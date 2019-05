Borst(en) vooruit

Tamarah Benima

Natuurlijk vind ik het mega-belangrijk dat de sjabbat wordt nageleefd. Dus: geen voorbereidend werk verrichten op de zaterdag ten behoeve van het Eurovisie Songfestival.

Dat ultraorthodoxe mannen in Jeruzalem vorige week vrijdag uit protest de straat op gingen tegen dat werken was dan ook te verwachten. Echter, zelfs de politie te paard konden de verhitte ultra’s niet in bedwang krijgen.

Een paar vrouwen wel. Zij, gekleed in strakke spijkerbroeken en werkzaam in naburige cafés en bedrijfjes, kwamen de agenten te hulp. Midden op straat trokken zij hun bloezen en T-shirts uit en toonden de ultra’s hun in bh’s gehulde boezems. Briljant! De ultra’s stoven weg. Briljant, want bloes uit maar bh aan, is kuis genoeg voor de seculiere en gematigd-religieuze goegemeente, en niet zo provocerend als de leden van Femen. Zij hebben jaren geleden de trend gezet door met ontblote borsten te protesteren tegen Poetin. Inmiddels is er onder meer half of zelfs geheel naakt geprotesteerd tegen Berlusconi en Trump, tegen sekstoerisme in Oekraïne, tegen abortusbeperkingen in Argentinië en tegen de vrouwenonderdrukking in Iran.

Zelfs bij de ‘gele hesjes’ hebben zich vrouwen met ontbloot bovenlijf aangesloten. Het wachten is op Amerikaanse vrouwen die in navolging van Argentinië zo de strijd aangaan, nu in zestien staten van de VS het recht op abortus sterk wordt ingeperkt of verboden. In de staat Alabama is zelfs abortus na een verkrachting of incest onwettig geworden.

Traumatisch

Mijn perspectief op abortus is anders dan dat van fundamentalistische christenen. Uit eigen ervaring weet ik hoe traumatisch een abortus voor vrouwen kan zijn (of voor mannen die juist dit kind bij die vrouw graag wilden). Het heeft mij vijftien jaar gekost om eroverheen te komen.

Tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust dat het krijgen van dit betreffende kind mij, naast veel prachtigs, veel ellende had bezorgd (en waarschijnlijk het kind ook). Dus ik denk echt niet licht over abortus.

Maar vanuit joods perspectief is een foetus geen mens; een mens wordt de baarmoedervrucht pas na de geboorte. Plus, als de foetus tijdens de bevalling het leven van de moeder bedreigt, mag de foetus gedood worden; dat mag tot op het moment dat het hoofd van de baby uit de baarmoeder is gekomen.

Verschil

Van het doden van potentieel menselijk leven bij abortus is vanuit joods perspectief dus wel sprake, en het wordt beslist als betreurenswaardig gezien, maar moord op een mens is het niet.

Niet alleen het verschil tussen ‘vrucht’ en ‘mens’ is belangrijk, ook het verschil tussen ‘doden’ en ‘moorden’. Het zesde van de Tien Geboden wordt vaak vertaald als ‘Gij zult niet doden’. In het Hebreeuws staat er echter ‘Gij zult niet moorden’. Het is een wezenlijk verschil, dat door een foutieve vertaling onzichtbaar wordt.

Als een mens bedreigd wordt met de dood en hij/zij kan zijn/haar leven redden door de aanvaller te doden, is doden uit noodweer uitdrukkelijk toegestaan volgens de joodse wetgeving. Moord echter wordt in het Jodendom gezien als zó gruwelijk, dat wanneer men gedwongen wordt om een ander te vermoorden, men de eigen dood moet kiezen.

In de abortus-discussie staan hier dus twee radicaal verschillende wereldbeelden wat betreft het begin van het leven tegenover elkaar. Zowel in het Christendom als in het Jodendom komt respect voor het leven op de allereerste plaats.

Hiernamaalse beloning

Fundamentalistische christenen en ultraorthodoxe joden accepteren het lijden van volwassenen meer dan geseculariseerde en gematigde christenen en joden. Ooit komt immers Gods beloning daarvoor.

Voor geseculariseerden of matig religieuzen speelt daarentegen die hiernamaalse beloning niet of nauwelijks. Zij hechten meer aan de overweging: waarom het leven oneindig veel moeilijker maken door het baren van het kind van een verkrachter of incestpleger?

Ieder moet voor zich bepalen of de beschermwaardigheid van een klompje cellen belangrijker is dan het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw (en man).

De dames in Jeruzalem gaven aan hoe een strijd om essentiële waarden met humor kan worden uitgevochten. Wat mij betreft mag dus ook als het over abortus gaat de bloes uit om voor je recht op te komen.