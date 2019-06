Forum voor Democratie en SGP: dikke mik

Contrapunt

Sytze Faber

Op 8 mei gaf de theoloog Hans Jansen (1931) de geest. Zijn Christelijke theologie na Auschwitz (1981) is hét standaardwerk over het (christelijke) antisemitisme. Ik heb er een en andermaal uit geput.

Met een keur aan feiten laat Jansen zien dat de Holocaust niet uit de lucht kwam vallen. Het was evenmin een eenmalige historische gebeurtenis. Voor de komst van de nazi’s was Europa al vergeven van Jodenhaat. Pogroms, vervolgingen, moord en doodslag waren schering en inslag. Joden werden weggezet als godmoordenaars en geldduivels. Jansen: ‘De religieuze legitimatie van alle vormen van antisemitisme is gekomen uit de christelijke basilieken en kerken’.

De tegenwoordige verheerlijking van onze vermeende joods-christelijke traditie is daarom historisch gezien een hersenschim en geboren uit politiek wensdenken. De bedoeling ervan is om andersgelovige nieuwkomers subtiel maar duidelijk in te prenten dat ze er nooit helemaal bij zullen kunnen horen. Niets nieuws onder zon. Ook katholieken trof bijvoorbeeld het lot van de uitsluiting. Watergeuzen pronkten destijds met een penning in de vorm van een halve maan met als inscriptie ‘Liever Turks dan paaps’. De vervloekte afgoderij van het katholicisme vonden ze een groter kwaad dan de islam.

Bij de oprichting in 1918 van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), de oudste partij van ons land, speelde antipapisme onmiskenbaar een rol. Evenals volgzaamheid ten aanzien van de overheid, die volgens de SGP door God is gegeven. Tijdens 1940-1945 leidde het tot meedeinen met de bezetter, het antisemitisme van de nazi’s werd lang vergoelijkt. Oprichter en politiek leider dominee Kersten werd daarom na de bevrijding uitgesloten van het Kamerlidmaatschap en kreeg een schrijfverbod opgelegd.

Afweermechanismen

Het kan verkeren. Tegenwoordig is het bij de SGP ‘liever paaps dan Turks’. De bouw en het bezoeken van moskeeën en gebedsoproepen worden per definitie gewantrouwd. Opnieuw het virus van de uitsluiting. Niks Paulus met zijn ‘Verschillen zijn niet belangrijk meer’ (Galaten 3).

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat afgelopen week in het Europees Parlement de banden tussen CU en SGP zijn geslaakt. Aan de verkiezingen van 23 mei deden ze nog mee met een gemeenschappelijke lijst. Er werden twee zetels gehaald. De CU’er wordt nu lid van de christendemocratische fractie, de SGP’er van een rechts nationalistische fractie, omdat Forum voor Democratie daar ook voor gekozen heeft. Tussen Van der Staay en Baudet is het trouwens als een tijdje dikke mik. FvD hielp de SGP bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer aan een tweede zetel. Op de FvD-jongerendag drie weken geleden mocht SGP-Kamerlid Stoffer het woord voeren, een warm onthaal was zijn deel.

Bindmiddelen

Er zijn twee belangrijke bindmiddelen. De hersenschim van de joods-christelijke traditie en de hang naar autoritair leiderschap. Beide moeten dienen als afweermechanismen tegen vreemde smetten in een superieure samenleving, die in beginsel dominant blank (en manlijk) behoort te zijn.

Om de overeenkomst met een eeuw geleden te illustreren, citeerde ik vorige week de door Baudet met instemming beluisterde Freek Jansen, voorzitter van de Jongeren FvD: ‘Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. We hebben doorzettingskracht nodig, discipline, overwinningsdrang, ja, zelfs overheersingsdrang’. Op dezelfde dag noemde Tommy Wieringa in zijn column in NRC ook dit citaat. Hij voegde er nog een paar opgeduikelde dagboekaantekeningen aan toe van Adolf Hitler, die dezelfde geest ademden.

Indertijd waren het de Joden, nu zijn het vermaledijde elites, vrouwenemancipatie, minderheden en nieuwkomers die de blanke beschaving infecteren. In de fractiekamer van de SGP hangt nog steeds het portret van dominee Kersten.

Reageren? fabersyma@gmail.com