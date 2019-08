Culturele verschillen in Jemen: waarom zijn we anders?

Matthijs Brouwer

Na onze prettige samenwerking hoorde ik niets meer van hem. Pas deze week realiseerde ik me wat er aan de hand was.

Ja, in ons werk komen we in aanraking met veel verschillende culturen. En dat dit gepaard gaat met andere communicatievormen, daar liep ik nu echt tegenaan.

Het speelt zich af in Jemen, waar momenteel de grootste humanitaire crisis wereldwijd plaatsvindt. De noden zijn amper te bevatten; 23 miljoen van de 28 miljoen Jemenieten hebben behoefte aan psychische of humanitaire hulp. Tien miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen en zestien miljoen ontberen toegang tot behoorlijke gezondheidszorg.

Om een verschil te maken, willen veel hulporganisaties daar aan de slag. Zo ook wij. Vanwege de benodigde registratie zoeken we een lokale contactpersoon – een zogeheten fixer – met goede contacten bij de overheid, zodat we kunnen bouwen op bestaande relaties.

Via via vonden we iemand, hij werkte voor een lokale hulporganisatie en was bereid om ons te helpen. Voor z’n eigen werk moest hij al veel op het ministerie zijn, onze registratie kon hij wel combineren. We boden hem een contract aan, maar dat sloeg hij tot tweemaal toe af – hij heeft per slot van rekening al een baan en mag contractueel geen ander werk aannemen. Hij helpt ons graag, zegt hij, en dat wil hij dan ook wel doen zonder financiële compensatie. Hij gelooft in ons werk en een baan in het vooruitzicht wanneer de registratie is gelukt, is wat hem betreft genoeg.

Stempel

Gedurende de daaropvolgende maanden zijn veelvuldig formulieren ingevuld, brieven ondertekend en, erg belangrijk, gestempeld met ons logo om te worden ingeleverd bij het ministerie. De fixer deed z’n best en met resultaat: in april ontving ik een visum.

Op de luchthaven word ik opgewacht door de fixer. We tellen 30 april en we hebben nog een aantal werkdagen voordat de ramadan van start gaat. Ik druk hem op het hart dat ik echt wil dat die registratie er komt, vrezend voor de vertraging van de vastenmaand. Op1mei belt hij dat we op 2 mei welkom zijn op het ministerie. Getooid in pak met stropdas en met m’n stempel stap ik de volgende ochtend in de auto.

Het bezoek aan het ministerie blijkt een fluitje van een cent. De fixer introduceert me met trots aan diverse mensen, de ambtenaren zijn duidelijk bekend met het dossier. Ze vragen nog even waar het geld van onze projecten vandaan dient te komen. Het antwoord Europa stemt ze tot tevredenheid. Vervolgens wordt er gewacht. Ik ontvang een kop lokale koffie. Het kleine kantoor heeft geen airco. De deur naar de veranda en de ramen staan wagenwijd open, maar het blijft heel warm. Tegenover mij zitten een aantal vrouwen achter een computer, ieder bedekt onder een nikab, de zwarte gezichtsbedekking met een sleuf voor de ogen. Verschillende ogen kijken me vriendelijk aan.

De opwinding in het kantoor stijgt wanneer een militaire entourage getooid met camouflagepakken en kalasjnikovs het kantoor binnenkomt. Dr. Busahaib, de vice-minister van het Ministerie van Projecten en Internationale Samenwerking is onderweg! Het blijkt een kwestie van minuten. Bijna voordat ik er erg in heb, zit ik in zijn grote kantoor en nemen we na een kort praatje plaats achter een grote tafel. We tekenen de documenten, gevolgd door een fotoshoot. De registratie is een feit, we kunnen beginnen om het programma op te zetten.

Netwerk

Om onze registratie te vieren leggen we ’s avonds wat verse vis, kreeft en garnalen op de barbecue. De volgende dag vraag ik de fixer of hij ook nog had gevierd. En ja, hij dat had hij: samen met de mensen van het ministerie had hij qat gekauwd, een drug van verse groene bladeren. Ik realiseer me beter hoe goed zijn netwerk daar is.

Maar daarna heb ik niet heel veel meer vernomen van onze fixer. Hij was wel telefonisch beschikbaar om mijn chauffeur de weg te wijzen naar de juiste mensen binnen het ministerie, maar hemzelf zag ik niet meer. Nu ja, hij werkte per slot van rekening nog voor een ander organisatie, en ik begreep dat de voedseldistributies die zij deden z’n aandacht nodig hadden. Zeker met het naderende einde van de ramadan en het aanstaande Suikerfeest.

Dankbaar voor alle geboekte vooruitgang vroeg ik mijn team om hem een contract aan te bieden. Als hij enige weken niets van zich heeft laten horen, stuur ik hem een WhatsApp. Beleefd bericht hij me terug en stuurt het team een email dat hij het aanbod afslaat. Ik ben verbaasd, dus vraag hem of er specifieke redenen zijn. Wellicht was het aanbod niet goed genoeg? Hij is wederom beleefd, benadrukt dat hij onze relatie waardeert maar dat hij niet meer enthousiast is om bij ons te komen werken.

Open kaart

Dat dat bleef me toch verbazen. Tot ik deze week een collega van een andere hulporganisatie sprak. Ze kende hem al langer en hij had open kaart met haar gespeeld. ,,Matthijs, voor de Jemenieten is geld heel belangrijk”, begon ze.

Ik voelde ‘m aankomen. Hij was teleurgesteld dat we hem niet hadden betaald voor zijn inzet rondom de registratie – terwijl wij er op hadden aangedrongen en hij had gezegd dat hij geen compensatie hoefde. Misschien hadden we niet lang genoeg aangedrongen, omdat het in deze cultuur niet eerzaam is om te snel op een dergelijk aanbod in te gaan. Vanwege de grote waarde die men hier hecht aan relaties, had hij dat niet tegen mij kunnen zeggen – dan zou hij de relatie met mij kunnen schaden, of me kunnen beschamen.

Tja, culturele verschillen – we denken soms dat we elkaar goed begrijpen, maar spreken een totaal andere taal. Ik vind het wel jammer in deze – hij was een leuke kerel met een geweldig netwerk! Maar goed, ik ben dankbaar voor de rol die hij heeft kunnen vervullen.

Matthijs Brouwer is landendirecteur van Jemen voor Medair. Hij woont in Aden (Jemen).