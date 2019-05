Vinger aan de pols

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Sommige herinneringen kunnen we samenvatten in een sterk beeld. Als iemand dat beeld met ons deelt blijft het beeld hangen. En dat beeld roept dan weer andere beelden in onszelf op.

Ik ben vandaag bij een intake bij Verslavingszorg Noord Nederland, de organisatie waar ik bestuurder ben. Tijdens een werkbezoek loop of werk ik het liefst mee met de dagelijkse werkzaamheden van collega’s. Hiermee houd ik contact met de werkvloer en zie en voel ik hoe een en ander in zijn werk gaat.

Ze zit voorovergebogen tegenover me. Ze is dochter van een verslaafde moeder, is zelf verslaafd en heeft nu een zoon die ook verslaafd is. In het gesprek geeft ze aan dat ze vooral eerst zelf aan de slag wil, maar dat ook het gezin erbij betrokken moet worden. „Ik kom uit een verslaafd nest. Een gezin dat het altijd heeft ontkend, terwijl het overduidelijk was dat verslaving een grote rol speelde.” Er worden allerlei formaliteiten afgehandeld en formulieren ingevuld. De intaker stelt haar hierna de vraag wat de eerste herinneringen, beelden, zijn over verslaving in het gezin van vroeger.

„Ik herinner mij dat mijn moeder, die een goede baan had als hoofd van een laboratorium, in het weekend altijd dronken was. Doordeweeks hield ze zich in en in het weekend, dat begon op vrijdag, dronk ze aan een stuk door. Mijn ouders zijn gescheiden, ik was de oudste en had nog een jonger broertje. Ik herinner mij dat ik ongeveer acht jaar was en mijn moeder weer laveloos op de bank lag. Het was ongeveer 19.00 uur en we hadden nog niet gegeten. Ik ging naast de bank op de grond zitten en vroeg me af wat ik voor eten zou regelen, met name voor mijn broertje die toen vijf jaar oud was. Ik probeerde contact te krijgen met mijn moeder. De halflege fles wodka op de salontafel voor haar zei genoeg. Ze reageerde niet. Ik haalde zoals gebruikelijk een deken uit de slaapkamer en legde die over haar heen. Ik voelde even aan haar pols. Haar hart klopte, ik was gerustgesteld. Ik heb die avond een tosti gemaakt.”

Naar gedroomd

De intaker en ik zijn er even stil van. We knikken meelevend en laten het even stil worden.

Ze neemt een slok koffie, haar handen trillen.

„En die nacht heb ik heel naar gedroomd. Ik droomde dat we allemaal in een gat, een diepe kloof of ravijn vielen. En dat vallen hield maar niet op. Ik probeerde in die val iedereen vast te houden, mijn moeder en mijn broertje te redden. Dat lukte niet, ik viel zelf ook. Ik huilde en gilde.”

„‚’s Morgens werd ik wakker en toen had ik mijn eigen pols heel stevig beet. Ik vroeg mezelf af of ik nog wel leefde, dit zou overleven. Dit is mijn eerste herinnering aan verslaving.”

Eruit komen

Opnieuw laten we het even stilvallen. Soms moet je niet reageren, om eerst de woorden en gevoelens even te laten landen.

„En nu ben ik hier. Die nachtmerrie is uitgekomen. We vallen allemaal in het ravijn van de verslaving. Maar ik leef nog, ik heb mijn vinger aan de pols! Ik ga er werk van maken om eruit te komen. Ikzelf eerst, dan mijn zoon. Ik heb het hem beloofd. Ik zal altijd voor hem zorgen, maar moet nu eerst voor mezelf zorgen.”

De intaker, met gevoel voor taal, sluit het gesprek af. „Samen met u houden we de vinger aan de pols.” Een voorzichtige glimlach wordt zichtbaar bij de vrouw. „En zo is het maar net.” Ze stroopt haar mouw op en laat een groen hartje met een rood roosje zien, een kleine tattoo die op haar pols staat. We zijn er stil van. Ik betrap mezelf erop dat ik ondertussen mijn eigen pols beet hebt gepakt.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.