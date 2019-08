Schoon, mooi en rein

Tamarah Benima

De woning was een tijdlang de huisvesting van twee studenten. Allebei uit zeer verschillende culturen afkomstig. Beide culturen staan bekend als ‘schoon’. Dat wil zeggen: gepoetste ramen en gootstenen, geschrobde gangen en straten. „We hebben het schoon achtergelaten”, verzekerde een van de studenten mij. De jongeman heeft kennelijk een heel andere besef over ‘schoon’ dan ik. Bovendien was het een bende in het huis. Niet op het eerste gezicht, maar wel als je de kasten opendeed. Het is allemaal niet zo erg, ware het niet dat ik me zorgen maak over de verdeling van huishoudelijke taken als zij later een partner hebben.

Zelfs als ze de handen uit de mouwen willen steken met het huis op orde houden en schoon, zijn deze veelbelovende en intelligente jongemannen er gewoon niet toe in staat. Niemand heeft het ze geleerd. Hun vaders en moeders niet, en ze hebben het ook niet geleerd tijdens militaire dienst (zoals vroeger), want ze zijn niet in dienst geweest. Zou het een idee zijn om bij alle financiële krapte die scholen treft, de middelbare scholieren het praktische onderwijs te geven (meisjes én jongens) dat meisjes vroeger op de huishoudschool kregen? Of is dat tegen de mensenrechten van scholieren?

Opgeruimd

Ik heb geen obsessie met schoon. Ik heb geen smetvrees (en ook nooit gehad). Maar het is mijn diepe overtuiging dat een schoon en opgeruimd huis, kantoor, werkplaats of fabriek meehelpt om gedachten schoon en opgeruimd te houden. Dat mijn overtuiging eerder een illusie is, is duidelijk: de kazernes en barakken van legers van autoritaire regimes waren (en zijn) extreem schoon, juist autoritaire en vaak wrede ouders en leraren waren (en zijn) geobsedeerd met reinheid en zuiverheid, en mensen met smetvrees hebben wel degelijk verkeerde ideeën – over zichzelf en over anderen.

En toch geloof ik in opgeruimdheid en reinheid. Ook in het wetenschappelijke denken. Menig wetenschapper – vooral in de bètavakken – benoemen ‘schoonheid’ als een van kenmerken van goede theorieën. Schoonheid in de twee betekenissen van het woord: die theorieën zijn mooi, zoals een schilderij of een landschap of een mens mooi kan zijn, en schoon in de zin van ‘vrij van rommel’, ‘vrij van onnodige uitwijdingen’, ‘vrij van veel te ingewikkelde bewijsvoering’.

David Gelernter, een kunstenaar, schrijver én hoogleraar computerwetenschappen vond het darwinisme ‘mooi’. Hij vond de theorie van een grote schoonheid, zo vertelde hij in een groepsgesprek met David Berlinski (filosoof en wiskundige) en Stephen Meyer (geofysicus en filosoof). Het gesprek werd geleid door Peter Robinson van het Hoover Instituut.

Darwin

Juist vanwege die schoonheid kon Gelernter aanvankelijk niet geloven dat Darwins evolutietheorie niet waar is. Maar hij liet zich overtuigen door Meyers boek Darwin’s Doubt. Het bewijs dat de evolutietheorie niet kan kloppen komt van de kant van de geologie, de mathematica en de biologie. Ik ga de argumenten hier niet opvoeren, want ik ben doodsbenauwd dat ik ze verkeerd weergeef; kijk naar de interviews op YouTube, lees hun boeken.

Alle drie – Meyer, Berlinski en Gelernter – hebben een felle tegenstand ondervonden in de wetenschappelijke wereld, want daar heeft de evolutietheorie de plaats ingenomen van het geloof in God. (Net als trouwens de theorie over de Big Bang). Zodra je aan de evolutietheorie twijfelt ben je een ketter en word je behandeld zoals een ketter van weleer: verdreven uit de gemeenschap en als ‘pseudowetenschappelijk’ gediskwalificeerd. David Berlinksi heeft naast zijn strijd tegen het darwinisme ook de strijd aangebonden met de fundamentalistische atheïsten, zoals Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniël Dennett en Richard Dawkins. De titel van zijn boek daarover The devil’s delusion: atheïsts and its scientific pretensions, zegt het allemaal.

Het darwinisme kan het ontstaan van zeer complexe wezens niet verklaren en de Big Bang-theorie geeft geen antwoord op de vraag waar de Big Bang opeens vandaan komt. Het antwoord – ‘uit het niets’ – is helemaal geen verklaring. Berlinski vindt dat Genesis 1 een accurater beschrijving geeft van wat er gebeurde aan het begin van het leven op aarde. Tegen de wijde verspreiding van wetenschappelijke niet-theorieën aan universiteiten, strijdt David Gelernter. Een bomaanslag in 1993, specifiek tegen hem gericht, heeft hem de mond niet gesnoerd. Gelernter vindt dat hedendaagse studenten niets zinnigs wordt geleerd over geschiedenis, politiek, kunst, logica en wat dies meer zij. Ik kan eraan toevoegen: opruimen en schoonmaken wordt ze ook niet geleerd. Maar daar is de universiteit niet voor. Of toch wel?!