Accepteer rechts-nationalisten: ze vallen vanzelf door de mand

Pieter Anko de Vries

De rechts-nationalistische bewegingen in Europa worden salonfähig. De meesten hebben de laatste jaren hun bedenkelijke veren afgeschud en zijn een politieke factor van belang geworden.

Nog niet zo lang geleden werd de rechts-nationalistische beweging in Europa met de nek aangekeken. Politici van deze partijen waren ‘fout’ en hadden een kleine achterban. Maar dat is nu wel anders. In veel Europese landen zijn rechts-nationalistische stromingen populair geworden. Het is nog twee dagen afwachten hoe de verkiezingen voor het Europees Parlement voor heel Europa precies uitpakken, maar duidelijk is wel dat ze vaste grond onder de voeten hebben gevonden.

De leiders van rechts-nationalistische bewegingen worden door de traditionele partijen vaak populisten genoemd. Maar volgens Kemal Rijken in het deze maand uitgebrachte boek Eigen volk is deze typering te makkelijk. Je vind ook populisten bij linkse, conservatieve en middenpartijen. Door te spreken met deskundigen en leiders van rechts-nationalistische bewegingen in vele Europese landen heeft hij een goed beeld gekregen welke factoren een rol spelen bij de groeiende populariteit.

Rijken zegt dat rechts-nationalisten geen gevaar vormen voor de democratie. Hij vindt zelfs dat gevestigde partijen hen serieuzer moeten nemen en met hen regeringsverantwoordelijkheid moeten dragen. Alleen zo worden ze gedwongen om vuile handen en fouten te maken, waarop ze door de kiezer kunnen worden afgerekend. De West-Europese democratieën zijn sterk en veerkrachtig genoeg om met de rechts-nationalisten om te kunnen gaan, vindt de auteur.

Migratie en integratie

In Europese landen wordt verschillend aangekeken tegen rechts-nationalistische partijen. In bijvoorbeeld Nederland en Denemarken spelen ze soms een rol in het landsbestuur, terwijl ze in België (Vlaams Belang) en Duitsland (AfD) bewust worden geïsoleerd (het zogenoemde cordon sanitaire). In weer andere landen, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, zorgt het kiesstelsel ervoor dat rechts-nationalistische partijen bestuurlijk gezien landelijk weinig voet aan de grond krijgen, hoewel het Rassemblement National van Marine le Pen lokaal in Frankrijk wel bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft.

Wat de partijen in alle landen bindt, zijn grote zorgen rondom migratie en integratie. Dat uit zich bijvoorbeeld in het opperen van voorstellen om religieuze uitingen van islamieten te beperken. Maar het gemakkelijke sjabloon van racisme kan hen niet meer worden opgeplakt. Daarnaast staan ze uiterst kritisch tegenover de gevolgen van de mondialisering en zijn ze over het algemeen cultureel en sociaal conservatief.

In sommige landen in Centraal-Europa proberen rechts-nationalistische stromingen te morrelen aan fundamentele rechtsstatelijke principes en de persvrijheid maar dat valt bij hun denkgenoten in andere landen weer niet altijd goed. Zij vinden vrijheid van meningsuiting van groot belang omdat het een bestaansrecht is voor hun beweging. Het kunnen zeggen wat je denkt, met name als het gaat om de ‘funeste gevolgen van de islamitische migratie’ is voor hen fundamenteel.

‘Eigen volk. Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde’. Kemal Rijken. Ambo/Anthos.