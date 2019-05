Alfons van Vliet

Ds. Alfons van Vliet pleit ervoor om één zin in het Opwekkingslied 581, Til mij op, op de komende pinksterconferentie van Opwekking te veranderen in: ‘als een kind bij de moeder op schoot’.

Recent preekte ik, op Moederdag, over de vraag of we vanuit de Schrift God ook als een moeder mogen zien. We lazen uit Jesaja 49 (13-16) en Jesaja 66 (10-13), maar ook kwamen de woorden van Jezus ter sprake. Toen Hij zei dat God Jeruzalems kinderen vaak bijeen heeft willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels (Matteüs 23: 37).

We lazen dat God al in het allereerste begin (Genesis 1:27) volstrekt duidelijk maakte dat Hij géén man, noch een vrouw is, maar mannelijk én vrouwelijk. En ja, in de héle Bijbel, is God Váder, en zo worden we ook opgeroepen Hem aan te spreken, een uitgesproken mannelijke benaming. Maar deze Vader heeft tegelijk óók een moederlijke kant. Hij is vader en tegelijk is Hij óók als een moeder.

Beide kanten

God heeft – als Vader – een uitgesproken mannelijke kant: een grote, sterke, (al)machtige, Heer, Koning, Strijder, Heerser, Rechter. Maar tegelijk is Hij ook, zo maakt Hij dat zelf duidelijk in de Schrift, als een moeder die troost, verzorgt, draagt, op schoot wiegt, haar kind tegen haar borst drukt, de tranen van de ogen wist.

Die beide kanten komen bijvoorbeeld prachtig uit op de Grote Dag van Gods oordeel: Hij is dan de grote, machtige, koninklijke Rechter, maar tegelijk degene die (Openbaring 21:4) alle tranen van de ogen wist van Zijn kinderen. Dus een machtige, heersende, oordelende Heer en Rechter én tegelijk zachte, liefdevolle, troostende moeder.

De Grote dag van het oordeel is ook de grote dag van Gods troost. Troost waarvan we in de Bijbel veelvuldig lezen. ‘Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten.’ (Jesaja 66), ‘Zoals een moeder haar zuigeling niet vergeet, zo zal Ik jullie niet vergeten’ (Jesjaja 49). Jezus vertelt dat zijn Vader, God, een andere ‘Trooster’ zal sturen (Johannes 14:16). Deze ‘Trooster’, Gods Geest, is een ‘Hij’, maar het is ook dezélfde Geest van God die bij de schepping, helemaal aan het begin, over de wateren zweefde. Of eigenlijk – in de grondtekst – ‘broedde’. Gods Geest broedde over de wateren. God was zwanger van de schepping. Heel het scheppingsproces is het beeld van een barende vrouw.

Gedragen worden

Gods Geest: de Ruach van God. Juist dat woord, Ruach, is in het Hebreeuws een vrouwelijk woord. Waar het gaat over God die ons wil troosten, daar laat God zich van zijn intiemste kant zien. Als een moeder die haar kinderen troost, op schoot wiegt, op de heup draagt, haar zuigeling laat drinken aan haar vertroostende moederborst, intimiteit.

Gedragen worden, het is een veel gebruikte term onder christenen. Hoe snel en gemakkelijk gaat ‘God heeft me gedragen’ niet betekenen: God heeft me geholpen om stérk te worden, terwijl juist het tegenovergestelde bedoeld wordt. God heeft me geholpen om te mogen en durven accepteren dat ik zwak ben en mág zijn. Zo gebroken en verslagen dat God me moet optillen en moet dragen zoals een moeder haar kind, en het troost aan haar hart, aan haar borst.

God als machtige held, sterke vader, majesteitelijke koning en heerser, oordelende rechter? Ja, voluit. Maar ook: God als degene bij wie je weg mag kruipen, heel intiem en geborgen, als bij een moeder.

Liefde en troost

Er staat een prachtige zin in Paulus’ eerste brief aan de christenen in Thessalonica, de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië (1 Tessalonicenzen. 2: 7). De apostelen hadden zich aan de christenen daar voluit kunnen laten voorstaan op hun autoriteit, aan wie men gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd was, maar we lezen: ‘Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een moeder die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden….” Ook zo weerspiegelden zij wie en hoe God is.

God is geen man. God is geen vrouw. ‘Als Zijn evenbeeld schiep Hij hen: mannelijk en vrouwelijk.’

Maar juist als het om intieme liefde gaat en om troost, wil God als een moeder voor ons zijn, dichtbij. We mogen weten dat dat beeld bij God hoort. Héél diep bij God hoort.

Daarom pleit ik hierbij om één zin in het prachtige Opwekkingslied 581 op de komende pinksterconferentie van Opwekking officieel te veranderen. Dus: ‘als een kind bij de vader op schoot’ wijzigen in ‘als een kind bij de moeder op schoot”. Dat doet, mijns inziens, recht aan hoe God zelf daarover spreekt in zijn Woord.

Alfons van Vliet is PKN-predikant in Leeuwarden en Broeksterwâld.

Til mij op

Opwekking 581

Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot.

Ik wil heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor.

Til mij op, neem mij in uw armen.

Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.

Til mij op, ik wil U omarmen.

Til mij op en laat mij niet meer gaan.

Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan.

In uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt, als ik niet verder kan gaan.

Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot.

Ik mag heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor.

En U tilt mij op, neemt mij in uw armen.

En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan.

En U tilt mij op, Ik mag U omarmen.

En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan. 2x

Tekst en muziek: Marcel Zimmer