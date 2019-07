Jongeren roepen in Auschwitz op tot vrede

Jan Auke Brink

Ruim duizend jongeren uit heel Europa bezochten afgelopen dagen concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. ‘Vanuit Auschwitz dient zich een nieuwe horizon van menselijkheid aan.’

Geen oorlog, haat of racisme meer. Met die oproep besloten meer dan duizend jongeren uit zestien Europese landen gisteren de jaarlijkse internationale ontmoeting ‘A global friendship to live together in peace’ die dit weekeinde werd gehouden in de Poolse stad Krakau.

Veertien Nederlandse jongeren tussen de vijftien en 25 jaar oud namen deel aan de Europese jongerenontmoeting van de Gemeenschap van Sant’Egidio. ,,We zijn eerst naar Berlijn gegaan om meer te leren over de Tweede Wereldoorlog. Daarna zijn we samen met de jongeren van Berlijn doorgereisd naar Krakau”, vertelt Corine van der Loos, die namens de gemeenschap mee is.

Europa

Zaterdagmorgen brachten de jongeren een bezoek aan Auschwitz. Bij de openingsbijeenkomst vrijdag blikte Hilde Kieboom, de vicevoorzitter van Sant’Egidio, al vooruit op de betekenis van dat bezoek: ,,Europa is geboren op de as van Auschwitz, om samen te leven in vrede. Door dit te begrijpen, begrijpen we beter wat Europa betekent en wat de plaats is van Europa in de wereld.”

Historicus Luca Riccardi gaf een inleiding op het thema. Van der Loos: ,,Een jongere vroeg hem hoe we immuunkunnen worden voor de propaganda van de vreemdelingenhaat. Zijn antwoord: als je merkt dat iemand gediscrimineerd wordt, zeg dan dat je het er niet mee eens bent. Daarmee moedig je ook anderen aan om te spreken.”

In Auschwitz luisterden de jongeren naar de getuigenis van Lidia Maksymowicz, die naar het concentratiekamp werd gedeporteerd toen ze nog geen drie jaar oud was. Ze onderging verschillende medische experimenten, zoals injecties met virussen.

Dialoog

Bij de herdenking bij het monument voor de slachtoffers van Auschwitz legden de jongeren vervolgens kransen en ze hielden een stille mars en een herdenking bij het monument in Birkenau. De voorzitter van Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, wees de jongeren er op dat de dialoog de enige manier is om te voorkomen dat iets als de holocaust opnieuw kan plaatsvinden.

Van der Loos: ,,Hij vertelde dat de dialoog belangrijk is om te zorgen dat er vrede komt: dialoog tussen mensen van verschillende volken, culturen en religies, maar ook dialoog tussen jongeren en ouderen, met vluchtelingen, met kinderen en met daklozen. Kortom: een dialoog tussen mensen die verschillend zijn. Als de jongeren dat doen, kunnen ze de wereld van morgen bouwen.”

In een ‘Appel voor de vrede’ namen de jongeren vervolgens stelling: ‘Wij zijn bekommerd om de antisemitische en racistische vooroordelen die welig tieren in onze landen, om de verspreiding van onverdraagzame slogans en houdingen, om de groei, vooral onder jongeren, van nationalistische, xenofobe en fascistische bewegingen’.

Van der Loos: ,,We zeggen daarmee dat we ons willen inzetten voor een wereld waar plaats is voor iedereen: een wereld zonder racisme, een wereld zonder geweld, waar plaats is voor wie op de vlucht is voor armoede, oorlog, klimaatveranderingen en gebrek aan vrijheid.”