Verkiezingscampagnes lijken op autoreclames

De Haagse week

Henk van der Laan

Tijdens verkiezingscampagnes laat de politiek vaak niet zijn mooiste kant zien, maar deze Europese campagne sloeg wel alles. Terwijl het werk in de Tweede Kamer steeds technischer en beleidsmatiger is geworden, zijn campagnes steeds meer op de vorm gericht. Net als autoreclames.

Honderden technisch goed onderlegde mensen zijn bij een autofabrikant jarenlang bezig met het ontwikkelen van allerlei handige, zuinige of gebruiksvriendelijke toepassingen. Maar de marketingafdeling verkoopt het nieuwe model liever op emotie. Het resultaat is een tv-spotje met lachende jonge mensen die tijdens zonsondergang over schitterende wegen rijden.

Wie wil weten wat het verbruik en vermogen van de wagen is, hoe veilig die is en hoeveel bagage mee kan, wordt van die reclames niets wijzer. Je zal toch echt zelf de gespecificeerde folder moeten lezen. Of een gespecialiseerd autoblad of -website bekijken. Toch is het populairste autoprogramma nog altijd TopGear, een show waar mannen zonder technische kennis heel hard rijden in auto’s die een normaal mens niet kan betalen.

Aandacht

Ook bij de politiek is de werkelijkheid tussen techniek en marketing groot geworden. Mark Rutte bijvoorbeeld, is normaal gesproken de hele week hard aan het werk met allerlei beleidsdossiers, maar in campagnetijd gaat zijn stropdas af, rolt hij zijn hemdsmouwen op en zegt malle dingen als ,,pleur op!”.

Een basisregel in campagnes is dat je onderwerp van gesprek moet zijn, het maakt niet uit hoe: negatieve aandacht is ook aandacht. Wie niet veelbesproken raakt, valt weg. Dus wat is een gouden methode? Iets doen of zeggen wat in de ogen van de tegenstanders zo absurd is, dat het er dagen over gaat. Je kan beter een gek essay schrijven of een dubieus filmpje verspreiden, zoals Thierry Baudet, dan als lijsttrekker met een doorwrocht partijprogramma de boer op gaan. Wat tegenstanders van Baudet niet begrijpen is dat als je hem wilt bestrijden je dus ook niet steeds moet gaan proberen zijn ongelijk aan te tonen, je moet hem gewoon geen aandacht geven. Net zoals bij een dreinende peuter.

Tweestrijd

De absurdste vorm van aandachtscampagne was vorige week. De VVD sneeuwde helemaal onder en dus besloot Rutte in een goed geregisseerde speech Baudet uit te dagen tot een debat. Tot die tijd lag Baudets Forum voor Democratie na alle partijstrijd op zijn rug te spartelen, maar deze gelegenheid nam Baudet met veel gevoel voor show aan. Dagenlang bestookten de twee elkaar op sociale media met debatvoorstellen, totdat talkshow Pauw, een amusementsprogramma dat gebruik maakt van journalistieke vormen en daarmee toch een beetje het TopGear van de Nederlandse politieke pers is, hapte. En zo hadden we de avond voor de verkiezingen een debat tussen twee niet-verkiesbare politici, dat suggereerde alsof er een tweestrijd gaande was (terwijl er zestien partijen meededen) en dat ging over irrelevante zaken als wie wanneer voor het laatst huilde.

Het hielp de kiezer die twijfelde over zijn stem niets, maar Rutte, Baudet en Pauw hielpen elkaar wel aan aandacht en kijkcijfers.

Maar er ontstaat wel een groot democratisch tekort als mensen gaan denken dat die vorm de inhoud is – en het werkelijke inhoudelijke debat in Den Haag niet meer aan bod komt.