Gezegende stilte hebben we harder nodig dan ooit

Anton de Wit

Stilte is de eigenlijke herkenningstune van het klooster, aldus Anton de Wit. Echter, ook in het klooster is het niet helemaal stil. Hoe kerken kunnen leren van juist die stilte in een lawaaiige wereld.

Let maar eens op: als er in een film of serie een klooster als decor dient, wordt dat feit meestal onderstreept doordat er ergens op de achtergrond monnikengezang klinkt. Gewoon wat flarden gregoriaans, ijl en onheilspellend. Enigszins gemakzuchtig is het wel: wat ,,Dominummmm… Deummm…” in de verte, en klaar, iedere kijker snapt dat de hoofdpersoon in een klooster is aanbeland.

Echte stilte

Maar eigenlijk is het gek, dat juist het monnikengezang de herkenningstune van het klooster is geworden. Ik heb meermaals het genoegen gehad enkele dagen in een echt klooster te verblijven, nergens kom ik namelijk zó tot rust. En ik heb daar iets heel anders gehoord. Namelijk niks. Stilte is de eigenlijke herkenningstune van het klooster.

Of nou ja, stilte… Echte stilte bestaat niet, ook niet in het klooster. Bij het open raam hoor je een vogel kwetteren, op de gang stiefelt iemand voorbij met een trolley met rinkelende koffiekopjes. In de refter tikt het bestek driftig op de borden.

De broeders zwijgen weliswaar tijdens het eten, maar één broeder leest intussen traag en monotoon voor uit een zo saai mogelijk boek. Ja, in de kapel, waar de broeders meermaals per dag samenkomen voor hun getijdengebed, klinkt dan soms die beurtzang – een stuk minder sinister overigens dan in de meeste Hollywoodfilms.

Onderbreking

Eenvoudige zettingen van psalmen, tegenwoordig vaker in het Nederlands dan in het Latijn. Je zingt zo mee, ook zonder groot muzikaal talent. Maar zelfs in die beurtzangen valt vooral de stilte op; de onderbreking die steevast klinkt tussen twee zinnen, iets langer dan je zou verwachten. De eerste keer dat je het als gast in het klooster aandurft mee te zingen, ga je geheid de mist in; je zet overijverig de tweede zin in, nét een fractie voor de broeders dat doen.

Ook tussen de psalmen door: lange stiltes. Je hoort je eigen ademhaling en vraagt je af of de anderen die ook kunnen horen. Gepiep en gekraak van een houten bank; iemand gaat verzitten. Een zucht, een kuch. Geborrel van hongerige ingewanden – zijn het de jouwe of die van je buurman?

De eerste keer dat ik die gewijde stilte van het klooster meemaakte, vond ik het vreselijk. Ik liep bijna tegen de muren van mijn kloostercel omhoog van onrust en verveling.

Steeds moest ik de neiging onderdrukken om mijn telefoon uit mijn tas te halen, om doelloze verstrooiing te zoeken op sociale media… Maar ik had me toch zó voorgenomen om dat niet te doen, ik wilde de herrie van Facebook en Twitter nu juist ontvluchten in de stilte van het klooster.

Kleine geluidjes

Gek. Welbeschouwd is het exact andersom. In het klooster hoor je al die kleine geluidjes die ik hiervoor beschreef. De sociale media op mijn telefoon zijn juist volmaakt stil, ze tonen zwijgende tekentjes op een schermpje, en als ik het geluid van mijn telefoon uitzet is dat ding ook echt stil. Ja, ik lees op Facebook rommel uit de onderbuik, maar ik hoor er geen buiken rommelen. Ja, ik lees op Twitter zinloos gekwetter, maar ik hoor er geen vogels fluiten.

En toch ervaren we die sociale media als lawaaiig, en het klooster als stil. Kerken moeten zich durven laten horen, hoor je weleens, om nog mee te tellen in de kakofonie van stemmen en geluiden in onze samenleving. Onzin. Kerken moeten stil durven zijn. Stil als dat klooster. De stille God van de daken zwijgen. Dat soort gezegende stilte hebben we harder nodig dan ooit.

Anton de Wit (1979) is hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad.

Dit is deel 7 in een serie waarin verschillende mensen vertellen over hoe ze vormgeven aan een tijd van inkeer en stilte.