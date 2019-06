Het Timmermans-effect bij de PVV

De Haagse week

Henk van der Laan

De uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland liet een verrassende winnaar en verliezer zien. De PvdA profiteerde van het feit dat ze als enige een bekende lijsttrekker had, die bovendien een realistisch-Europagezinde campagne voerde. De PvdA was zo de partij voor wie de EU wel belangrijk vindt, maar ook niet te hard van stapel wil lopen. Dat dit voor de partij geen opmaat is voor een landelijke comeback snappen ze zelf maar al te goed.

Bij de PVV van Geert Wilders, dat alle vier de Brusselse zetels zag verdwijnen, was de stemming minder goed. Maar aan aftreden wordt bij de partijleiding niet gedacht. Niet gek, want die leiding bestaat in zijn geheel uit Wilders, die tevens het enige partijlid is. Hij bepaalt wat er bij de partij gebeurt. En zonder Wilders is er geen PVV. Wat niet wil zeggen dat hij niet onder druk staat. Het gebrek aan partijdemocratie en zijn ondoorgrondelijke manier van leiding geven, riep wel vaker weerstand op, maar nu het slechter gaat bij verkiezingen broeit het heviger. Dat twee PVV-Statenleden in Utrecht op Forum voor Democratie stemden voor de senaat deze week, is een teken aan de wand.

Wilders kon zich tot voor kort van alles permitteren omdat hij geen concurrentie had. Wie de EU niks vond, weinig op had met immigratie en islam en het wel eens goed vond om de ‘hoge heren in Den Haag’ een pak op de broek te geven, kwam al snel op Wilders uit. Bovendien zorgde hij altijd voor dusdanig harde uitspraken en gekke pr-stunts dat hij wel in de aandacht bleef.

Concurrent

Nu heeft hij wel een concurrent, Thierry Baudet, die een paar dingen op hem voor heeft. Bij Baudet is het allemaal iets minder verbeten, van zijn partij kun je lid worden en op bijeenkomsten gelijkgestemden ontmoeten en bovendien bestaat de kans dat Forum wél gaat regeren.

Dus moet Wilders, om kiezers te behouden, zijn best doen. En dat heeft hij bij de verkiezingen voor de provincies en de EU niet gedaan. Een beetje ergens flyeren, dat was het wel.

Implosie

Daarom wordt al her en der gespeculeerd op de implosie van de PVV. Dat is echter te vroeg. Baudets partij maakt niet een echte stabiele indruk. Bovendien lijkt hij ook niet de man te zijn die zijn ziel en zaligheid kan geven aan de Haagse werkelijkheid. Baudet is meer van het grote gebaar en de romantische vergezichten dan iemand die met moties en schriftelijke vragen de beleidsdiscussie een beetje zijn kant op wil krijgen. Kortom: het kan best zo zijn dat Baudet over een paar jaar uitgekeken is op Den Haag.

En dan zit Wilders daar nog altijd. Want Wilders kan niet anders. Hij is al sinds 1990 werkzaam op het Binnenhof, eerst als VVD-fractiemedewerker en sinds 1998 als Kamerlid. Bovendien moet hij nog altijd streng beveiligd worden en is het daarom vrijwel onmogelijk voor hem om iets anders te gaan doen. Om die redenen zal hij Den Haag niet willen verlaten. Daarnaast zal zijn boodschap nog altijd genoeg mensen blijven aanspreken om een handvol zetels te houden en het langer uit te houden dan Baudet. En wanneer hij geen rechts-populistische concurrent meer heeft, ligt het speelveld weer voor hem open.

Zoals Timmermans liet zien: ook een partij die door iedereen is afgeschreven kan nog best een keer een mooie verkiezingsuitslag boeken.