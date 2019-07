Oud-leider Brinkman: CDA heeft kiezers in de stad verwaarloosd

Pieter Anko de Vries

Het CDA moet weer een brede volkspartij worden, vindt oud-leider Elco Brinkman. Daarvoor zijn nieuwe stemmers nodig. In de stad, want die heeft de partij de laatste jaren letterlijk te veel links laten liggen.

Elco Brinkman, oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, oud-CDA-leider en tot twee weken geleden fractievoorzitter in de Eerste Kamer, kwam deze week onder vuur te liggen na uitspraken over abortus. In een interview in het zomernummer ‘Divers Europa’ van Christen Democratische Verkenningen, het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van zijn partij, vraagt hij zich af of een vrouw die na een avondje stappen ongewenst zwanger raakt, wel recht heeft op een abortus betaald door de zorgverzekering.

Letterlijk zegt hij: ,,Natuurlijk mag je een avondje stappen, maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen?” In zijn memoires Bouwen en bewaren noemt hij het abortus-voorbeeld ook al. Hij wijst ook op comazuipen door jongeren en het zelf opdraaien voor de kosten van ziekenhuisopname als gevolg daarvan. Volgens Brinkman hebben we te veel op het bordje van de overheid gelegd, terwijl mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. In het interview, dat op sociale media trouwens ook veel instemmende reacties kreeg, blijft het overigens duister hoe Brinkman wil controleren onder welke omstandigheden iemand zwanger is geworden.

Brinkman vermoedt zelf ook wel dat hij zijn voorbeelden niet heel handig heeft uitgekozen. ,,Het riskante van de voorbeelden die ik noem, is dat je snel geridiculiseerd wordt.” En: ,,Het is altijd lastig om over individuele onderwerpen te praten zonder voor fatsoensrakker te worden uitgemaakt.” Hij vindt dat we over het algemeen de prioriteit moeten leggen bij de echte noodzakelijke zorg en niet bij allerlei zaken die het gevolg zijn van individuele keuzes. ,,Het gekke is dat we het bij een autoverzekering wel accepteren dat je meer moet betalen als je veel schade maakt, maar niet bij bijvoorbeeld veel roken of drinken.”

Zorg

Interessanter zijn twee andere onderwerpen die hij aanstipt. De eerste is zijn kritiek op partijen die de ,,publieke manifestatie van christendom proberen uit te roeien”. ,,Ze vinden dat geloven maar in de huiskamer moet gebeuren en dat anderen daar niet mee lastiggevallen mogen worden. Wat dat betreft is er sprake van een dubbele moraal: deze partijen maken zich er druk om dat de mensenrechten in het buitenland worden nageleefd en dat daar sprake is van godsdienstvrijheid, maar als het om de godsdienstbeleving in eigen land gaat vinden ze dat die in het verborgene moet plaatsvinden.”

Een andere zorg die hij uit is dat het CDA om weer een brede volkspartij te worden opnieuw christendemocratische ideeën moet doordenken en op zoek moet gaan naar een brede groep van kiezers. ,,We moeten ons niet, om het in hedendaagse termen te zeggen, terugtrekken in Tubbergen, maar brede lagen van de bevolking opzoeken, zowel qua huidskleur, inkomen, opleiding, bevolkingsgroep en verhouding stad en platteland. We hebben als CDA letterlijk en figuurlijk de stad links laten liggen. Wil je een echte volkspartij zijn, dan kun je niet om de stad heen.”