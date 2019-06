Een persoonlijk verhaal leidde ooit tot het lied ‘Til mij op’

Marcel Zimmer

Ds. Alfons van Vliet pleitte er onlangs voor om in het lied Til mij op één zin te veranderen naar ‘als een kind bij de moeder op schoot’. Tekstschrijver Marcel Zimmer reageert.

Het was denk ik in het jaar 2000 toen ik met onze oudste zoon was gaan zwemmen. Hij was toen vijf jaar. We liepen op een gegeven moment naast elkaar in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Zoals bij veel zwembaden werd ook dit bad langzaam steeds iets dieper.

Ik vroeg hem: ‘Moet ik je tillen?’ ‘Nee hoor’, antwoorde hij. Maar op een gegeven moment waren we op een punt in het zwembad gekomen waar het zo diep was, dat het water tot bijna aan zijn kin stond. Op dat moment draaide hij zich naar mij toe, strekte zijn beide armpjes uit en zei: ‘Pappa, tillen’. Ik tilde hem op en droeg hem door het diepe gedeelte van het zwembad, waar hij zelf niet meer kon lopen.

Toen ik hier later over nadacht, dacht ik: maar zo is God ook voor mij. Hij draagt mij waar ik zelf niet meer kan lopen. Ook moest ik denken aan het lied Shallow water van de Amerikaanse singer-song writer Paul Clark. Hij schrijft: Take me out of the shallow water, where I can stand on my own. Carry me over the deepest part, where I trust in You alone. … In your arms, is where I belong. In het Nederlands: Neem mij uit het ondiepe water, waar ik zelf kan staan.

Op schoot

Draag mij door het diepste gedeelte, waar ik alleen op U vertrouw. … In uw armen hoor ik te zijn Daarnaast heb ik onze kinderen, toen ze klein waren, vaak op schoot gehad om te lezen, televisie te kijken, te eten, spelletjes te doen en te troosten. Ook heb ik zelf zo’n vader gekend bij wie ik op schoot kon zitten, die me troostte en bij me in bed kwam liggen als ik ziek was. Ik kwam tot rust en voelde me veilig.En hieruit is het lied Til mij op ontstaan. Niet vanuit een bepaald Bijbelgedeelte, zoals de meeste van mijn liederen dat wel zijn, maar uit mijn eigen leven gegrepen.

Het lied heeft voor veel mensen al veel mogen betekenen. Het biedt hen troost, houvast, hoop en kracht Ieder heeft zijn eigen verhaal ermee. Onlangs nog was er een interview in het EO radioprogramma Zin, zout en zegen met een jongen voor wie dit lied een ommekeer in zijn leven betekende. In een moeilijke periode in zijn leven, waarin hij op het punt stond zijn geloof in God los te laten, werd hij geraakt door het lied Til mij op en inmiddels heeft hij belijdenis gedaan.

Ieder zijn ding

Maar ik heb ook gehoord dat dit lied in sommige kerkgemeenschappen uit principe niet gezongen wordt, omdat het beeld van ‘bij God op schoot zitten’ geen beeld is dat in de Bijbel voorkomt. Ieder zo zijn ding met dit lied.

Het stuk van ds. Alfons van Vliet over ‘God als moeder’ vind ik een mooi stuk. In twee andere liederen gebruik ik het beeld van God als moeder ook: Ik ben stil geworden, mijn ziel is als een kind, dat in zijn moeders armen rust en vrede vindt. (‘Psalm 131’ van de cd ‘Breekbaar’) en in het lied: Zoals de zorg van een moeder voor haar kind, en als de band die geliefden samenbindt zo is de trouw, zo is de liefde, zo is de vriendschap van Jezus. (‘Wat een vriend is Jezus’, nog niet uitgegeven) Maar de zin ‘als een kind bij de vader op schoot’ veranderen in ‘als een kind bij de moeder op schoot’, hoe passend, mooi en theologisch correct het ook zal zijn, nee, dat gaat niet gebeuren.

Marcel Zimmer is zanger, componist en tekstschrijver. Reacties: info@marcelenlydia.nl.