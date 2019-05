Een politiek afscheid uit het boekje

De Haagse week

Henk van der Laan

Sybrand Buma had duidelijk een paar mooie oneliners bedacht voor als de Leeuwarder gemeenteraad hem had uitgekozen als burgemeester. ,,Ik wilde niet weg en ben toen gaan zoeken. Deze vacature kwam voorbij, en ik wist dat als ik er niet op solliciteerde ik het me mijn hele leven zou berouwen.”

Nou was het helemaal niet erg geweest als Buma wel weg wilde en om zich heen was gaan kijken. De combifunctie van partijleider/fractievoorzitter, die Buma al zeven jaar vervulde, is best zwaar. Je staat altijd in de spotlights dus iedereen heeft een ongezouten mening over je, je moet op de gekste moment opdraven om samen met een soapster en een grappenmaker bij een talkshow aan te schuiven en je zit constant brandjes te blussen. Kortom, het is best begrijpelijk dat Buma gewoon zin had in een baan waarbij niet heel Nederland je constant op de vingers kijkt en waarbij je gewoon wat vaker thuis op de bank kunt zitten.

Buma is niet de eerste die dit deed. Zijn D66-collega Alexander Pechtold gooide vorig jaar de handdoek in de ring. Die moet het echt heel erg zat geweest zijn, want hij vertrok zonder een andere baan te hebben. Buma hoeft zich straks niet te vervelen – Leeuwarden is weliswaar van een andere orde dan CDA-fractieleider, het is ook geen functie die je in vier dagen doet.

Dat sluit eigenlijk wel aan bij een andere mooie oneliner die hij had klaar liggen: ,,De politiek in gaan is lastig, maar goed de politiek uit gaan ook.” Nou en of. De partijleiders die op een vervelende manier hun landelijke politiek carrière ten gronde zagen gaan, zijn talloos. Ad Melkert, Hans Dijkstal, Jolande Sap, Diederik Samson, Job Cohen, Boris Dittrich noem ze maar op.

Leuker voorgesteld

Onder Buma’s voorganger bij het CDA zitten ook een paar die hun afscheid als partijleider leuker hadden voorgesteld: Jan Peter Balkenende, Enneüs Heerma en Jaap de Hoop Scheffer (al is De Hoop Scheffer als NAVO-baas en minister van Staat nog best goed terecht gekomen).

Maar het beruchtste koningsdrama binnen het CDA, en ver daar buiten, is de ondergang van Elco Brinkman. De jonge minister werd fractievoorzitter onder het derde kabinet-Lubbers (CDA en PvdA) en volgde het kabinet, met name over de WAO, kritisch. In Lubbers’ ogen te kritisch. Uiteindelijk zei Lubbers op een campagnebijeenkomst in 1994, als vertrekkend premier en partijleider, dat hij niet op zijn opvolger zou stemmen, maar op de nummer twee op de lijst, Ernst Hirsch Ballin.

Het CDA verloor de verkiezingen dik, belandde voor het eerst in decennia in de oppositie en Brinkman kon een jaar later vertrekken.

Open wonde

In zijn deze maand verschenen memoires Bouwen en bewaren schrijft Brinkman dat hij en Lubbers, hoewel ze elkaar nadien nog vaak troffen, nooit over de kwestie spraken. In een interview met De Volkskrant over het boek zei Brinkman dat de kwestie altijd ,,een open wonde” is gebleven.

Dat heeft Buma allemaal beter begrepen. Hij heeft mogelijke opvolgers, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra, naar Den Haag gehaald, hij vertrok voordat iemand aan zijn stoelpoten is gaan zagen en hij hoeft geen wachtgeld omdat hij de ene functie voor de andere verlaat.

Is er eigenlijk een partijleider die ooit netter het Binnenhof heeft verlaten?