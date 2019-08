Tot rust en inkeer gekomen, dankzij de Schepper

Marten van Willigen

Marten van Willigen vindt inkeer en stilte op heel verschillende manieren: door te wandelen, in de Bijbel te lezen of een concert te bezoeken. Altijd is het dankzij de Schepper.

Inkeer kan op verschillende manieren tot stand komen. Door gebeurtenissen in ons leven verandert ons leven voortdurend. We kunnen hier voor onszelf bij stilstaan. Dat is eigenlijk al een soort inkeer. De gebeurtenis zelf heeft daarbij niet het laatste woord, maar wij denken over deze gebeurtenissen na. Ik doe dat al wandelend met de hond, of al fietsend in de IJsselvallei. Maar ook gewoon tussendoor en, wat nog het allerbelangrijkste is, tijdens het Bijbellezen en ook in het gebed.

Familiegeschiedenis

Een belangrijke vorm van inkeer is voor mij onderzoek doen naar mijn eigen familiegeschiedenis. Wie zijn mijn ouders, wie zijn mijn grootouders geweest? Wie waren mijn overgrootouders? Familieonderzoek maakt veel duidelijk over wie wij zelf zijn.

Ook is het fijn om te weten wat de voorfamilie deed en wat hun motivatie was. Het is waardevol om hier met een zekere regelmaat mee bezig te zijn. Het levert verrassende ontdekkingen op en plaatst ons eigen leven ook in een ander perspectief. We zijn niet de eersten die moeilijkheden hebben te overwinnen.

Nog een manier van tot inkeer komen: een mooi concert bezoeken. Vooral in een kerk kom ik helemaal tot inkeer. Nederland heeft zoveel prachtige kerken met geweldige orgels. Neem de Martinikerk in Groningen. Als ik daar naar een concert ga kom ik helemaal tot rust.

Bewust

Ik zoek ook heel bewust naar stilte. Zo ga ik graag met mijn gezin wandelen in de prachtige omgeving van Apeldoorn, met de schitterende kroondomeinen. Erg mooi is ook Hoog Soeren, waarvandaan je kilometers ongestoord in het bos en langs de hei kunt dwalen. Ik doe dat graag, soms met een goede vriend, meestal met mijn gezin.

Tot rust kom ik ook altijd weer in Hoog Buurlo, met zijn uitgestrekte en prachtige natuur. Daar is schitterend loofbos, met eromheen een beukenlaan. Daar is het open veld, waar je al wandelend op uitkomt. Het is er nog zo ongerept, stil en rustgevend; ik zou er wel elke dag willen zijn.

Overal om ons heen zien we de natuur, de schepping van God. Als ik naar de Theologische Universiteit van Apeldoorn fiets, is dat altijd door de natuur. Door een prachtige beukenlaan met rode beuken die honderden meters lang is. Ik ben wel eens gestopt om met mijn mobiele telefoon een paar foto’s te maken van het prachtige frisse rood van de ontluikende beuken, het spel van het zonlicht door dit frisse rood heen, allemaal zo fascinerend. En dan heb ik nog geen woord gezegd over de talrijke vogels in dit gebied.

Tuin

Maar ook in onze tuin kom ik soms tot inkeer. Daar staan oude eiken, van een grote hoogte. Vorige week was ik daar getuige van een bijzonder spel: twee eekhoorns vlogen een boom in en renden achter elkaar aan. Ongetwijfeld was dit een echtpaar, om het zo maar eens klassiek uit te drukken. Het spel dat zij te zien gaven was ongekend. Ze renden omhoog alsof er geen zwaartekracht bestond. Vervolgens namen ze op zo’n twintig meter hoogte een duik van een meter of vier, vijf naar de volgende boom.

Niet in het minst verschrokken renden ze zo vrolijk verder, weer een duik naar een volgende boom, waar ze moeiteloos op een verende tak terechtkwamen, vervolgens weer rondjes rennend rond de stam, nu eens onzichtbaar, dan weer als een razende Roeland naar beneden scherend, nog steeds achter elkaar aan. Te snel om te filmen. Mijn mobiel was leeg. Maar dat was niet erg. Ik was tot inkeer gekomen. Dankzij de Schepper.

Prof. dr. Marten van Willigen hoogleraar op de bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).