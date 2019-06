Paus Franciscus wil snel betere pastorale zorg in Lourdes

Frans Wijnands

Ooit stuurde de paus al een oud-topman van Renault naar Lourdes om de bezem door de organisatie te halen. Nu moet het ook op pastoraal terrein veel beter, vindt het Vaticaan. Het is er te commercieel. Het wereldberoemde Maria-bedevaartsoord Lourdes in de Franse Pyreneeën dreigt meer en meer een zakelijke onderneming te worden, ten koste van de spiritualiteit en devotie.

Paus Franciscus heeft daarom de hulpbisschop van Lille, mgr, Antoine Hérouard aangesteld als zijn persoonlijke (tijdelijke) gezant voor Lourdes om er de pastorale zorg voor de miljoenen pelgrims die jaarlijks het bedevaartsoord bezoeken, te helpen verbeteren en versterken. De paus wil dat in alle Maria-bedevaartsoorden in de wereld – groot of klein – gebed en christelijke getuigenis onvoorwaardelijk voorop blijven staan.

Twee jaar geleden zond de paus ook al een persoonlijke gezant naar het Bosnische Maria-oord van Medjugorje. Daar speelden toen vooral organisatorische en zakelijk-financiële problemen. Ook Lourdes is met ruim driehonderd vaste werknemers een bedrijf geworden. Enkele jaren geleden leed het ‘Maria-bedrijf’ nog een verlies van twee miljoen euro. Toen stelde ook een speciale gezant orde op zaken. Vanwege zware overstromingen in het gebied en de nasleep van de terroristische aanslagen in Frankrijk liep het aantal pelgrims toen drastisch terug. Vorig jaar bezochten 1,2 miljoen pelgrims Lourdes, van wie de helft met georganiseerde reizen.

Hotels en campings

Momenteel groeit het aantal bezoekers weer, maar ook ‘Lourdes’ merkt de vergrijzing. Het verhaal van het veertienjarige meisje Bernadette Soubirous, dat in 1858 een aantal verschijningen zag, is bij jongeren minder bekend. En dus bezoeken ook minder jongeren de beroemde Mariagrot en de drie indrukwekkende basilieken dan vroeger. Opvallend is ook dat het gros van de pelgrims niet meer uit Europa, maar uit andere werelddelen afkomstig is.

Het eertijds onooglijke bergdorp is uitgegroeid tot een stadje waar de ruim 17.000 vaste inwoners het grootste deel van het jaar in de minderheid zijn tegenover de miljoenen pelgrims. Het stadje telt meer dan tweehonderd hotels en een dozijn campings. In het jubileumjaar van het bisdom Groningen-Leeuwarden gingen parochianen, in mei 2016, gezamenlijk naar Lourdes, samen met bisschop Gerard de Korte.

Genezingen

Lourdes spreekt vooral tot de verbeelding vanwege de wonderbaarlijke genezingen, alhoewel wetenschappelijk is vastgesteld dat het begeerde Lourdes-water geen geneeskrachtige werking heeft. Onlangs is wel de zeventigste wonderbaarlijke genezing in Lourdes officieel door de Rooms-Katholieke Kerk erkend. Het debat over die wonderen wordt openlijk gevoerd. Op 12 september is er in Congressenpaleis een conferentie over de eerste genezingen in Lourdes.

Daar zal dr. Alessandro de Franciscis, president van het Bureau van de Medische Vaststellingen, spreken.