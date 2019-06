Vanheeswijck pleit voor meer dan het hedendaagse cultuurchristendom

Tjerk de Reus

Voor de hedendaagse cultuur is het helemaal geen winst als het christelijk geloof vervaagt of zelfs verdwijnt. We vinden nu minder gemakkelijk woorden voor levensvragen, betoogt Guido Vanheeswijck.

Dat de secularisatie helemaal geen feestje is, wordt ook buiten de kerken steeds duidelijker. Er zijn geregeld kritische tegengeluiden te horen. Zo verscheen een paar jaar geleden het boek Rebible (2017) van Inez van Oord, oud-hoofdredacteur van Happinez, waarin de waarde en betekenis van de Bijbel wordt benadrukt. Erg jammer dat we massaal het contact met de Bijbel zijn kwijtgeraakt, werd bij Van Oord duidelijk.

Iets vergelijkbaars viel te horen bij Yvonne Zonderop, gelouterd journalist voor onder meer De Groene Amsterdammer, in haar boek Ongelofelijk (2018). Zonderop schrijft hierin over wat we allemaal zijn kwijtgeraakt, nu we kerk en geloof vaarwel hebben gezegd.

Je zou het boek Onbeminde gelovigen van Guido Vanheeswijck (1955) de Vlaamse tegenhanger kunnen noemen van de publicatie van Zonderop. Beiden zijn beschouwend en analytisch, ze mikken op een hernieuwde bezinning op de betekenis van het christendom. Vanheeswijck schrijft vanuit een Vlaams gezichtspunt, maar neemt toch ook de Nederlandse situatie mee in zijn beschouwingen.

Moderniteit

Vanheeswijck doceert filosofie aan de universiteit van Antwerpen. Hij publiceerde onder meer over het werk van de Canadese filosoof Charles Taylor en de Amerikaans-Franse filosoof René Girard. Geregeld vallen hun namen in de acht hoofdstukken van dit boek, maar de aanwezigheid van die filosofen maakt zijn betoog zeker niet ‘zwaar’. Onbeminde gelovigen is een boek waarmee de geïnteresseerde leek prima uit de voeten kan. Bijvoorbeeld omdat Vanheeswijck inzicht biedt in het proces van de moderniteit, dat hij al in de middeleeuwen ziet beginnen.

Veel aandacht is er dan uiteraard voor de afgelopen vijftig jaar, die Vanheeswijck zelf meemaakte, en die ook een tamelijk heftige periode vormt in het culturele proces van secularisatie, onttovering en modernisering. Hier vestigt Vanheeswijck bijvoorbeeld de aandacht op het cultuurchristendom, in diverse vormen, dat de plaats heeft ingenomen van het authentieke christendom.

Dit cultuurchristendom zien we bijvoorbeeld terug in de arena van de politiek, waar populistische partijen graag een beroep doen op de joods-christelijke cultuur. Wat Vanheeswijck betreft is dit een vorm van ideologisering: je spant het paard van het christendom voor je politieke karretje. ‘Cultuurchristenen willen wel lippendienst aan de eeuwenlange erfenis van het christendom blijven bewijzen, maar willen vooral niet dat Christus ooit terugkeert’, schrijft Vanheeswijck.

Uit dit laatste citaat valt op te maken dat Vanheeswijck geen neutrale of afstandelijke waarnemer is. Hij is sterk betrokken op de christelijke traditie en steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij vindt dat we het christendom niet moeten laten vervagen in algemene menslievendheid. Tegelijk toont hij een grote openheid voor zijn gesprekspartners, die er vaak heel anders over denken. Dat kan ook niet anders, want hij is bij uitstek geïnteresseerd in wat hij ‘subtiele talen’ noemt: talen waarin ter sprake komt hoe het hogere of het goddelijke raakt aan het aardse.

Frame van de immanentie

Anders gezegd, met een verwijzing naar de genoemde Charles Taylor: hij zoekt naar woorden en beelden die het ‘frame van de immanentie’ kunnen doorbreken. Met ‘frame van de immanentie’ bedoelt hij dat we, met een soort vanzelfsprekendheid, geloven dat er niks meer is dan het hier-en-nu. Dat kun je ook een naturalistisch of materialistisch wereldbeeld noemen, waarbij geldt dat God, een hogere werkelijkheid of een leven na de dood allemaal tot de categorie ‘fabeltjes’ behoren.

Ondanks het heersende immanente wereldbeeld beluistert Vanheeswijck in de cultuur toch ook de hang naar iets dat verder reikt dan het hier-en-nu. Bijvoorbeeld in de taal van de poëzie. Daarin ziet hij de mens dealen met zijn eindigheid en zijn verlangen, om dan toch weer uit te komen bij de constatering dat er ‘niets’ is. Of zoals de dichter J.C. Bloem het leven omschreef: ‘Het is even tussen twee stilten luid geweest.’

Othello-dilemma

Maar bij deze kale constatering valt niet goed te leven. Wat dit betreft zitten we in een zogenoemd Othello- dilemma, stelt Vanheeswijck. We zouden ten diepste wel willen geloven dat er een dragende goddelijke werkelijkheid is en dat ons bestaan bedoeld is en zin heeft, maar ons materialistisch en naturalistisch wereldbeeld verbiedt ons dit te omarmen. Precies zo kon Othello in het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare niet geloven in de liefde van Desdemona, omdat hij op rationele gronden dacht dat haar liefde niet bestond. Dat Othello volhardde in dit ‘ongeloof’, was zijn tragiek.

Precies zo vertellen wij onszelf vandaag dat wat we aan diepe verlangens aantreffen op de bodem van ons hart, niet kan beantwoorden aan een reële werkelijkheid. Deze vanzelfsprekende denklijn noemt Vanheeswijck dogmatisch; het is geen dogma van de kerk, maar van de moderniteit.

Wat hem betreft verdient de christelijke traditie veel meer serieuze aandacht, als een bedding van spiritualiteit, hoop en levensbesef die ons al eeuwen vertrouwd is. Ook in een voluit moderne context kunnen we daar beelden en woorden aantreffen die ons in beweging zetten en mogelijk zelfs bevrijden uit de droge woestijn van een louter materieel bestaan.

Onbeminde gelovigen. Waarom we religieus blijven. Guido Vanheeswijck. Uitgeverij Polis, 20 euro