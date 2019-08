Lewis biedt herbetovering als medicijn

Tjerk de Reus

,,C.S. Lewis lezen is in het algemeen niet bevorderlijk voor je geduld met andere schrijvers,” zegt Arend Smilde, vertaler van een lange reeks boeken van deze Britse auteur. Onlangs verscheen Herbetovering en andere actualiteiten.

Het is het zesde boek met essays van C.S. Lewis (1898-1963) in het Nederlands: Herbetovering en andere actualiteiten. Vanzelfsprekend is Arend Smilde de vertaler en samensteller van deze uitgave, waarin een reeks van twintig essays (artikelen, korte teksten) te vinden is. Die gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals de titels meteen duidelijk maken: van ‘Democratisch onderwijs’ en ‘De moderne mens en zijn denkcategorieën’ tot ‘Een kerstpreek voor heidenen’.

Er is een woord vooraf door Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands 2018-2019, die de teksten van Lewis typeert als ‘nuchter, bezield proza waarin een gelovig mens op het toppunt van zijn vermogens is te beluisteren.’

,,De voornaamste reden waarom ik blij was dat deze nieuwe bundeling van essays kon verschijnen, was dat nu eindelijk ‘Het lege heelal’ in het Nederlands kon verschijnen,” vertelt Arend Smilde. ,,In nog geen tweeduizend woorden, dus in vogelvlucht, geeft Lewis hier wat je zou kunnen noemen een ‘Secularisatiegeschiedenis Sinds de Dageraad der Mensheid’. En daarin brengt hij – naar mijn smaak – evenveel belangrijks naar voren als de oeverloze filosoof Charles Taylor met zijn zevenhonderd pagina’s tellende boek A secular age (in het Nederlands vertaald als Een seculiere tijd). Lewis zegt het allemaal niet alleen veel korter, maar ook duidelijker en indringender, minder vaag vooral, en toch niet minder voorzichtig en genuanceerd. En ruim een halve eeuw eerder. Lewis lezen is in het algemeen niet bevorderlijk voor je geduld met andere schrijvers.” Het grote publiek kent een heel andere kant van C.S. Lewis. De Narnia-sprookjes zijn de meest populaire publicaties van zijn hand.

Uitgebuit

Daarop zijn de succesvolle Narniafilms gebaseerd. Smilde is er heel ambivalent over: ,,Dat er boeken en een schrijver achter die films zitten, is denk ik lang niet bij alle kijkers bekend. Dit filmgebeuren heeft in mijn ogen weinig te maken met belangstelling voor het werk van Lewis. Het is een commercieel opgefokt en uitgebuit plezier dat ik alle betrokken van harte gun, maar met Lewis heeft het evenveel te maken als klompen, tulpen en molens met Nederland.”

Smilde constateert dat de grote kranten doorgaans weinig aandacht hebben voor het werk van Lewis. Zelfs toen op de vijftigste sterfdag van Lewis – in 2013 – met groot ceremonieel een gedenksteen voor hem onthuld werd in de Poet’s Corner van Westminster Abbey in Londen, zweeg bijvoorbeeld NRC Handelsblad daarover in alle talen. Toch valt er ook iets anders over de waardering van Lewis in Nederland te zeggen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat er altijd boeken van Lewis in de handel blijven.

Smilde weet er alles van, betrokken als hij is geweest bij vrijwel alle Nederlandse Lewis-uitgaven van de afgelopen 25 jaar. ,,Van zijn bekende boek Brieven uit de hel heb ik in 2002 een nieuwe vertaling gemaakt en als ik het goed heb bijgehouden, zijn daar nu ruim vijftienduizend exemplaren van verkocht”, weet Smilde. ,,Dat is niet slecht voor een boek waarvan de eerste Nederlandse vertaling, uit 1949, achttien keer werd herdrukt en misschien nooit uit de handel was geweest. Voor Onversneden christendom (1999) gelden vergelijkbare cijfers, maar dat boek was eerder niet onder die titel en niet als één geheel verkrijgbaar geweest. En ik krijg redelijk vaak aanwijzingen, bijvoorbeeld in de vorm van mailtjes, dat Lewis hier en daar wordt opgepikt door een jonge generatie lezers. Niet massaal, maar wel met een oprecht enthousiasme.”

Verleden

Wie boeken of essays van Lewis leest, ontdekt al snel dat hij immens veel van het verleden wist. ,,Overal laat hij impliciet en expliciet stemmen uit het verleden doorklinken in wat hijzelf te zeggen heeft,” zegt Smilde. ,,Veel ‘kapitaal erfgoed’ vond hij in de christelijke traditie, maar zeker niet alleen daar. De christelijke opvoeding die hij thuis kreeg, sloeg niet aan. Hij werd rond zijn twaalfde al atheïst. Maar later, hij was al cum laude afgestudeerd als classicus en filosoof, ging hij als werkzoekende eerst nog maar een jaartje Engels studeren. Toen kreeg hij oog voor de christelijke traditie via de Europese literatuur van middeleeuwen en renaissance. Naast veel andere dingen heeft dat toen een rol gespeeld in zijn bekering tot een traditioneel, orthodox christelijk geloof.” Toch treffen we bij Lewis geen verheerlijking van het verleden aan.

Lewis was er zó vertrouwd mee, dat hij er ook nuchter mee omging.

,,Dat schrijvers uit voorbije tijden allerlei goeds en moois en belangrijks te bieden hebben, wil niet zeggen dat het allemaal goud is wat daar blinkt.” Smilde wijst op een passage in een eerder verschenen essay, waarin Lewis zegt daar dat het verleden niets ‘magisch’ heeft.

Niet dezelfde vergissingen

‘Mensen waren vroeger niet slimmer dan nu, ze vergisten zich net zo vaak als wij’, noteert Lewis. ‘Maar ze maakten niet dezelfde vergissingen.

Voor de dwalingen die wij begaan, geven zij ons geen pluim; en hun eigen dwalingen vormen voor ons geen gevaar, overduidelijk als ze nu zijn. Twee weten meer dan één, niet omdat een van beiden onfeilbaar is, maar omdat ze meestal niet dezelfde verkeerde kant op gaan. Let wel: boeken uit de toekomst zouden precies zo’n goede correctie zijn als boeken uit het verleden, maar ze zijn helaas nog niet voorhanden.’ Smilde: ,,Vooral die laatste zin vind ik goed. Het gaat niet om verheerlijking van het verleden, maar om relativering van het heden.” Het boek waarvan Herbetovering een vertaling is, verscheen in 1986 met de titel Present concerns: Ethical essays. Dat is toch een heel andere titel dan de Nederlandse? ,,Dat geldt ook voor ‘Herbetovering’, het stuk dat nu als titelessay dient”, legt Smilde uit. ,,Dit heeft in het Engels een heel andere titel, ontleend aan de openingszin, die me in het Nederlands onbruikbaar leek: ‘Talking about Bicycles’. Ik heb het na lang piekeren ‘Herbetovering’ genoemd, omdat ik daarmee een titel had die meteen ook goed kon dienen voor de bundel als geheel. Ik heb er nog geen spijt van. Het maakt de ondertitel, hoop ik, iets uitdagender. De suggestie is natuurlijk dat ‘herbetovering’ actueel is in de zin van een actuele noodzaak: een noodzakelijk medicijn in een toestand van verregaande ‘onttovering’, ongeveer een eeuw nadat dat woord als cultuurkritische term in omloop kwam.” Dat voor Lewis een vorm van ‘herbetovering’ broodnodig was, blijkt ook uit de ‘Kerstpreek voor heidenen’, die meteen volgt op het essay ‘Herbetovering’. Daarin legt Lewis uit dat de westerse mens in de loop van zijn geschiedenis, op de route van bijgelovig heiden naar postchristen of atheïst, niet alleen vooruitgang heeft geboekt, maar ook van alles is kwijtgeraakt. Het levensbesef van de heiden, vindt Lewis, is in een paar belangrijke opzichten te verkiezen boven dat van de onttoverde werkelijkheid van het seculiere Westen. Want daar vervaagt het besef van een ‘werkelijk goed en kwaad’: ‘Zonder een objectieve standaard wordt het een kwestie van smaak of we de ene ideologie of de andere kiezen.’ En eenmaal onttoverd, werd de natuur een machine die we voor eigen nut kunnen gebruiken.

Smilde: ,,Lewis was zich er sterk van bewust dat we leven in een cultuur die gebroken heeft met de grote traditie van de mensheid, om het zo maar even aan te duiden.

Breuk

Tussen het heidendom van ooit en het christendom zag hij per saldo een duidelijke verwantschap, terwijl de post-christelijke westerse cultuur echt een breuk met het voorgaande vertegenwoordigt. En hij stelde met nadruk dat hij daar zelf niet mee gebroken had. Voor zover het om een dateerbare breuk gaat, zou die breuk tussen het moderne Westen en de rest van de mensheid rond het begin van de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden – met een opvallend grote rol voor de industriële revolutie. En hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, omdat dit nog maar zo kort geleden is: deze breuk in de geschiedenis van de mensheid zou groter of dieper zijn dan iedere andere breuk die zich ooit en waar dan ook heeft voorgedaan. Hierover schrijft Lewis het een en ander in deze nieuwe essaybundel, maar hij doet dit specifieker en uitgebreider in De afschaffing van de mens – ook een aanrader.” Komt er nóg een essaybundel in de nabije toekomst, als het aan Smilde ligt? ,,Dat weet ik niet, dat hangt af van de plannen van de uitgever. Maar wat mij betreft zou een vertaling van Of this and other worlds (1982) in aanmerking komen.

Die bundel is aan literaire onderwerpen gewijd, met aandacht voor onder meer J.R.R. Tolkien en George Orwell. Daarmee zou dit project, de vertaling van de essays van Lewis die bestemd waren voor een breed publiek, ongeveer zijn afgerond.”

Herbetovering en andere actualiteiten. C.S. Lewis. Vertaling Arend Smilde. Uitgeverij Van Wijnen. 14,95 euro