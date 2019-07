Vastlopen in je ‘afhankelijkheidssysteem’

Tjerk de Reus

‘Een confrontatie met jezelf is een confrontatie met je angsten’. Dit valt te lezen in Verlangen naar vrijheid, een boek dat de lezer uitdaagt: ‘Vlucht uit de slavernij! Je bent gemaakt om te leven in het beloofde land.’

Het gebeurde van de ene op de andere dag: Jorieke Eijlers-Fredrikze stortte in. Ze kon niet meer naar haar werk, ze doorstond grote angsten en lag Netflix-kijkend op de bank. Het bleek een stevige burn-out te zijn, die zo’n twee jaar duurde. Hoe dat allemaal ging, valt te lezen in het boek dat zij erover schreef met Thijs Noorlandt, Verlangen naar vrijheid, met als ondertitel: Vlucht uit de slavernij! Je bent gemaakt om te leven in het beloofde land.

Deze titel maakt meteen duidelijk hoe Eijlers en ook haar medeauteur Noorlandt deze burn-out begrijpen: in het kader van geloof en spiritualiteit. Dat hoeft niet te verbazen, want Eijlers en Noorlandt zijn presentatoren bij Groot Nieuws Radio, een evangelisch radiostation.

Dit geloofskader speelt overal doorheen en bepaalt ook de structuur van het boek. Elk hoofdstuk wordt begonnen met een schets over het volk Israël dat vertrok uit Egypte en in etappes op weg ging naar Kanaän. In het laatste hoofdstuk belanden we in het Nieuwe Testament.

Belemmerd

Jorieke Eijlers begrijpt haar psychologische problematiek als een vorm van slavernij. Ze zat vast in ‘systemen’ en kon niet de keuzes maken die zij ‘eigenlijk wilde maken’. Ze schrijft: ‘Ik leefde veel met angst, was bang voor wat mensen van me vonden, om door de mand te vallen en vertoonde ongezond please-gedrag.’ Ze moest steeds maar voldoen aan wat de mensen ‘van je vragen’. Dit belemmerde haar vrijheid, terwijl ze tegelijk besefte dat het christelijk geloof nu juist de vrijheid als kernbelofte voor ogen stelt.

Het hele boek door blijft de problematiek van slavernij een belangrijke rol spelen, ondanks de vele wijsheden die hierover te berde worden gebracht. ‘Er is continu angst die om actie vraagt’, lezen we. ‘Er is steeds weer een hoog opgelegde lat die gehaald móét worden en er is altijd wel iemand die iets van je vindt waar je dan weer op moet reageren.’

Niet vreemd dat ze daar moe van wordt: ‘Zo ontzettend moe. Ik krijg het niet meer op een rijtje in mijn hoofd. Er is zoveel chaos. Maar ik ben toch Jorieke die bruist van energie en alles aankan? Dat ben ik toch?’ Door de jaren heen, door al die vermoeiende slavernij, ‘verschrompelde mijn ziel en bleef er maar weinig Jorieke over’.

Aanvaard

De grote oplossing luidt: in God mag je je aanvaard weten. Rustgevend, want als ‘we onze identiteit en ons zelfbeeld uit God halen, hebben we veel minder bevestiging van anderen nodig’. Maar het is een hele toer om dat vast te houden. ‘Ik wil op de rots bouwen. Mijn vertrouwen is op U. Ik vind het doodeng, maar ik wil het echt! Als ik weer in eigen kracht iets opbouw, wilt U het dan meteen weer afbreken?’

In Verlangen naar vrijheid geven geloof en psychologie elkaar stevig de hand. Op zichzelf niet vreemd, mensen zijn nu eenmaal psychische wezens en geloof staat daar niet los van. Maar de combinatie van geloof en psyche heeft hier toch ook een paar opvallende kenmerken. In het algemeen geldt dat als het psychische welbevinden de eerste viool speelt, er gemakkelijk een sfeer van narcisme in het spel komt. Daar ontkomt ook dit boek niet aan. Jorieke legt zich hier een boek lang onder het vergrootglas, en wij kijken mee.

Daarbij komt allerlei goeds en verstandigs en vriendelijks ter sprake, maar dit kan niet verhullen dat het boek past in het bredere geloofsklimaat in kerken en in de evangelische sector, waar alle kaarten gezet worden op gevoel en ervaring. De theologie van ‘jij-mag-er-zijn’ is hier rechtstreeks mee verbonden. De God die in deze context verschijnt, is iemand die meestal ons ego bevestigt. Hij heeft een functie als therapeut die ons uit de emotionele narigheid haalt.

Niet maakbaar

Nu komt er in het boek heel wat ter sprake dat haaks staat op evangelisch positivisme. Bijvoorbeeld de notie dat welzijn niet maakbaar is en dat er ook echte duisternis in het leven huist, die je niet wegblaast met de wierook van tegeltjeswijsheden. Er zijn diverse ‘meedenkers’ in dit boek aan het woord, die op geregelde momenten een duit in het zakje doen. Zo is er iemand die psychologische noties verheldert en ook een theoloog die informatief commentaar geeft, in aparte tekstblokken.

De laatste, Arie de Rover, brengt geregeld ‘stevige’ kritische noties naar voren. Zo meldt hij ergens dat het een ‘zegen’ is als je vastloopt in je ‘afhankelijkheidssysteem’. Omgekeerd is het ‘misschien wel een vloek’ als je succesvol blijft in zo’n systeem. Daarbij maakt De Rover de opmerking dat je ook afhankelijk kunt zijn van ‘welvaart’, zoals de generatie die nu ‘in bejaardenhuizen’ zit. Of je die groep zo moet brandmerken, is de vraag, maar op zichzelf is deze kritische notie over welvaart heel interessant. Als je hierop doordenkt, kom je uit bij iets als sociale gerechtigheid, mededeelzaamheid, betrokkenheid op recht en onrecht in de samenleving.

Dit zijn voluit Bijbelse thema’s, levensgroot aanwezig in het Oude Testament, maar opvallend genoeg zijn die in Verlangen naar vrijheid niet of nauwelijks aanwezig. Dit roept de vraag op of er psychische winst geboekt kan worden als we minder zouden cirkelen om ons spirituele welbevinden en meer oog willen hebben voor de brede contouren van wat de Bijbel aanduidt als het goede leven.

Verlangen naar vrijheid. Jorieke Eijlers-Fredrikze en Thijs Noorlandt. KokBoekencentrum. 17,99 euro