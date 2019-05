Zizioulas zoekt rijke visie op mens-zijn

Tjerk de Reus

‘We voelen ons steeds meer bedreigd door de aanwezigheid van de ander’, schrijft Ioannis Zizioulas. Om een uitweg te vinden uit het individualisme, neemt Zizioulas zijn lezers mee naar het dogma van de goddelijke drie-eenheid.

Het is niet zomaar een boek, Gemeenschap en andersheid, geschreven door de Grieks-orthodoxe theoloog Ioannis Zizioulas (1931). Afgelopen week verscheen het in een Nederlandse vertaling, op 17 mei wordt er een symposium aan gewijd (zie kader) met tal van sprekers. Gemeenschap en andersheid is een type boek dat je ‘fundamenteel’ moet noemen: Zizioulas, vertegenwoordiger van de oosterse orthodoxie, gaat met een zeldzaam soort grondigheid in op de vraag wie de mens eigenlijk is: een wezen dat zich onderscheidt van medemensen én in gemeenschap met anderen leeft.

Zizioulas vestigt de aandacht op dit thema omdat we vastlopen in ons individualisme. Dit is niet alleen een reactie op de hedendaagse cultuur, die al heel lang als individualistisch geldt. Zizioulas reikt ver terug in onze Europese geschiedenis om zijn heil te zoeken in de vroege eeuwen van het christendom. Daar zijn de bronnen te vinden waaruit hij wil denken: de kerkvaders, en dan met name de Griekse kerkvaders, zoals de bekende Cappadociërs en iemand als Maximus Confessor.

In de ‘inleiding’ van zijn omvangrijke boek geeft Zizioulas meteen een duidelijk beeld van zijn overtuiging en denktrant. De westerse cultuur kent een sterke focus op het ik en op het individu, zodat ‘de ander’ een probleem is geworden, legt hij uit. ‘Bescherming tegen de ander is in onze cultuur een fundamentele noodzaak. We voelen ons steeds meer bedreigd door de aanwezigheid van de ander.’ En: ‘De wortels zelf van ons bestaan zijn aangetast door een ziekte die we bij onze geboorte al meekrijgen: de angst voor de ander.’

Actueel kader

Met zijn cultuurkritische waarnemingen plaatst Zizioulas zijn boek in een actueel kader. Dat speelt ook zeker een rol in het boek en geeft er urgentie aan, maar de actualiteit staat niet op de voorgrond. Het gaat hem om het vinden van een uitweg, om een rijkere visie op mens-zijn.

Die zoekt hij nadrukkelijk in de vroege eeuwen van het christendom en dan met name in de leer over de drie-eenheid. Ook de tweenaturenleer, geformuleerd tijdens het concilie van Chalcedon (451), speelt een grote rol: God en mens komen in Christus samen: enerzijds ‘onvermengd’, maar ook ‘ongescheiden’.

Over zijn theologische positie schenkt Zizioulas in de inleiding klare wijn: ‘Noch voor de Kerk, noch voor de mens bestaat er een ander model voor de juiste relatie tussen gemeenschap en andersheid dan de Drie-ene God. Als de Kerk trouw wil zijn aan haar ware zelf moet zij proberen een afspiegeling te zijn van de gemeenschap en andersheid die bestaat in de Drieene God.’ De kern van zijn overtuiging luidt dan dat het ‘andersheid’ niet begrepen kan worden zonder ‘relatie’. De namen van de goddelijke drie-eenheid – Vader, Zoon, Geest – zijn namen die een relatie uitdrukken. Zoals het is voor God, zo is het ook voor de mens: ‘Niemand kan anders zijn tenzij hij in een relatie staat. Gemeenschap bedreigt andersheid niet; gemeenschap brengt andersheid voort.’

Geduld

De hierboven geciteerde zinnen laten meteen al zien dat Gemeenschap en andersheid geen boek is dat je eventjes uitleest. Het belang van dit boek is geweldig groot, dat stellen ook bisschop Gerard de Korte en de anglicaanse theoloog Rowan Williams in hun voorwoorden bij dit boek. Maar het boek kan alleen iets betekenen in de handen van geduldige, geconcentreerde lezers.

Wie in die categorie valt, krijgt veel terug voor zijn of haar inspanningen. Bijvoorbeeld het inzicht dat de vroege kerkvaders niet zomaar Grieks dachten, dus in lijn met de destijds geldende Griekse filosofie. Nee, zegt Zizioulas: eerder is er sprake van het ‘omverwerpen, bekeren en dopen van de Griekse geest’, zelfs van een ‘radicale kerstening van het hellenisme’. Waar zit dat in, die omkering? Kort gezegd, in de gedachte dat er ‘verschil’ is tussen God en de wereld.

Dat lijkt een vrij normale uitspraak, maar in de destijds geldende Griekse filosofie was het ‘zijn’ eeuwig en onveranderlijk. Als er al een godheid was, zoals bij Plato, dan was die godheid op een noodzakelijke wijze verbonden met de wereld. Uiteindelijk was alles eenheid, bij de Grieken.

Anders-zijn

De christelijke theologen uit met name de vierde eeuw waren hier ‘net zo ongerust’ over, schrijft Zizioulas, ‘als over de diverse ketterse ideeën van hun tijd.’ In hun theologie legden zijn alle nadruk op het anders-zijn van God, mens en wereld.

Daarmee kwam de vrijheid in beeld: God schept de mens niet omdat hij niet anders kán, maar als een vrije daad van liefde. Zizioulas: God ‘schept omdat Hij iets in het bestaan wil roepen dat anders is dan Hijzelf, ‘iets’, waarmee Hij in dialoog kan staan en waarmee Hij gemeenschap kan hebben.’

In het Griekse denken lag veel nadruk op de geestelijke werkelijkheid. De kerkvaders legden juist de nadruk op het concrete, werkelijke bestaan van de mens en de schepping. Zizioulas gebruikt hier steeds de filosofisch term ‘ontologisch’, om aan te geven dat het om een werkelijk bestaan gaat, niet om iets wat alleen als gedachte geldt. In het Griekse denken kon de schamelheid van de mens niet al te veel interesse opwekken: het ging juist om het goede en schone in hun een volmaakte, geestelijke vorm.

Hoe anders is dan de christelijke boodschap, realiseerden de kerkvaders zich. Zizioulas: ‘Een lelijk mens, of erger nog, een zondaar liefhebben’ is in de Griekse filosofie ‘ondenkbaar’. Want een zondaar is ‘iemand die de harmonie van de morele wereld’ verstoort. De god van Plato ‘is niet vrij, in tegenstelling tot de God van de christenen die zondaars en de ‘lelijken’ misschien wel meer liefheeft dan degenen die ‘mooi en goed’ zijn.’

Ascese

In deze sfeer schrijft Zizioulas ook over ascese of boetedoening, een belangrijk aspect van het vroegkerkelijke geloofsklimaat. We moeten daarbij niet denken aan een vorm van zelfkwelling die je losmaakt van de concrete wereld van gebrekkige mensen, schrijft Zizioulas. ‘In de ascetische ervaring (…) houdt men nu juist van wie aan lager wal geraakt en lelijk is.’ Het gaat er om dat het christelijke leven is geconcentreerd op de zondaar: ‘niet uit neerbuigendheid of medelijden, maar vanuit een vrije existentiële betrokkenheid bij de gevallen menselijke staat.’

Zizioulas behandelt veel in zijn boek. In het achttal soms zeer uitvoerige hoofdstukken schrijft hij indringend over betekenis van Christus’ opstanding en over de overwonnen werkelijkheid van de dood. Je proeft door alles heen een theologische oriëntatie die we in de westerse theologie niet zo kennen. Dat maakt dit boek extra welkom, als een vernieuwende, fundamentele bijdrage aan het blijvende gesprek over mens, God en wereld.

Gemeenschap en andersheid. Theologie van de persoon. Ioannis Zizioulas. Vertaald door Hildegard Koetsveld. Uitgeverij Skandalon/ Halewijn. 36,50 euro