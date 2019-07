Evenwichtigheid, die soms toch verrast

Tjerk de Reus

Overzicht en evenwicht, dat zijn de twee karakteristieken van het nieuwe boek Theologie van het Nieuwe Testament. Het biedt een breed panorama van de geloofswereld van de eerste christenen.

Het heeft alles van een studiehandboek, het recent verschenen Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s. De hoofdstukken uit het boek, dat onder redactie stond van theologen Rob van Houwelingen en Armin Baum, hebben allemaal een vergelijkbare opzet. Steeds wordt een specifiek thema behandeld, met het oog op het héle Nieuwe Testament, mede op grond van recente theologische inzichten.

Kortom, een echt studieboek – maar het is toch ook iets meer dan dat. De geïnteresseerde leek kan er ook mee uit de voeten, als hij op zoek is naar overzicht en informatie. Verder zou het boek gebruikt kunnen worden door een kerkelijke gesprekskring, met als doel om kennis te verdiepen en te verbreden. Want dat is natuurlijk altijd het voordeel van dergelijke boeken: je kunt ontdekken dat er naast de thema’s die je toch al interesseren, nog vele andere zijn die misschien evenveel aandacht verdienen.

Zo bekeken is de schoolse evenwichtigheid van een boek als dit, wat je ook wel als saai kunt ervaren, tegelijkertijd kritisch en stimulerend. Wat je nog nooit bedacht had, kan nu opeens als iets relevants aan je verschijnen.

Eigen karakter

Eerst iets over de opzet van het boek. De twintig hoofdstukken vestigen de aandacht op evenzoveel kernthema’s in het Nieuwe Testament. Veel daarvan ligt voor de hand: het gaat om het verbond met God, om de blijvende betekenis van Israël, om de ‘goddelijke majesteitsclaim’ van Jezus en diens kruisdood en opstanding.

Aandacht voor de Geest is er onder het kopje ‘Onder invloed’. De rechtvaardiging door het geloof wordt besproken als thema bij Paulus, met veel aandacht voor het ‘nieuwe perspectief’ op Paulus. Tegen het einde van het boek zijn er hoofdstukken over gebed en gebedsverhoring en over ‘lijden omwille van Christus’.

Het eigen karakter van dit boek wordt aangeduid als ‘Bijbelse theologie’. Dit betekent, simpel gezegd, dat men hier niet alleen iets wil zeggen over afzonderlijke tekstpassages of detailkwesties, maar ook niet verstrikt wil raken in omvattende algemeenheden en dogmatische vraagstukken.

Heilshistorisch boekwerk

De Bijbelse theologie bevindt zich ‘tussen’ de zogenoemde Bijbelwetenschappen met hun nadruk op literair-historische exegese aan de ene kant en de dogmatiek (systematische theologie) aan de andere kant. Het gaat hier, zo valt in de introductie te lezen, om ‘het geheel van de Schrift’ en om ‘grotere eenheden binnen de Schrift, als een heilshistorisch boekwerk dat het grote verhaal van God vertelt’. Dit speelt zich af in de driehoeksrelatie van tekst, context en lezer. In onderscheid hiervan reageert systematische theologie op de geloofstraditie door de eeuwen heen én op de eigen actuele context.

De basisoriëntatie in dit boek is duidelijk orthodox. De godheid van Jezus wordt beargumenteerd vanuit alle vier de evangeliën, om maar iets te noemen. Er wordt wel gewezen op de maatschappelijk-politieke context die in de evangeliën verondersteld wordt, maar dat is toch niet de kern van de zaak, lezen we hier. De lof aan de Schepper is de spil waarom alles draait in het Koninkrijk van God.

Het al genoemde nieuwere Paulus-onderzoek (waarbij Paulus’ theologie als bij uitstek joods wordt beschouwd, iets wat Maarten Luther totaal verkeerd begrepen zou hebben) wordt hier wel als relevant beoordeeld, maar in begrensde zin. De hele theologie gaat er niet van overhoop.

Op waarde getaxeerd

Ook charismatische thema’s komen hier aan de orde en worden op waarde getaxeerd. Bij ‘een sterke gerichtheid op bepaalde extatische en bovennatuurlijke ervaringen’ mag je kritische vragen stellen, schrijft de in Korea geboren theologe Mihamm Kim-Rauchholz. Maar: ‘Tegelijk doet zich de vraag voor of een consequent negeren van het werk van de Geest niet de levenskracht aan het geloof onttrekt en ons geloofsleven meer laat verschralen dan we ons bewust zijn.’

De opzet van dit boek brengt met zich mee dat de theologische bezinning niet zo sterk is verbonden met onze hedendaagse cultuur. Daarvoor moet je bij andere boeken zijn. Toch sijpelt er wel eens iets door dat je de oren doet spitsen. Zo wijst Myriam Klinker-de Klerck erop dat in negen van de tien landen uit de top van de ranglijst christenvervolging er een schaamtecultuur heerst.

Dat is een interessant gegeven, zeker na haar uitleg over eer en schaamte in het Nieuwe Testament, met het oog op het lijden vanwege Christus. Tegenover de schande die christenen ten deel valt, staat de eer die hen door God geschonken wordt. Voor Westerse oren is die notie van ‘eer’ misschien veel minder krachtig dan voor wie leeft in een schaamtecultuur, waarin jouw eer of je familie-eer van groot gewicht is.

Concreet

Een enkele keer mondt een hoofdstuk uit in iets heel concreets, wat je in de praktijk van het kerkzijn kunt toepassen. Zo pleit Pieter Lalleman ervoor om een dieper besef te herwinnen van de opstanding, door evenveel aandacht te schenken aan de opstanding van Jezus als aan diens lijden en sterven: door een veertigdagentijd ná Pasen.

Wat betreft theologische oriëntatie en qua opzet is Theologie van het Nieuwe Testament duidelijk het tweelingbroertje van het in 2013 verschenen Theologie van het Oude Testament, onder redactie van Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul. Aan beide boeken is meegewerkt door een groep theologen; in Theologie van het Nieuwe Testament zijn dat vooral Duitsers. Dit brengt de Duitse theologische wereld verrassend genoeg weer in het gezichtsveld, nadat we nu al jaren gebombardeerd worden publicaties van Amerikaans theologen – een interessant bijeffect van dit boek.

Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s. Armin Baum en Rob van Houwelingen. KokBoekencentrum, 39,50 euro.