Bijbellezen met de ziel als klankkast

Tjerk de Reus

De Bijbel is een opzienbarend en verrassend boek, als we maar beter zouden luisteren: met onze ziel als ‘klankkast’. Arnold Huijgen laat in zijn boek Lezen en laten lezen zien wat hier op het spel staat.

De titel Lezen en laten lezen doet denken aan het gezegde ‘Leven en laten leven’. Dit laatste mikt op rust, ontspanning en vrede: je moet elkaar niet dwarszitten! Nu wijst de titel van het boek van Huijgen zeker ook op de notie van ontspanning en zelfs passiviteit, maar de verwachting daarbij is wel dat er dan iets losbreekt. Wanneer wij onze denkbeelden en verwachtingspatronen loslaten, al is het maar een beetje, zal de kracht van de Schriften, zoals Huijgen de Bijbel graag aanduidt, zich sterker ontplooien. Ontvankelijkheid is dus de opdracht, of zoals de boektitel aanduidt: láát je lezen! Natuurlijk ben je allereerst zelf lezer, maar het is de bedoeling dat er een omkering plaatsvindt, een ‘subjectswissel’. Het komt erop aan dat het Woord van God jou ‘leest’ en dus als Gods stem in de concreetheid van jouw bestaan klinkt.

Huijgen zelf benoemt de manier waarop hij de Bijbel wil lezen ‘existentieel’ en ook wel ‘bevindelijk’. Daarmee grenst hij zich af van twee andere ‘methodes’. Aan de ene kant is er een benadering van de Bijbel waarin ‘bewijzen’ gezocht worden voor bepaalde standpunten, die vooraf al in graniet gebeiteld staan. Saillant genoeg kreeg Huijgen deze week de wind van voren van een groep behoudende predikanten uit zijn kerkverband, de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij zou in de recent verschenen Gewone catechismus niet kritisch genoeg zijn over het ‘evolutiedenken’. Maar dat is nu net het punt: Huijgen wil af van de manier van Bijbellezen die per se moet resulteren in bepaalde standpunten, pro of contra.

Er is ook een vrijere benadering van de Bijbel, waarin je passages tot je neemt die jou raken. Heel gemakkelijk blijft het dan steken in de sfeer van emotie en behaaglijkheid, aan de hand van favoriete teksten. Huijgen zoekt het een slag dieper, in de basale ervaring van het leven. Als we die ‘laag’ van ons bestaan laten aanspreken wordt Bijbellezen iets spannends – als je jezelf in de waagschaal durft te stellen.

Kleine hermeneutiek

Je zou dit boek een ‘kleine hermeneutiek’ kunnen noemen, schrijft Huijgen in het voorwoord. Het gaat per slot van rekening over de vraag hóe je de Bijbel leest. Maar de hermeneutiek als wetenschappelijke bezinning op het begrijpen van teksten, is voor Huijgen vooral problematisch. Er worden in het vakgebied van de theologische hermeneutiek zóveel vragen opgeworpen, dat je er niet meer aan toe komt om in alle eenvoud te luisteren naar een Bijbelverhaal en dat te horen doorklinken in je eigen leven en in de situatie waarin je verkeert.

Om dit laatste gaat het Huijgen, en hij schrijft er bevlogen over, steeds in nauw contact met grote theologen uit het verleden. Vooral Maarten Luther is een belangrijke getuige voor Huijgen. Maar ook meer recente theologen als Dietrich Bonhoeffer en Oepke Noordmans zijn geregeld gesprekspartners.

In een wat theoretisch hoofdstuk, middenin het boek, valt te lezen dat onze problemen met Bijbellezen voortkomen uit de grotere culturele ontwikkelingen, die vormend waren voor de moderniteit. De naam van René Descartes (1596 – 1650), Frans filosoof, valt geregeld in dit verband. In de culturele ontwikkeling van de moderniteit is het bewustzijn losgeraakt van het concrete bestaan: het denkende ik staat boven de ‘objectieve’ buitenwereld.

Omvattende levenservaring

Met de Nederlandse filosoof Gerard Visser zoekt Huijgen naar een meer omvattende levenservaring, die bij wijze van sprekend ónder ons bewuste denken ligt. Dan komt ook de ziel ter sprake, als de diepte van ons ik. De ziel is dan een soort ‘klankkast’: een innerlijke ruimte van ontvankelijkheid. Daarin kan de stem uit het Woord klinken in je bestaan. Er ontstaat dan een bepaalde ‘gestemdheid’ – niet voor niets een begrip uit de muziek.

Het pleidooi dat Huijgen in dit boek voert, is oer-protestants. Het gaat om het Woord en om het Woord alleen! We komen daarmee niet in kale soberheid terecht, maar juist in de weerbarstigheid en veelkleurigheid van het volle leven.

Huijgen schrijft in dit verband ook indringend én realistisch over de ervaring van Gods afwezigheid en de leegte die we kunnen ervaren. De belofte die hier niettemin onderstreept wordt, is de reformatorische notie dat in het ‘gewaad’ van het Woord Christus zelf op ons toekomt. Daaraan ontspringt ook het enthousiasme dat je in Lezen en laten lezen voortdurend merkt.

Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel. Arnold Huijgen. KokBoekencentrum. 19,99 euro