Trouw blijven aan de familiegrond

Holkje van der Veer

Als het gaat om tijd van stilte en inkeer is dat voor Holkje van der Veer onlosmakelijk verbonden met haar familiegeschiedenis in Friesland.

Waar komt die naam ‘Holkje’ vandaan? Het is een vraag die mensen vaak hebben – of ze hem nu stellen of niet. Geboren en getogen in Amsterdam, ligt de herkomst van mijn familie in Gaasterland. Om preciezer te zijn: ik ben er een van Wytze van der Veer uit Warns en Trijntje Mensonides uit Koudum, beiden geboren in 1922.

In mijn kinderjaren logeerden wij iedere zomer bij een van mijn beppes. Ik bewaar daar alleen maar goede herinneringen aan. Het weidse land, reepkoek bij de koffie en zoveel familie om je heen.

Verlangen

Denkend aan Friesland zie ik witte zeilen traag door het groene landschap gaan. In ons ouderlijk huis in Amsterdam werd door mijn ouders altijd Fries gesproken. Het was vooral mijn vader die zich in Amsterdam maar gedeeltelijk thuis voelde. Hij had een eeuwig heimwee naar zijn geboortegrond, het dorp van zijn jeugd. Decennialang hoopte hij er zich na zijn pensionering opnieuw te vestigen. Om vele redenen is het altijd bij een verlangen gebleven.

Nu zowel mijn grootouders als mijn ouders overleden zijn en ik allang geen kind meer ben, is er bij mij nog altijd de behoefte om het land van mijn voorvaderen te bezoeken. Tegenwoordig logeer ik ergens in een hotel of bed & breakfast. De fietstochten die ik onderneem beginnen altijd in Koudum. Mijn eerste halteplaats is de gemeentelijke begraafplaats aldaar.

Bonhoeffer

Na een stil verwijlen bij het graf van mijn ouders loop ik langs de laatste rustplaatsen van mijn grootouders en andere familieleden. Op de graven lees ik de namen en jaartallen. Ik keer vervolgens terug naar het graf van mijn ouders. In de steen staat een tekst van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906- 1945) gebeiteld: ‘In goede machten liefderijk geborgen / verwachten wij getroost wat komen mag’.

In Duitse gevangenschap, op oudejaarsavond 1944, schreef Bonhoeffer deze woorden aan zijn vrouw. Drie maanden later werd hij geëxecuteerd. Deze dichtregels doen mij beseffen dat het leven ook zijn weerbarstige kanten kent. In het laatste oorlogsjaar werd mijn vader gevangengenomen waardoor hij in Duitsland de hel heeft gezien. De dreiging en de angst die hij toen ervaren heeft zijn van blijvende invloed geweest op de rest van zijn leven. ‘Nooit meer oorlog’, dat was zijn devies.

Een kopie van het hele gedicht van Bonhoeffer draag ik in mijn broekzak mee. Na de regel op de grafsteen staat er geschreven: ‘God is met ons des avonds en des morgens, / is zeker met ons elke nieuwe dag’. Ik ken de melodie, als er niemand in de buurt is zing ik deze troostende, hoopgevende en zegenende woorden.

Gedicht

Vervolgens verlaat ik Koudum en fiets via Molkwerum naar Warns. Als ik de doopsgezinde vermaning, de kerk waar mijn beppe kwam, voorbij fiets, kan ik het niet laten om als groet aan een oude bekende mijn hand op te steken. Daarna zet ik koers naar Laaksum.

Daar zet ik mijn fiets neer en loop een eindje lang de dijk richting Stavoren. In het gras op de dijk ga ik zitten. Eindeloos ver uitkijkend over het water eet ik zwijgend mijn boterhammen. Ik word weer even dat kind van acht dat aan de hand van haar vader een gedichtje leert, De dijk van Jan Engelman: De dijk ligt tussen land en water met palen en basalt hier ligt hij nu hier ligt hij later totdat de avond valt. Ja, ik heet Holkje, mijn naam is cultureel erfgoed uit de zuidwesthoek van Friesland en het betekent ‘trouw’. Trouw zijn, dichtbij blijven bij de wortels van de moedergrond, het land waaruit ook ik voortgekomen ben.

