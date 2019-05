‘Kerk in de buurt’ helpt kerken in contact te komen met dorp of wijk

Jan Auke Brink

Hoe kun je als kerkelijke gemeente iets betekenen voor je omgeving? Inspiratie-initiatief ‘Kerk in de buurt’ helpt daarbij, met concrete voorbeelden zoals een ontmoetingstuin waar kerkelijke en niet-kerkelijke buurtgenoten samen in werken.

De ontmoetingstuin is aangelegd door de Ontmoetingskerk in Nijmegen. Die kerk is zeven dagen per week geopend met een gevarieerd aanbod aan ontmoeting, viering en activiteiten. ‘Hoe mooi zou het zijn als het stuk gemeentegrond dat pal aan de kerk grenst daar ook een rol in zou kunnen spelen?’, dacht pastor Jeanne Rens. Een jaar later werd de tuin geopend.

Buurtgenoten ontmoeten elkaar sindsdien in de tuin naast het kerkgebouw. De stad, maatschappelijke organisaties en de kerk houden er bijeenkomsten, het is een voorbeeld dat andere kerken kan inspireren. ,,Kerken zijn lang naar binnengekeerd geweest, met Kerk in de buurt willen we laten zien hoe je ook kerk in en mét de buurt kunt zijn”, vertelt Peter Wierenga, namens het Diaconaal en het Missionair steunpunt betrokken bij de oprichting van het platform.

Samenwerkingsproject

Kerk in de buurt is een samenwerkingsproject van de Protestantse Kerk in Nederland en de drie Gereformeerde kerken verbonden in het Diaconaal steunpunt: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken.

De landelijke bureaus merkten dat lokale kerken vaak zoeken naar praktische handvatten en goede voorbeelden om iets te betekenen voor de mensen die in de buurt van de kerk leven. Vanuit die vraag bundelden de samenwerkende kerkgenootschappen vijf voorbeeldprojecten: ,,We hebben bestaande projecten die makkelijk uitvoerbaar zijn in beeld gebracht. Het idee is dat je als kerk in een dorp of wijk er eenvoudig mee aan de slag moet kunnen: zonder grote investeringen of een jarenlange planning.”

Bouwstenen

Naast de ontmoetingstuin gaat het onder meer om een soepmaaltijd waar mensen elkaar ontmoeten en een mobiel kerkje dat op ieder gewenste locatie is neer te zetten. Alle vijf de voorbeelden zijn uitgebreid beschreven, waarbij bouwstenen worden aangereikt om het initiatief in de eigen gemeente vorm te geven.

,,Met handen en voeten en woorden en daden willen we werken aan het koninkrijk van God. De geselecteerde projecten geven voorbeelden van hoe eenvoudig dat kan zijn”, zegt Wierenga over het initiatief.

,,We willen er voor zorgen dat kerken en kerkmensen weer ideeën krijgen over hoe ze de verbinding met buurtgenoten kunnen aangaan. Vaak weten we niet meer hoe we het gesprek buiten de kerkmuren kunnen beginnen. Je kunt deze initiatieven dus ook zien als oefenplekken voor kerken.”

Later dit jaar willen de organisatoren netwerkontmoetingen organiseren voor kerken die met de voorbeelden aan de slag willen. De voorbeeldprojecten zijn te downloaden via www.kerkindebuurt.nl.