind het zelfs oneindig veel beschaafder dan wat de Chinezen doen in Afrika. Enorme stukken landbouwgrond – ter grootte van Europese natie-staten – worden door de Chinezen opgekocht. Denk maar niet dat de Afrikanen daar op den duur baat bij hebben. Bovendien leggen ze infrastructuur aan, wat geweldig is, ware het niet dat de Afrikanen daardoor diep in het krijt komen te staan van de Chinezen.

Handelswijze

Er wordt in de politieke wereld over de handelwijze van de Chinezen gesputterd, (vooral sinds Trump eist van China dat het fatsoenlijk handel drijft), maar veel heeft dat gesputter niet om het lijf. Een land kopen voor harde munten, zodat het duidelijk is dat het om grond, waterwegen, visrechten, mineralen en ertsen gaat, is een opzichtig vertoon van gebrek aan hypocrisie. En niets vindt het Westen zo erg als slechte manieren. Moorden, stelen, koloniseren, uitbuiten, het mag allemaal, maar slechte manieren, oei, oei!

De 58.000 Groenlanders (net zo veel als in één stadsdeel van een van onze grote steden) hadden er trouwens wel oren naar. Want ze willen vrij zijn van de Denen, worden geplaagd door alcoholisme, hebben zelf de mogelijkheden niet om hun grondstoffen te exploiteren en zien hun jongeren naar Denemarken vertrekken (waar het ze beslist niet allemaal goed gaat).

Natuurlijk wordt Trump voor ontoerekeningsvatbaar uitgekreten. Ik zou zeggen: lees De Prins van Machiavelli – in de politiek is onvoorspelbaarheid een groot goed. Waarom noem ik hem een nar? Hij tweette een foto van Groenland met een gefotoshopte Trump-toren er middenin, met als onderschrift: ‘Dat zal ik Groenland niet aandoen.’ Ik vond dat grappig.

Joodse stemmers

Dan de joodse stemmers op de Democratische Partij. Volgens de Amerikaanse president zijn die of gespeend van enig historische besef of disloyaal aan Israël. Het was alsof hij een bom had gegooid. Links Amerika (en bijna alle westerse commentatoren) weten het nu zeker: Trump is een antisemiet. Daar is hij al eerder voor uitgemaakt, maar nu is het helemaal idioot. Hem wordt namelijk verweten dat hij het heeft over de zogeheten ‘dubbele loyaliteit’. Maar Trump is vóór dubbele loyaliteit, terwijl antisemieten juist altijd mordicus tegen zijn. Vanaf het moment dat er gesproken werd over burgerrechten voor Joden werd een dubbele loyaliteit daartegen in stelling gebracht. Als het erop aankwam, zouden Joden meer loyaal zijn aan het joodse volk (en diens belangen) dan aan Frankrijk, Duitsland, etc.

Het rare is dus dat Trump precies het omgekeerde zegt van de antisemieten. Hij zegt, vrij vertaald: ‘In de Democratische Partij zitten een aantal Congresleden, die ongeremd antisemitisch zijn in hun uitlatingen over en attitudes tegenover Joden en Israël. Als je ook maar een greintje loyaliteit hebt als Jood tegenover andere Joden en Israël, hoe kun je dan de Democratische Partij steunen?’

Wat dat antisemitisme in de Democratische Partij betreft, heeft Trump helaas meer dan gelijk. Het groeit. De zogeheten Women’s March wordt gesteund, waar alle vlaggen mogen, maar de Israëlische vlag én vlaggen met Davidssterren verboden zijn. Afro-Amerikanen worden gesteund die weglopen met de openlijk antisemitische zwarte leider Louis Farrakhan. En dan de Congresleden Ilhan Omar en Rashida Tlaib. Ze hebben zich regelmatig schuldig gemaakt aan antisemitische opmerkingen. Israël wilde niet dat de twee naar Israël en de Palestijnse gebieden kwamen. Ophef alom. Maar, ze waren uitgenodigd door de Palestijnse organisatie Miftah.

Op de website van Miftah staat het oude bloedsprookje: De bizarre stelling dat Joden het bloed van christenen gebruiken om matzes te bakken. Bovendien verspreidt de website al tien jaar (!) het gif dat Israël voor transplantaties organen heeft gestolen (en steelt) van slachtoffers van de aardbeving in Haïti in 2010, in de oorlog in Oekraïne en van Palestijnen. De Democratische Partij laat dat alles passeren. Trump heeft gewoon gelijk. Hij is de nar aan het hof van de koning die op de zetel van de koning zit, en de wereld waarheden voorhoudt waar andere ‘koningen’ en ‘koninginnen’ razend van worden. Maar de waarheid is de waarheid.