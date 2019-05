Het hanengevecht en het betere ik

Contrapunt

Sytze Faber

In mensenkennis blinkt Mark Rutte niet uit. Hij is nu ruim acht jaar minister-president. Acht door hem voorgedragen VVD-kopstukken eindigden op het politieke hakblok. Gemiddeld elk jaar eentje. Vier ministers, drie staatssecretarissen en de door hem naar het Kamervoorzitterschap gepushte Anouchka van Miltenburg moesten voortijdig de aftocht blazen. Een uniek slagveld in onze parlementaire geschiedenis. Er lijkt bij Rutte een steekje los te zitten aan zijn beoordelingsvermogen van mensen.

Ook het door hem afgedwongen rechtse hanengevecht met Thierry Baudet van afgelopen woensdag in Pauw schatte hij niet goed in. Zijn voorbereiding rammelde.

Eén keer kwam hij goed door. Dat was toen hij de onthutsende naïviteit van Baudet over Poetin blootlegde. Daar bleef het bij.

Rutte leek overvallen te worden door de schaamteloosheid van Baudet. Had er nauwelijks van terug. Hij liet lopen dat Baudet Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, op één lijn stelt met Adolf Hitler. Hetzelfde gebeurde met een andere stuitende vergelijking die Baudet maakte met het nazidom. In een Forum-spotje over vermeende verkrachtingen door migranten werd achtereenvolgens Jetten, Klaver en Rutte het beladen ,,Ich habe es gewusst” in de mond gelegd. Kun je moreel dieper zinken? Rutte mompelde alleen wat.

Op de impertinente vraag van Baudet wanneer hij voor het laatst had gehuild was er in de reactie van Rutte zelfs geen spoor van soevereiniteit te bespeuren. De minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden somde gelaten drie sterfgevallen uit zijn familie op. Tenenkrommend.

Uppercut

Baudet diende bovendien een verwoestende uppercut uit. Hij verweet Rutte onvoldoende leiderschap: nooit neemt hij een gedurfd initiatief, het is volgzaamheid troef, politieke haalbaarheid is zijn kompas. Een beeld dat Rutte trouwens ook zelf oproept. Typerend is zijn favoriete en inmiddels sleetse grap dat je voor een visie niet bij hem, maar bij de oogarts moet zijn. Nooit gaf hij er blijk van inhoudelijk meer in huis te hebben dan een handvol neoliberale clichés.

In het hanendebat deed Rutte het precies andersom als Baudet. Hij noemde Baudet een en andermaal ‘leider van de grootste partij’. Hief hem impliciet op het schild als premier in spe. Ook nog een tactische misser van formaat. Desondanks schopt Forum het bij de verkiezingen van afgelopen donderdag niet verder dan drie eurozetels. Evenveel, misschien zelfs nog minder, dan Wilders verliest. Voor Baudet, zeker na de euforie over de uitslag van de Statenverkiezingen van maart, een afgang.

De uit de Verenigde Staten overgewaaide negatieve campagnevoering heeft Forum en ook de SP niet gebracht wat Thierry Baudet en Lilian Marijnissen hadden gehoopt en verwacht. Een opsteker voor onze democratie.

Verrassende winnaar

Wat geen politicus en opiniepeiler had voorzien gebeurde: de PvdA werd de verrassende winnaar. Lijsttrekker Timmermans profileerde zich als uitgesproken Europeaan. Dat spoort met de opvatting van ongeveer tweederde deel van het Nederlandse electoraat. Timmermans liet het echter niet bij het fileren van de euroscepsis.

Ook de EU knielt herhaaldelijk voor het neoliberalisme. De enorme invloed van de autolobby en de koppeling van 450 miljard euro landbouwsubsidies aan schaalgrootte zijn maar twee voorbeelden. Timmermans pleit voor het nemen van robuuste klimaatmaatregelen en een veel krachtiger sociaal beleid. Daarmee appelleert hij vrijwel als enige van de vooraanstaande politici aan het betere ik van mensen. Ook in het hanendebat lag het primaat bij instincten.

Het beroep op het goede in mensen voorziet, althans in het sterk geseculariseerde en geïndividualiseerde Nederland, in een behoefte van velen aan zingeving. Dat verklaart tenminste deels die verrassende verkiezingsuitslag.

Reageren? fabersyma@gmail.com