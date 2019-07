Vijftig jaar demonisering

Tamarah Benima, rabbijn van Noord-Nederland

Een paar maanden na de Zesdaagse Oorlog in 1967, die Israël won, kwam een groep Oost-Duitse wetenschappers bij elkaar. Ze ontwierpen een demoniseringscampagne tegen Israël die zeer effectief blijkt te zijn geweest.

Wereldwijd heeft de joodse gemeenschap er al meer dan een halve eeuw last van. ‘De Israëli’s zijn de nieuwe nazi’s’. Israël is ‘imperialistisch’, ‘onderdrukt vrouwen’, is ‘kolonialistisch’, ‘racistisch’, en meer. Als u dat hoort of leest, weet u dat die beschuldigen oorspronkelijk van de Oost-Duitse tekentafel komen. Tegelijkertijd verschaften de DDR en de Sovjet-Unie wapens aan extreemlinkse en Palestijnse terreurorganisaties, die de ene aanslag na de andere pleegden. Tegen Israëli’s, maar ook tegen niet-Israëlische Joden. Van Buenos Aires tot Istanbul, van New Delhi tot Londen.

De Amerikaanse historicus Jeffrey Herf dook in de archieven van de DDR en de Sovjet-Unie. In 2016 publiceerde hij zijn bevindingen in het boek UndeclaredWars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967- 1989. Als u dat leest, weet u waarom u, en elke andere reiziger, aan zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen wordt onderworpen als u naar uw vakantiebestemming vliegt. Want de technieken van extreem linkse en/of Palestijnse terroristen werden door terroristen met andere politieke agenda’s overgenomen.

Van vliegtuigkapingen tot het laten ontploffen van bomgordels in mensenmassa’s. Vanwege die uitgebreide veiligheidsmaatregelen op vliegvelden worden in het Westen nu aanvallen gepleegd door auto’s en vrachtwagens in te laten rijden op willekeurige voorbijgangers. Of door aanvallen met messen; in Londen heeft het epidemische vormen aangenomen.

Israël-kritiek

Meestal schrijf ik niet over antisemitisme, maar nu kan ik er niet omheen. De demoniseringscampagne, eerst van de DDR/USSR, maar verder gedragen door extreem-links, blijkt in Engeland tot in de botten van de Labourpartij zijn werk te hebben gedaan. De BBC-documentaire Is Labour anti-semitic?, geeft een vernietigend beeld van de socialistische partij. Uitspraken als ‘Hitler ging niet ver genoeg’ werden dagelijks geuit tegen een joods lid van de partij-organisatie. Een lid van de klachtencommissie van Labour voelde zich zo onder druk gezet door de getrouwen van partijleider Jeremy Corbyn – hij moest helpen het antisemitisme in de partij onder het tapijt te vegen – dat hij overwoog suïcide te plegen.

Het verweer van hedendaagse Jodenhaters is dat zij helemaal niets tegen Joden en het jodendom hebben, maar enkel en alleen kritiek hebben op Israël. Plus, zo klagen zij, dat hen de mond wordt gesnoerd vanwege die Israël-kritiek. Maar, zoals ik in het begin al schreef, de kritiek op Israël wordt al decennia georkestreerd. Het maakt gebruik van begrippen en leuzen die het betamelijke ver overschrijden en die de waarheid geweld aandoen. Neem de de beschuldiging dat Israël ‘genocide pleegt’. Het slaat nergens op. Bij het Israëlisch-Palestijnse conflict zijn, in vergelijking met andere langdurige, gewelddadige conflicten, juist relatief weinig slachtoffers gevallen. Zelfs als Israël, tijdens een oorlog met Gaza, honderden Hamasstrijders doodt, is dat op geen enkele manier volkerenmoord.

Anti-zionisme

Ook aan een ander feit kun je aflezen hoe effectief de DDR-oorlogshitsers zijn geweest. Wereldwijd is ‘zionist’ nu een van de ergste scheldwoorden. „Het zionisme is de duivel”, zei een allerliefst islamitisch meisje tegen mij. Ze geloofde het echt. Het nieuwe antisemitisme, vaak opererend onder de vlag van anti-zionisme, is nu net zo’n grote verschrikking als het oude antisemitisme.

Dat nieuwe gif heeft zich verspreid in Labour. En helaas niet alleen daar, maar het is ook te vinden bij andere politici, zoals het parlementslid van de Amerikaanse Democratische Partij Ilhan Omar.

Het wordt hoog tijd om diepgaand uit te zoeken of de extreem-linkse demoniseringscampagne ook andere Europese linkse partijen heeft aangevreten.

Ik ben er niet gerust op.