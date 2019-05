Kinga Bán gaf stem aan het geloof met haar hele leven

Lodewijk Born

In haar woonplaats Houten is maandagochtend zangeres Kinga Bán (37) overleden. Ze was bekend als de voormalige zangeres van muziekgroep Sela. Ook zong ze bij Psalmen voor Nu en in de praiseband van Opwekking. Het lied Ik zal er zijn, uit de Opwekkingsbundel, was een van de bekendste christelijke liederen waar haar zo herkenbare stemgeluid te horen was.

In 2013 werd bij Kinga Bán borstkanker met uitzaaiingen naar de botten geconstateerd. Ze was vanaf het begin heel open over haar ziekteproces, onder meer in de vele interviews die ze gaf in de afgelopen jaren in christelijke, maar ook seculiere media. Bijvoorbeeld bij Hour of Power, Nederlands Dagblad, Eva Magazine en het Algemeen Dagblad.

De groei van kankercellen kon door een behandeling eerst nog tijdelijk gestopt worden. In 2016 bleek echter dat die weer terug waren. Chemokuren volgden nog, maar haar gezondheid verslechterde gaandeweg. Ook die moeilijke weg deelde ze met anderen.

Haar Godsvertrouwen – en hoe ze daar woorden aan gaf, was voor velen die zich ook in moeilijke situaties bevonden een voorbeeld. ,,Vanaf het moment dat we hoorden dat ik ziek ben, nu drieënhalf jaar geleden, hebben mijn man en ik op de een of andere manier altijd het vertrouwen in God gehouden. We weten dat we in een onvolmaakte wereld leven, waar veel nare dingen gebeuren. Waarom zou dat aan ons voorbijgaan? Natuurlijk heb ik momenten dat ik verdrietig ben. Maar ik ben niet opstandig en ik heb geen twijfels aan God”, zei ze in het Nederlands Dagblad in 2016.

Conservatorium

Kinga Bán werd geboren in Kampen (27 juli 1981). Haar ouders Giti en Jozsef vluchtten in 1977 uit Hongarije voor de communistische dictatuur. Van jongs af aan was Bán met muziek bezig. Ze studeerde cum laude af aan het conservatorium in Utrecht. Van 2001 tot 2004 zong ze in het gospelkoor Gospel Boulevard van dirigent André Bijleveld. In 2008 werd Bán leadzangeres van de band Sela. Eerst samen met zanger Elbert Smelt, later met Frans Korpershoek.

Haar stemgeluid zorgde er mede voor dat Sela zo geliefd was. Eind 2017 stopte ze bij Sela. Daarna bracht ze nog twee soloalbums uit: Uit liefde (2017) en Vandaag (2018). Met de concerttour ‘Wat fluistert vandaag?’ trok ze nog één keer langs vele zalen om nummers te laten horen als Ik val niet uit Zijn hand, (Psalmen voor Nu 16), Mijn toevlucht (Sela) en Uw rust in mijn wereld (Psalmen voor Nu 23).

Op 20 april jl, op Stille Zaterdag, bracht ze samen met Elbert Smelt, leadzanger van Trinity, het nummer Leef met volle teugen uit. Een lied over afscheid nemen, maar juist ook over genieten van iedere dag. ,,Ik heb vertrouwen dat als mijn adem hier stopt, ik meteen weer nieuwe adem krijg bij Jezus. Naar dat moment kan ik alleen maar uitzien”, zei ze in december in een interview in het Algemeen Dagblad. In het gisteren geposte overlijdensbericht op haar Facebook-pagina staat een omschrijving hoe ze haar nieuwe leven voor zich ziet: ‘De stad bruist, de mensen zingen. Een feest als nooit tevoren. Dan klinkt mijn naam, mijn nieuwe naam. Ik ben opnieuw geboren.’

Kinga Bán was getrouwd en laat een man en drie kinderen achter. De uitvaart is vrijdag in besloten kring.