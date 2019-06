Hoe de universiteit, ooit bolwerk van professionaliteit, kon ontsporen

Pieter Anko de Vries

De Nederlandse universiteiten gedragen zich als chemische fabrieken waar studenten zo snel mogelijk door de buizen moeten worden gevoerd. Want zo valt er wat te verdienen.

Eelco Runia – kleinzoon van Hendrik Algra, oud-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad – legde in een stuk dat begin 2018 in NRC Handelsblad verscheen uit dat hij als hoofddocent (geschiedenis) ontslag nam bij de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ging uitgebreid in op de redenen van zijn besluit. Die hadden vooral te maken met de manier waarop op dit moment in de Nederlandse tempels van de wetenschap wordt omgegaan met professionaliteit. In het vorige week verschenen boek Genadezesjes werkte hij de zaken die hij in het artikel schreef verder uit. Het is een analyse geworden van de huidige Nederlandse universitaire praktijk.

Het stuk leidde tot commotie. Er waren wetenschappers die het bevrijdend vonden dat eens iemand zijn mond opentrok. Anderen vielen Runia aan: ze konden zich niet vinden in de kritiek. Zijn beschrijving van regeldruk, protocollenfetisjisme en verantwoordingshysterie vond ook buiten de universitaire wereld weerklank, want in veel instellingen vinden soortgelijke praktijken plaats.

Tienpuntenplan

Het boek eindigt met een tienpuntenplan waarin de auteur aangeeft hoe het beter kan. Een paar belangrijke elementen zijn het afschaffen van de outputfinanciering, het afschaffen van de regel dat iedereen met een diploma van het voortgezet onderwijs tot de universiteit moet worden toegelaten en dat de regel wordt nageleefd dat in alle instellingen van hoger onderwijs en academische ziekenhuizen de academische vrijheid in acht wordt genomen. Daarnaast pleit hij voor zelfsturing door professionals en dat de bestuurslaag en het ambtelijk apparaat met de helft wordt teruggebracht.

Zijn grootste bezwaar is dat academische vorming van studenten en de vrijheid van docenten om de studenten op een eigen manier kennis en vaardigheden bij te brengen niet meer voorop staan. Doorstroming is om financiële redenen van het allergrootste belang geworden. Alles staat in het teken daarvan, want universiteiten krijgen betaald als de studenten binnenkomen en als ze de instelling verlaten. Vandaar dat er veel genadezesjes worden gegeven, zodat zoveel mogelijk studenten kunnen doorgaan. En dit streven wordt natuurlijk formeel verdoezeld, want met toetsen (lekker meetbaar) en beoordelingen valt genoeg te manipuleren.

Chemische industrie

Runia vergelijkt de universiteit met een soort chemische industrie, een gigantisch buizenstelsel, waar studenten als grondstoffen binnenkomen en er als eindproduct zo snel mogelijk weer uit moeten. De buizen mogen niet lekken en het enorme waterhoofd van bestuurders kijkt of de doorstroom van de cohorten goed gebeurt. De managers houden de controlelichtjes (toetsen) in de gaten. In de verantwoordingshysterie is de docent volkomen kansloos iets te veranderen. Niet zelden lijden ze daar psychisch en lichamelijk onder.

