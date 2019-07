Ollongren en haar klein bier

Contrapunt

Sytze Faber

Na twee jaar studeren concludeerde de staatscommissie-Remkes afgelopen december dat ons parlementaire stelsel onvoldoende toekomstbestendig is. Het vertrouwen in de democratie als zodanig is weliswaar groot, maar – daar zit de kneep – heel veel kiezers hebben helemaal niks met ‘Den Haag’.

Om dat te verbeteren kwamen Remkes c.s. met een serie voorstellen. Tot de top drie behoren de invoering van een gekozen kabinetsformateur en van een bindend referendum. De regeringscoalitie is er verdeeld over en verantwoordelijk minister Ollongren vindt het (daarom) wel goed zo. Die formateur en dat referendum komen er niet voor sint-juttemis.

Het is een treurig dat dit vermoedelijk ook het lot zal zijn van het derde topvoorstel: de invoering van een Constitutioneel Hof.

Zo’n hof toetst wetten aan de grondwet en aan de daarin verankerde grondrechten van de burger. Die toetsing wordt nu gedaan door de Tweede en Eerste Kamer, die verantwoordelijk zijn voor de wetgeving. Ze fungeren daarbij dus als rechters in eigen zaak, als de befaamde slagers die het eigen vlees keuren. Blijkens een interview in De Volkskrant wil Ollongren ook hierin berusten. Ze is bang, zegt ze, voor een politisering van de rechtspraak. Waar is dat op gebaseerd? In het ons omringende buitenland, dat vaak allang een Constitutioneel Hof heeft, is daarvan geen sprake.

Bijvangsten

De invoering van zo’n hof leidt bovendien tot twee mooie bijvangsten. Er wordt een dam opgeworpen tegen de kwalitatieve verslonzing van de wetgeving als gevolg van te weinig juridische deskundigheid in het parlement. En nog belangrijker: onze grondwet zal er een enorme oppepper van krijgen. Die staat nu als een muurbloempje te kijk. Geen gezicht en een blamage voor een democratische rechtsstaat.

Uit de reactie van Ollongren op het rapport van de staatscommissie blijkt ze (vooralsnog?) een voorkeur te hebben voor relatief klein bier. Ze wil bijvoorbeeld voorkeurstemmen meer gewicht geven en het veranderen van de grondwet een tikkeltje gemakkelijker maken. Niet onbelangrijk, maar je wint er de oorlog niet mee.

Rust en stabiliteit

En dan is er nog een receptje uit eigen keuken. Ollongren wil om de drie jaar de helft van de Eerste Kamerleden door Provinciale Staten laten kiezen. De zittingstermijn van de senatoren wordt dus verlengd van vier tot zes jaar. Daarmee zijn we terug bij de situatie van voor de grondwetsherziening van 1983. Dat zal volgens Ollongren leiden tot wat ‘meer rust en stabiliteit’ in de politiek. Daar is dringend behoefte aan. Deze argumentatie snijdt wél hout.

Op het Binnenhof is het kortademigheid troef. De partijleiders staan bijna permanent in de campagne-stand. Er is altijd wel een verkiezing in aantocht. We hebben in deze eeuw gemiddeld elk jaar een verkiezing gehad. Vijf keer voor gemeenteraden, ook vijf keer voor Provinciale Staten, vier keer voor het Europees Parlement en zes keer voor de Tweede Kamer.

Om ‘meer rust en stabiliteit’ te bieden is het overigens dienstig het niet te laten bij een verlenging van de zittingstermijn van de Eerste Kamer. Bekijk ook de mogelijkheden om het aantal verkiezingscampagnes te reduceren. Waarom kunnen de verkiezingen voor de gemeenteraden en Provinciale Staten niet op dezelfde dag worden gehouden? Had in deze eeuw vijf campagnes gescheeld.

En als teruggaan in de tijd voor Ollongren geen probleem is, waarom dan niet afgestapt van de in de zestiger jaren ontstane gewoonte om tussentijdse Kamerverkiezingen uit te schrijven na de val van een kabinet? Stel, net als bij gemeenteraden en staten, de zittingstermijn van de Kamer op vier jaar en sluit daarmee tussentijdse verkiezingen uit. Dat is geen klein bier. D66’er Ollongren zou er geschiedenis mee schrijven.