Pioniersplek De Plaats op Ameland ziet nu al vruchten van nieuwe aanpak

Lodewijk Born

Op Ameland is vorige week officieel Pioniersplek De Plaats in Hollum geopend. Ruim een jaar zijn ze daar al aan het proefdraaien. Met succes zo blijkt.

De opening van De Plaats is eigenlijk een moment om te markeren dat de hele verbouwing van de oude boerderij is afgerond. ,,De laatste likjes verf worden deze week nog aangebracht. Het is prachtig geworden. Het leek ons ook een mooi moment om aan iedereen te laten zien hoe het er nu uitziet”, zegt Sijbrand Alblas (33).

Vorig jaar februari werd hij aangesteld als predikant op Ameland. Voor 60 procent als gemeentepredikant voor de Hervormde Gemeente Ameland en 40 procent voor de pioniersplek. ,,Aanvankelijk ging er meer tijd zitten in het pionieren en nu kan ik me weer meer richten op het gemeentewerk. Ik denk dat de verhouding ongeveer 50 om 50 is. Het is belangrijk om daar zelf de balans in te zoeken, en dat is nu redelijk gelijkwaardig.”

In beeld

Pioniersplek De Plaats werd gestart om te zorgen dat tieners, jongeren en ‘zinzoekers’ weer de kerk in beeld kregen. Het waren doelgroepen die door de kerken op Ameland maar weinig werden bereikt. Met een breed aanbod aan activiteiten is het nu al gelukt dat mensen de weg naar De Plaats weten te vinden, zegt Alblas. ,,We willen een herberg zijn waar mensen zichzelf kunnen zijn. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.”

Een ontmoetingsruimte voor zinzoekers in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld bij ‘Oaderwets metenander’ voor de ouderen. ,,Daar wordt gekookt aan de hand van oude recepten die voorheen dagelijkse kost waren. En ook worden er spelletjes gedaan, zoals samen sjoelen”, zegt Alblas. En met een glimlach: ,,Dat verlies ik altijd.”

Een andere succesvolle activiteit is de ochtend voor kinderen van de basisschool, in de zomerperiode elke woensdagochtend. Er wordt geknutseld en er klinkt een Bijbelverhaal. ,,Daarmee trek je niet alleen kinderen, maar ook ouders en opa’s en oma’s. Laatst kreeg ik van een tiener de vraag: bid je ook elke dag voor je eigen kinderen? En zo heb je dan ook zomaar een inhoudelijk gesprek over het geloof.”

Stichting

De Plaats is ondergebracht in een stichting. Het is begonnen vanuit de Hervormde Gemeente en er is samenwerking met de federatie van gereformeerden en doopsgezinden en de katholieke parochie op het eiland. Die zijn morgen ook bij de opening aanwezig. Voor een periode van zes jaar is pioniersplek De Plaats verzekerd van subsidie van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. ,,Al wordt er natuurlijk wel elk jaar geëvalueerd of we op het goede spoor zitten.”

Naast Alblas is Engbert van der Meulen aangesteld als beheerder van De Plaats en van de hervormde kerkgebouwen van Hollum, Ballum en Nes. ,,Engbert is eigenlijk de gastheer van De Plaats en zorgt er voor dat alles goed loopt. Dat doet hij samen met een groep van twintig vrijwilligers, die onder meer helpen bij activiteiten.” Dat er in zo’n korte tijd zoveel mensen zich hebben verbonden aan de pioniersplek is ook een goed signaal, vindt Alblas.

Alblas vertelt een anekdote over Van der Meulen, die aan het graven in de tuin bij De Plaats. ,,Ineens hoorde hij een plons en viel er een steen naar beneden. Er bleek op die plek een wel, een waterput, te zitten van wel vijf meter diep. Dat is een beeld dat past bij De Plaats: we gaan terug naar de Bron, waarbij mensen op een verfrissende manier kunnen proeven aan de oude verhalen en aan zingeving.” Ook bijzonder vindt Alblas dat in de verbouwde boerderij eenzelfde gewelf gemaakt is als in de hervormde kerk. ,,Zo is daarmee ook de verbinding.”

Beleving

In De Plaats worden geen diensten of vieringen gehouden; die vinden plaats in de kerken van Hollum, Ballum en Nes. Ook kan er niet overnacht worden. ,,We willen niet de ondernemers op het eiland in het vaarwater zitten.” Dat De Plaats een nadrukkelijke verbinding zoekt met de eilanders blijkt ook uit een activiteit die in augustus wordt aangeboden: een kookworkshop voor jongeren. ,,Tieners op Ameland moeten soms al vroeg naar de vaste wal in verband met een studie. Hun kookkunsten zijn dan vaak nog niet zo goed. Samen met stichting Leerlingen aan de wal bieden we een workshop aan onder leiding van Ignatia Veltman.”

De locatie, het eiland en de prachtige omgeving zijn een garantie voor een unieke beleving voor mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en geloof. Alblas heeft dat al gemekt in het jaar dat hij er woont. ,,We voelen ons als gezin hier helemaal thuis. 22 mei hebben we een dochter gekregen en dan merk je de warmte van de Amelander gemeenschap. Het hele huis hangt vol kaarten en bij de supermarkt krijg je een pak Pampers gratis mee als cadeau. Ik mis de vaste wal niet. We genieten heel erg van de rust op het eiland. Je leert ook andere keuzes maken. Niet alles hoeft zo nodig.”