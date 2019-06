Economische beknelling

Tamarah Benima

Al sinds 2014 volg ik Elizabeth Warren. Langzaam stijgt de Amerikaanse senator in de peilingen over wie de volgende Democratische presidentskandidaat zal zijn. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik stuitte op haar toen ik in de zomer van 2014 internet afstruinde naar colleges over macro-economie. Wat voor modellen worden er in die tak van sport gebruikt? Wat zeggen de macro-economen over de verdeling van de welvaart? Hoe moet het verder met de ongeschoolde onderklasse van wie het werk naar lage-lonenlanden is verplaatst? En hoe moet het met hen, gezien de automatisering en robotisering? Dat soort vragen en antwoorden houden mij bezig. Al was het maar om Rutte’s recente ‘dreigende’ oproep aan de grote bedrijven om meer loon te betalen te kunnen plaatsen. (Zeker tegen de achtergrond van de enorme lastenverzwaring voor burgers door Rutte’s kabinetten).

Warrens speech voor de Universiteit van Californië (al gegeven in 2008), getiteld The coming collapse of the middle class, geeft een glashelder inzicht in wat er in de westerse economieën is veranderd. De toespraak is nog steeds op YouTube te zien; met vele andere optredens van haar.

Wie was Warren voordat zij senator werd? Ze was faillissementsrechter en doceerde dat vak als hoogleraar. Toen ze begon als faillissementsrechter dacht ze vooral te maken te zullen krijgen met schimmige bedrijven die via een faillissement onder hun verplichtingen trachtten uit te komen. Tot haar verbazing bleek dat nauwelijks het geval. Integendeel, de meeste faillissementen in de Verenigde Staten worden uitgesproken over gezinnen. Er groeien meer kinderen op in failliet verklaarde gezinnen dan in eenoudergezinnen. Warren wilde weten hoe dat kwam, en liet een onderzoek uitvoeren naar veranderingen in de financiële positie van Amerikaanse gezinnen tussen 1975 en 2000. Wat bleek? Gebruiksgoederen waren goedkoper geworden: wasmachines, kleren, auto’s, etc. Maar de kosten van gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting waren geëxplodeerd.

Er was nog meer veranderd. Terwijl in 1975 de man meestal de enige kostwinner was, moest in 2000 de vrouw meewerken, anders konden de vaste lasten niet worden betaald. Het gevolg is dat de gezinnen enorm kwetsbaar zijn geworden. Werd in 1975 de man ziek of ontslagen, dan ging de vrouw uit werken en bracht een inkomen binnen totdat de man weer genezen was of een baan had gevonden. In 2000 was die mogelijkheid er niet meer. Hetzelfde gold voor de mantelzorg. In 1975 kon de vrouw zorgen voor zieke kinderen en/of zieke familieleden zonder dat dit de financiële stabiliteit van het gezin in gevaar bracht. In 2000 was een ziek kind of een zieke ouder een ramp geworden.

Verarmd

Warren ontdekte nog iets. In 1975 had een flink percentage van de gezinnen spaargeld, in 2000 hadden ze allemaal schulden. Kortom, de middenklasse was verarmd. Precies hetzelfde is in West-Europa aan de hand. Iedereen moet nu werken – mannen en vrouwen – om de hypotheek te kunnen betalen; er is een schreeuwend gebrek aan sociale woningbouw. Veel werkenden kunnen nauwelijks rondkomen, of raken zelfs in de schulden. Dankzij het feminisme zijn vrouwen zich massaal gaan scholen, hebben zich ontplooid en zijn buitenhuis gaan werken. Aan die ontplooiing en dat werken wil geen mens – en ik al helemaal niet – wat afdoen. Los daarvan moet worden onderkend dat economische krachten de middenklasse (en daartoe horen de meeste werkenden) volstrekt in de tang hebben genomen. Het neo-liberalistische gedachtegoed dat op de emancipatie van de jaren zestig en zeventig volgde, heeft de vrijheid gepropageerd en ondertussen een systeem van economische beknelling gebouwd. De (klein)kinderen van de babyboomers moeten zich uit de naad werken en krijgen het nooit meer zo goed als hun (groot)ouders.

Het neo-liberalisme is niet als enige schuldig aan de proletarisering van de middenklasse. Er zijn veel meer factoren. In West-Europa is bijvoorbeeld de bevolkingstoename door de ongecontroleerde immigratie een factor. De globalisering is een factor. De uitbreiding van het staatsapparaat, als gevolg van de wensen van de burgers, is een factor. En er zijn er meer. Hoe het zij, de verarming van vooral de onderste laag van de middenklasse is een feit.

Warren had het er jaren geleden al over. En zij heeft betere oplossingen dan Bernie Saunders. Maar of zij daadwerkelijk president wordt, is de vraag. Juist de armen en verarmden zien vooralsnog meer in Trump dan in Warren. En de verkiezingen zijn nog ver weg. Ondertussen loont het de moeite goed naar die oude lezingen van deze kandidaat te kijken en te luisteren. Perfect is Warren niet, maar ze brengt wel het broodnodige inzicht.