Rust vinden gaat niet zomaar

Lodewijk Born

Meer rust in je leven. Er zijn velen die dat willen. Maar waar begin je? Fija van der Weide schreef een nuttig boekje, dat je op het goede spoor kan zetten.

Wie de cijfers over burnout of overspannenheid in Nederland hoort, beseft dat er heel wat mis is met de ratrace-samenleving waarin we ons 24/7 bevinden. Psychologe, coach en trainer Fija van der Weide kende zelf ook dat verlangen naar rust. Ze hobbelde en zocht heel wat af op het pad van stilte en inkeer, zoals ze dat zelf noemt. ‘Rust vinden is mijn passie en missie geworden. Ik ben er zeker geen held in, maar heb na jarenlang onderzoek wel veel moois mogen ontdekken over dit onderwerp.’ Inmiddels is ze mindfulness-trainer: ze helpt mensen om te leven met aandacht.

Al die ervaring en studie heeft nu geleid tot het boekje Hoe krijg ik meer rust in mijn leven? Het biedt geen instant-oplossingen, zo is ze direct duidelijk. ‘Als je even snel een boekje wilt lezen en dan verwacht morgen meer rust in je leven te kunnen regelen, leg dit boek dan maar weg’, aldus Van der Weide. Echt rust vinden, dat is iets wat best een puzzel is. ‘Dat is een proces dat tijd kost, inzicht en doorzettingsvermogen vraagt.’ Van der Weide doet dat op een originele manier, aan de hand van tien brieven. Die verbindt ze met de zaligsprekingen van Jezus uit Matteüs 5.

Wakeup-call

De zoektocht naar rust ging bij haar echt van start toen ‘onze jongste anderhalf jaar lang zes keer per nacht wakker werd en ik zo moe was dat ik bijvoorbeeld niet eens meer kon autorijden’. Ze had geen enkel gevoel of besef van rust meer.

En dat ze zó’n volle agenda had dat ze pas met een vriend uit Israël, – die tijdelijk in Nederland was – over zés weken kon afspreken, was ook een wakeup-call. ‘Mijn agenda ging met mij aan de haal in plaats van andersom.’

Eerst zocht ze het in een andere hoek dan de christelijke traditie waarin ze was opgegroeid. ‘Ik ging oosterse wijsheden opzoeken en avocado’s eten, ik volgde proeflessen yoga, dronk gemberthee, halveerde to-dolijstjes en ging wat vaker het bos is. Allemaal best heel nuttig, maar dat hielp me toch niet echt.’

Zaligsprekingen

Via een boek van schrijver en wijsheidsleraar Hein Stufkens, De grondwet voor geluk, kwam ze uit bij de zaligsprekingen van Jezus in de Bijbel uit het evangelie van Matteüs. ‘Ik las ze ineens weer met een hele frisse blik. Het sloot zo aan bij het zoeken naar rust in mijn dagelijks leven, dat ik verrast was hoe actueel en universieel die woorden waren.’

In de zaligsprekingen las ze bijvoorbeeld dat je geen houvast hebt – of moet denken te hebben – in zaken die er niet écht toe doen. ‘Je hoeft niet te bouwen aan zekerheid in bijvoorbeeld materiële zaken. Je bouwt op drijfzand als je blijft vasthounden aan de plaatjes die je van jezelf hebt. Hoe je als persoon graag wilt of denkt te moeten zijn.’

De auteur schrijft herkenbaar over hoe het eerst voor haar was. ‘Rennen, altijd maar to do-lijstjes afwerken.’ Ze ging mensen ‘Uit de weg’ en ergerde zich aan iedereen die wéér iets van haar wilde. Daarbij leefde ze een ‘Stressvol’ bestaan, waarbij ze ‘een opgejaagd gevoel had’ en innerlijke vrede, dat was iets wat voor haar klonk als ‘Tekomstmuziek”. R-U-S-T, dus als je de beginletters van al die gevoelens bij achterelkaar zet.

Ontploffingsgevaar

Ze schrijft hoe het woord RUST voor haar een nieuwe betekenis kreeg. Allereerst de R van Ruimte (‘Het moeten is er af’), Uitzicht (‘Verdieping in geloof en inspiratie’), Stilte (‘Echt stilte voelen in mijzelf’) en ten slotte de T van Toevertrouwen (‘Het zelf niet in de hand hoeven te hebben, overgave in geloof’).

Van der Weide vertelt over het korte lontje dat er bij haar was. ‘Deadlines op het werk, nieuwe gymschoenen voor de jongste (die er morgen moeten zijn), huiswerk overhoren bij de oudste, de rotzooi in de woonkamer die niemand lijkt te zien, de lekkende kraan die gerepareerd moet worden, dat etentje met vrienden, et cetera’. In dit verband leerde ze veel van de woorden van Jezus: ‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten’.

Ze moest beter leren omgaan met haar ‘innerlijke ontploffingsgevaar’. Dat korte lontje dat eigenlijk een grens aangaf: dat het weleens tijd voor pauze was. En dat ook gerust mocht. Van der Weide ziet dat door de ontkerkelijking en het gebrek aan zingeving veel mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. ‘En dat is niet te doen. Door het verticale te verwaarlozen, raak je uitgeput in het horizontale.’ Ze leerde om dingen los te laten, datgene wat eigenlijk niet bij haar paste – en dat schiep ruimte. ‘Een ruimte met uitzicht en vertrouwen op God. Met daarbij een gevoel van innerlijke vrijheid die zo heerlijk voelt, dat het behoorlijk wat hemelse kantjes heeft.’

Ze eindigt het boek met een verticale boodschap uit de Bijbel, die ze tekenkwam in Jesaja 30:15: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht’.

Hoe krijg ik meer rust in mijn leven? Fija van der Weide. Plateau, 12,99 euro