In mijn hart getroffen

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

De man ziet er vermoeid uit. Zijn lange grijze haren hangen dun over zijn gezicht en schouders. Hij is mager, dunne benen, puntige knieën en zijn jukbeenderen steken uit.

Hij is een van de deelnemers aan een rondetafelgesprek. Een gesprek met cliënten uit de verslavingszorg, die ik tijdens een kennismaking met de afdeling ontmoet. „Ik ben Ivan, en Ivan is verslaafd aan alcohol. Al meer dan 25 jaar. Het begon in de oorlog. In voormalig Joegoslavië. Ik werkte daar voor een technisch bouwbedrijf. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Delft. Ik heb geleerd hoe je productielocaties zoals een fabriek kunt ontwerpen en bouwen.” Hij valt stil. „Ik ben dus niet dom, niet dom, meneer. Dat denken ze vaak bij een verslaafde. Daarom zeg ik het maar vast, ik ben echt niet dom.”

‚‚In de oorlog, het was verschrikkelijk. We waren allemaal vrienden: moslims, Servische mensen en katholieken, iedereen. Er waren soms kleine spanningen, zoals bij een gemengd huwelijk, maar ineens was daar die oorlog. Op een avond horen we schieten. Het kwam steeds dichterbij. Mijn vrouw en ik moesten vluchten. We renden over straat richting waar onze auto stond. Een kogel ketste af, en, heel gek, ik hoorde hem aankomen. Die kogel ging dwars door het hoofd van mijn zoontje van vijf jaar. Ik voelde de inslag, zijn lichaam verkrampte en werd toen slap. Zijn hele hoofd was kapot, ons mooie kindje was dood. Ik was in shock. Ik kon niet praten en ben doorgerend, naar de garage. In de auto gaf ik mijn zoon aan mijn vrouw en vroeg of ze hem wilde vasthouden. Ik wilde in mijn verwarring naar het ziekenhuis rijden. Mijn vrouw begon te huilen, ze zag nu ook dat hij dood was. We konden zijn gezicht niet meer herkennen, zo erg was het.”

„Achterin de auto had ik nog een fles sterke drank liggen. Die had ik gekregen. Daar hebben we allebei een slok van genomen en zijn toen gaan rijden. We hebben doorgereden tot aan de grens, daar hebben we ons kind in het bos begraven.” Er valt een stilte. „En vanaf die dag kon ik niet meer stoppen met drinken. Ik was alles kwijt. Mijn vrouw en ik konden zo niet meer verder. We zijn uit elkaar gegaan. Ik heb nog een paar jaar muziek gespeeld. In meerdere bands, met echt grote sterren.”

Door het hart

‚‚In dat leven kon ik lekker blijven drinken, niemand die er wat van zei. Maar mijn conditie ging achteruit, voor de saxofoon heb je niet alleen techniek maar ook kracht nodig. Ik maakte steeds meer fouten en toen lag ik eruit. Ik heb nog drie jaar in België, Duitsland en Nederland op straat gezworven. Moet u nagaan, mijn leven door een kogel verwoest. En nu ben ik hier in behandeling, bij de verslavingszorg. Het gaat goed, de eerste drie maanden waren zwaar. De drank blijft trekken. Maar ik begin er langzaam bovenop te komen.”

„En toch, die kogel die mijn zoontje raakte, raakte niet alleen hem, maar ging door míjn hart. En dat hart bloedt en drank was de eerste troost. Begrijpt u dat meneer?” Ik knik voorzichtig: „Ik denk dat ik het begrijp, maar het is ook heel groot wat u vertelt. Ik denk dat ik vooral voel wat u vertelt. Ik word er ook verdrietig van. Die kogel raakt ons allemaal, hier vandaag.”

Op de terugweg moest ik denken aan hoe vaak we over oorlogen horen en lezen, maar zelden komt het echt dichtbij. Ik ben verdrietig en een beetje misselijk van het verhaal, een kogel die zo veel kwaad aanricht. Zou de schutter dat weten?

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.