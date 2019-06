Pionierswerk van Wiebe Bergsma ging over mensen van vlees en bloed

Liuwe Westra

De net verschenen bundel Gelovigen, dominees en geleerden van Wiebe Bergsma laat zien hoe de Friese historicus witte plekken in de Friese geschiedenis vakkundig inkleurde.

Wiebe Bergsma (1955- 2015) was het grootste deel van zijn werkzame leven als historicus verbonden aan de Fryske Akademy, waar hij zich met name bezighield met de tijd – ruim genomen – van de reformatie, en dan met name in deze provincie.

Hij stond bekend als een bekwaam en gedreven vakman en had daarbij het geluk van een vaardige pen. Zijn vele publicaties brachten vaak baanbrekende nieuwe inzichten, of ontsloten tot dan toe onbekende of ontoegankelijke bronnen. Zijn vroegtijdige dood werd dan ook ervaren als een groot verlies voor de wetenschap in Friesland.

Bergsma’s betekenis lag vooral in zijn pionierswerk op het gebied van de studie naar de verhalen van mensen van vlees en bloed achter de meer en minder bekende feiten van de geschiedenis. Het is bekend dat in 1580 de reformatie werd doorgevoerd in Friesland. Priesters mochten als predikant verder of met pensioen; de kloosters werden opgeheven. Maar verder? Wat betekende dat voor dorpsbewoners, stedelingen, bestuurders? Waarom werd deze beslissing genomen, en door wie? Wat waren hun drijfveren? Wat geloofden zij? Bergsma probeerde altijd dichter bij dergelijke vragen te komen door zoveel mogelijk bronnen uit de tijd zelf te raadplegen, en vaak kwam hij met verrassende antwoorden.

Ingekleurd

Zijn boek Tussen Gideonsbende en publieke kerk (1999) laat zien dat de calvinisten of gereformeerden eerst maar een kleine minderheid vormden, en dat ook lang bleven. Dus alle officiële Friese kerken waren ‘gereformeerd’, de meeste Friezen waren dat niet. Wat betekent dat?

In vele publicaties heeft Bergsma stukjes van die witte plek in de geschiedenis ingekleurd. Een aantal van de belangrijkste artikelen zijn nu in deze bundel verzameld. Ze zijn door de redactie in drie groepen verdeeld. De eerste bevat stukken waarin de verhouding tussen godsdienst en het publieke domein wordt verkend. Waar kwam de typisch Nederlandse tolerantie vandaan? Hoe werkte die in de praktijk? Hoe is het mogelijk, dat elders in Europa vrijwel altijd één godsdienst later toch de macht naar zich toe trok, en dat dat proces hier achterwege bleef?

Boeiend is ook de studie van Balthasar Bekker. Vaak wordt hij afgeschilderd als een rationalist en dus een voorloper van het moderne denken in de kerk, maar Bergsma laat zien dat hij minstens evenzeer gedreven werd door het streven het dagelijks leven door een Bijbels geloof te laten bepalen.

Een tweede groep artikelen focust op ‘leken’. Bij die leken is ook graaf en stadhouder Willem Lodewijk, ‘Us heit’. Hoe ging het eraan toe aan zijn hof? Wat waren de dingen waarmee hij zich bezighield? Maar evenzeer de moeite waard zijn de bijdragen over de Ommelander boer Abel Eppens en de leden van de kerkelijke gemeente in Sint Annaparochie.

Bergsma probeert hun denken en voelen zo dicht mogelijk te benaderen. Wat daarbij opvalt – net als bij Willem Lodewijk – is dat er enerzijds wordt getuigd van een groot Godsvertrouwen, terwijl men anderzijds nog zeer aarzelend is in het omarmen van één vorm van geloven en kerk-zijn. Willem Lodewijk was weliswaar overtuigd calvinist, maar dat was een strategische keuze in een principieel onzekere tijd. In het leven van gewone mensen zien we vooral die onzekerheid, en vaak ook de weigering definitieve keuzes te maken. Dit is ongetwijfeld een van de oorzaken waardoor de Gereformeerde Kerk nog lange tijd een minderheidsbeweging zou blijven.

Groepsbelang

In de derde groep zien we Bergsma vooral in gesprek met de geleerden, met name uit diezelfde tijd. Hij toont aan, dat zij – of het nu predikanten of andere academici waren – vooral een internationale eigen groep vormden, verbonden door het Latijn en de oriëntatie op de klassieke oudheid. Hoewel ze elkaar publiekelijk fel konden bestrijden, bleek in het dagelijks leven het groepsbelang zwaarder te wegen dan verschillen in wetenschappelijk standpunt of kerkelijke keuze.

De redactie stelt in het voorwoord dat in Bergsma’s werk geregeld slordigheden te vinden zijn, en dat men die als ‘strenge redacteuren’ zo goed mogelijk heeft weggewerkt. Inderdaad mag gezegd worden, dat de bundel prachtig is uitgegeven. Dat is een eerbetoon aan Bergsma, maar ook een grote verdienste voor alle historici en belangstellenden.

Aan de andere kant had men hier en daar ook nog wel iets strenger mogen zijn. Zo staat er op pagina 138 een aperte fout in de weergave van het Latijnse grafschrift van Anna van Oranje, de vrouw van Willem Lodewijk, en het verhaspelde Latijn dat er staat, is ook nog eens niet correct weergegeven. (In grafschrift en Latijn zijn de verzen 20 en 21 uit Filippenzen 1 als het ware door elkaar gaan lopen.)

Onverbeterd

Het foute grafschrift staat ook al in de oorspronkelijke publicatie van Bergsma. Heeft hij een bron verkeerd overgeschreven, of is de fout al door eerdere historici gemaakt? De oorspronkelijke inscriptie is verloren gegaan, maar de redactie had in ieder geval de fout moeten signaleren en hier helderheid moeten verschaffen.

Ook elders zien we soms kleine foutjes van Bergsma onverbeterd (pagina 153: ‘Een greep uit de vele namen in Vervous geschriften vormen …’), terwijl men blijkbaar moeite had met het dakje op de landsnaam ‘Fryslân’, dat bij Bergsma niet ontbreekt. Dit is misschien spijkers op laag water zoeken, maar in een dergelijk academisch huldeblijk waar drie academici vier jaar aan hebben gewerkt, storen zulke kleinigheden toch.

Dr. Liuwe H. Westra is is universitair docent en onderzoeker.

Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Wiebe Bergsma. Geredigeerd en ingeleid door Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol, Fryske Akademy Rige 1115, Uitgeverij Verloren, 39 euro