Wachten tot de Koreaanse grens open gaat

Een van de belangrijkste programma’s waar het Koreaans Bijbelgenootschap aan werkt is Bijbels voor Noord-Korea, zodra de grens open gaat. Zo’n 60 procent van de benodigde fondsen is inmiddels bijeen.

Dr. Jae Min Ho, directeur van het Koreaans Bijbelgenootschap, bracht afgelopen week een werkbezoek aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in Haarlem. Hij zucht bij de vraag of zijn christelijke landgenoten genoeg meeleven met hun Noord-Koreaanse geloofsgenoten.

,,Mijn vader is geboren in wat nu Noord-Korea is. Ik ben opgegroeid met zijn verhalen over de Korea-oorlog. Maar nu is ons land al meer dan zeventig jaar verdeeld in Noord en Zuid. De generatie van mijn vader sterft uit. Mijn twee kinderen en hun generatiegenoten zijn er weinig mee bezig.”

Juist daarom is het programma ‘Bijbels voor Noord-Korea’ belangrijk, benadrukt hij. ,,We zijn er sinds 1990 mee bezig. We willen voorbereid zijn als de grenzen van Noord-Korea opengaan. Ook onder de 25 miljoen Noord-Koreanen hebben we een missie.”

Geheime contacten

In Noord-Korea wonen naar schatting zo’n 100.000 christenen, van wie tienduizenden in strafkampen gevangen zitten. Het hebben van een bijbel is verboden. Over de grens tussen Noord en Zuid zijn alleen geheime contacten mogelijk, maar die zijn riskant en complex. Toch zet het Koreaans Bijbelgenootschap zich actief in voor de 30.000 vluchtelingen uit Noord-Korea. Ze kunnen een gratis bijbel krijgen, en hulp bij hun integratie het zuiden.

Korea was tot 1945 afwisselend bezet door machtige landen als Rusland, China en Japan. Traditioneel waren de Koreanen aanhangers van het confucianisme, het boeddhisme of het sjamanisme. Het christelijk geloof kwam Korea in de negentiende eeuw binnen via presbyteriaanse en methodistische zendelingen. Het vertalen van de Bijbel in het Koreaans begon aan het einde van de negentiende eeuw, in de jaren 1880. De volledige Bijbel was klaar in 1911. Die vertaling is meermalen gereviseerd.

Het christendom bracht de Koreanen niet alleen nieuwe hoop, maar bevorderde volgens Ho ook het streven naar zelfbestuur en de gelijkberechtiging van vrouwen. Tegenwoordig is ruim 40 procent van de Zuid-Koreanen christen. Maar op de vraag of die regelmatig in de Bijbel lezen, zegt Ho: ,,Dat is een grote uitdaging voor ons als Koreaans Bijbelgenootschap. Sinds de eeuwwisseling neemt de secularisatie toe en de kerkgroei af. Net als in Europa zijn veel gelovigen welvarend geworden en weggedreven van hun traditionele christelijke waarden.”

Jongeren

Een tweede grote uitdaging is het bereiken van jongeren met de Bijbel. ,,De Koreaanse jongeren staan onder zware druk van competitie en stress”, aldus Ho. ,,Wij geloven dat de Bijbel net zo waardevol voor Koreanen van nu is als 140 jaar geleden, toen begonnen werd met de Koreaanse vertaling. Daarom doen we er alles aan om met effectieve en creatieve manieren Gods Woord opnieuw bij het hart van de Koreaanse christenen te brengen. Voor de jeugd bijvoorbeeld doen we dat met audiovisuele middelen. Daarnaast werken we aan een nieuwe Bijbelvertaling in modern Koreaans, die klaar moet zijn in 2021.”

Rond die nieuwe vertaling willen de Koreanen een gemeenschap bouwen. Dat doen ze samen met het NBG, dat via het platform www.debijbel. nl veel ervaring heeft met digitale bijbelverspreiding. De Bijbel is het waardevolste boek dat Ho kent. Hij kwam ermee in aanraking via zijn christelijke moeder, die hem stimuleerde om mee te doen in de kerk. Hij volgde een opleiding tot zendeling, maar kwam terecht bij het Koreaans Bijbelgenootschap. Daar werkt hij inmiddels zo’n 25 jaar.

Diepe indruk op hem maakte een uitspraak van Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2:20: ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.’ Ho: ,,Toen ik jong was, was ik onzeker over mijn leven. Ik was niet overtuigd dat het goed zou komen. Maar deze uitspraak trof mijn hart en maakte me vrij.”

Peter Siebe is werkzaam voor het Nederlands Bijbelgenootschap.