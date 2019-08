Karaktervastheid, daar gaat het moraalfilosoof Petrarca om

Tjerk de Reus

Francesco Petrarca geldt als een van de eerste humanisten uit de renaissance, maar hij was ook een christelijke moraalfilosoof. Dat blijkt uit een vergeten boek van deze Italiaan: De twee gezichten van Vrouwe Fortuna.

Wie iets weet van de Italiaanse renaissance, zal bij Francesco Petrarca (1304-1374) al snel denken aan zijn vele liefdesgedichten voor Laura, verzameld in zijn boek Canzoniere ofwel zijn beroemde Liedboek.

Tour de France-liefhebbers denken misschien eerder aan Petrarca’s bekende verslag van de bestijging van de Mont Ventoux, in 1336. Maar Petrarca had ook een heel andere kant, en daarmee maak je kennis in het omvangrijke boek De twee gezichten van Vrouwe Fortuna, recent in het Nederlands verschenen dankzij de inspanningen van Chris Tazelaar (1941), classicus en oud-conrector van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Emoties boven ratio

Volgens Tazelaar gaat het Petrarca om het geluk van een deugdzaam leven: ,,Wat je in dit boek aantreft, is christelijke moraalfilosofie met als doel om de mens te leren om Gods wil te aanvaarden. Karaktervol leven, daar gaat het hem om. Gericht op de deugden als bedachtzaamheid, manhaftigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid.”

De achtergrond van dit geschrift van Petrarca ligt in zijn biografie. Hij had zich op een bepaald moment achter een politieke avonturier geschaard, Cola di Rienzo, die beweerde de teloorgang van Rome te kunnen keren. Rienzo pleegde een staatsgreep, die allerlei narigheid opleverde. De zelfbenoemde redder van Rome moest de aftocht blazen. En Petrarca werd aangekeken op zijn loyaliteit voor deze mislukte couppleger. Tazelaar: ,,Hij kreeg spijt en besefte onverstandig te zijn geweest. Hij realiseerde zich: ik heb mijn emoties laten prevaleren boven mijn ratio, en daarmee heb ik mezelf in een lelijk parket gebracht. Dit inzicht bracht hem tot een brede bezinning over voorspoed en tegenspoed. Hoe kun je als mens daarop reageren? Wat is wijsheid? De twee gezichten van Vrouwe Fortuna is het resultaat van dit bezinningsproces.”

Wie de inhoudsopgave van het boek opslaat, wordt door een duizeling bevangen. Er zijn maar liefst 122 hoofdstukken onder het kopje ‘Remedies bij voorspoed’ en 132 hoofdstukken onder de noemer ‘Remedies bij tegenspoed’. In de eerste afdeling tref je thema’s aan als ‘rijkdom’, ‘visvijvers’, ‘mooie kinderen’ en ‘gereserveerd kapitaal’.

Voorspoed en tegenspoed

In de tweede afdeling zijn de onderwerpen somberder: van ‘geminacht worden’ en ‘een jaar van droogte’ tot ‘een plotselinge dood’ en ‘sterven in angst om ergens onbegraven te liggen’. Bij al die onderwerpen is Petrarca tamelijk kort van stof en to the point.

De tweedeling van voorspoed en tegenspoed is ook de achtergrond van de boektitel, De twee gezichten van Vrouwe Fortuna. Tazelaar: ,,Het gaat hier om de twee kanten van het lot ofwel de twee ‘gezichten’. En die zijn elk ook nog eens tweevoudig: enerzijds geeft Fortuna de mens voor- of tegenspoed, zonder aanzien des persoons, anderzijds toont Fortuna mét aanzien des persoons interesse in de reactie van de mens. Op dit laatste legt Petrarca de nadruk: het is cruciaal hóé je op je situatie reageert, hoe je omgaat met wat jou overkomen is. Als christen gelooft Petrarca natuurlijk niet in een godheid Fortuna, hij gebruikt die naam alleen maar omdat die de lezer zal aanspreken. Hij is ervan overtuigd dat niet Fortuna maar God de mens op de proef stelt. God toetst hoe de mens omgaat met overmatige voor- of tegenspoed. Die vormen een uitdaging voor de mens om zijn ‘virtus’, zijn karaktervastheid, te bewijzen. In de ethiek die Petrarca hier uitdraagt, is matigheid het beste advies als voorspoed en vreugde je deel zijn. Als je te maken krijgt met tegenspoed en verdriet, zou je lijdzaamheid moeten tonen: standvastigheid en volharding.”

Oudheid

De talloze situaties en menselijke ervaringen die Petrarca beschrijft, geven een levendig en kleurrijk karakter aan het boek, vindt Tazelaar. ,,Hij slaagt er prima in om de aandacht van zijn lezers vast te houden. Hij geeft voorbeelden uit zijn eigen tijd, maar ook uit de oudheid. Daarbij gaat het hem steeds om menselijk gedrag bij voorof tegenspoed. Zijn wijze les luidt dat gebrek aan gematigdheid of lijdzaamheid een mens geen goed doen. Je zou zeggen, dat klinkt een beetje sober en somber. Toch is wat hij schrijft geen loodzware kost. Petrarca maakt vele luchtige opmerkingen en vertelt aardige anekdotes. Zo geeft hij adviezen aan iemand die verstrikt is geraakt in een uitzichtloze verliefdheid. Je zou van omgeving moeten veranderen, raad hij aan. En alles zien te vermijden wat aan het gezicht van de geliefde herinnert. Daarbij zou je eens moeten overwegen hoe beschamend, hoe triest, hoe ellendig, hoe vluchtig, hoe onbetekenend een liefde kan zijn. Een liefdesaffaire brengt schande, gedoe, verdriet en spijt met zich mee. Deze adviezen klinken allemaal heel praktisch, en zeker niet ‘ouderwets’. Ik kan me voorstellen dat een psycholoog met vergelijkbare adviezen komt.”

Het vertaalwerk van Tazelaar moet vele uren hebben gevergd, en misschien nog wel meer motivatie en enthousiasme. Maar de liefde voor het werk van Petrarca had Tazelaar al veel langer. ,,In 1986 heb ik een vertaling gemaakt van Petrarca’s brief over zijn bestijging van de Mont Ventoux. Dat was het begin van een nog steeds voortdurende fascinatie voor het werk van deze schrijver, dichter en denker. Inmiddels heb ik diverse geschriften van hem in het Nederlands vertaald. Toen ik het plan opvatte om ook zijn boek De remediis utriusque fortune (het nu vertaalde boek) te vertalen, kwam meteen de vraag op waarom dit werk, dat eeuwenlang in vele talen is uitgegeven en gelezen, al zo lang vergeten was. Het was in 1606 in een Nederlandse vertaling verschenen en verscheen daarna nooit meer in een herdruk of nieuwe vertaling. Was de inhoud dan zo tijdgebonden? Ik denk van niet. Het is heel lang populair gebleven. In vele huizen stond alleen dit boek naast de Bijbel op de plank, werd ooit beeldend gezegd. Ik denk dat de belangstelling voor De twee gezichten van Vrouwe Fortuna is afgenomen door veranderingen in de cultuur. Dan denk ik vooral aan de tijd vanaf de Verlichting, toen het traditionele, op het verleden gebaseerde denken plaats begon te maken voor een op de toekomst gericht vooruitgangsgeloof.”

Kapitaal erfgoed

Het werk van Petrarca valt zonder twijfel onder de noemer ‘kapitaal erfgoed’. En niet alleen omdat hijzelf teksten schreef die tot de grote traditie van het Europese geestesleven zijn gaan behoren. Petrarca laafde zich met graagte aan wat voor hem en zijn tijdgenoten als ‘kapitaal erfgoed’ gold. In het tijdvak waarin hij leefde, ging het hierbij in toenemende mate om de klassieke oudheid: die werd toentertijd herontdekt.

Tazelaar legt uit: ,,Petrarca heeft zich zijn hele leven verdiept in de traditie van kerk, geloof en cultuur. Hij bestudeerde klassieke en christelijke auteurs en had grote belangstelling voor de geschiedenis en de cultuur van de oudheid. De klassieke schrijvers uit die cultuurperiode hebben ideeën naar voren gebracht die waardevol zijn, vond Petrarca. Ze verdienen zeker niet minder aandacht dan het overheersende scholastieke en kerkelijke denken van zijn tijd.”

Om deze reden wordt Petrarca wel de eerste humanist genoemd, omdat hij christendom en klassieke oudheid wilde samenbrengen. Maar hierbij plaatst Tazelaar een kanttekening: ,,Petrarca wijst op het belang van de studia humaniora, de bestudering van menselijke zaken, naast de studia divina, de bestudering van goddelijke zaken. Dat is kenmerkend voor de tijd van de renaissance. Maar Petrarca is daarmee niet de ‘eerste humanist’. Het is wel zijn verdienste dat hij, als een van de meest gerespecteerde mannen van zijn tijd, de ideeën van de oudheid voluit serieus nam. Hij heeft die klassieke erfenis doorgegeven en op deze manier aan de eeuwen ná hem inspiratie gegeven in hun drang naar vernieuwing. Om die reden mag je Petrarca’s geschriften zeker als kapitaal erfgoed beschouwen. Daar hoort zijn boek De twee gezichten van Vrouwe Fortuna bij, dat de gedachten en dagelijkse praktijk van talloze mensen eeuwenlang heeft beïnvloed.”

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar. Uitgeverij Damon, 59,90 euro