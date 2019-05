Hoe mensenhersenen makkelijk kunnen worden gemanipuleerd

Pieter Anko de Vries

De informatieverwerking van onze hersenen sluit niet altijd goed aan op de snelle digitale wereld. Daardoor kunnen mensen makkelijk gemanipuleerd worden. Maar er valt wat aan te doen.

Het zijn met name de verleidingen die via internet tot ons komen waarvoor we kwetsbaar zijn. Nepnieuws, verslaving aan games het niet kunnen afblijven van sociale media. Het heeft allemaal met de fysiologie van onze hersenen te maken. Die zijn niet gemaakt voor internet en dat wreekt zich op sommige punten, betoogt Margriet Sitskoorn in het onlangs verschenen boek HersenHack. Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University en geregistreerd neuropsycholoog. Naast haar wetenschappelijke werk publiceert zij in verschillende bladen en is zij geregeld te zien bij tv-programma’s. Zo is ze morgen te gast bij WNL op Zondag. Ze schreef eerder boeken over hersenen en ons gedrag.

Het is met name interessant wat Sitskoorn heeft te zeggen over onze gevoeligheid voor nepnieuws en hoe betrekkelijk makkelijk onze hersenen zijn te manipuleren (de schrijfster gebruikt het woord ‘hacken’).

Op dit moment is een postmoderne visie op waarheid dominant; we leven in wat wel een post-truth tijdperk wordt genoemd. Het komt erop neer dat iedereen zijn eigen waarheid kan construeren. ‘Wat jij voelt, wat jou uitkomt, waar jij aanwijzingen voor denkt te hebben, is datgene wat waar is.’

Vatbaarder

Verbonden met de manier waarop onze hersenen werken is er een aantal mechanismen dat er voor zorgt dat we in het internettijdperk vatbaarder zijn om door anderen te worden gemanipuleerd, bijvoorbeeld bij het verspreiden van nepnieuws. Zo is er de aandachtsillusie. Als je ergens op focust, mis je bepaalde dingen. Bepaalde informatie die er niet toe doet wordt door de hersens onderdrukt. De auteur toont dat aan met proefjes die de lezer zelf kan doen. ‘Je neemt de werkelijkheid niet waar zoals zij is, maar zoals je verwacht dat zij is.’ Mensen denken dat ze zelf hun aandacht sturen, maar ‘het zijn meestal anderen die bepalen waar jij je aandacht aan geeft, bepaalt wat je wel en niet ziet, wat je gelooft en wat je onthoudt… ook bij belangrijke politieke beslissingen zoals wel of niet uittreden uit de Europese Unie (brexit).’

Daarnaast speelt het ego een belangrijke rol. Informatie die het ego kwetst zoeken mensen minder makkelijk op of willen die minder makkelijk geloven. Het handhaven van een een positief zelfbeeld en het behouden van goede relaties met anderen zijn belangrijker dan een accuraat beeld van de werkelijkheid.

Sitskoorn heeft haar boek mede geschreven om mensen weerbaarder en gezonder te maken. Want hersenen veranderen door input. En goede input van ware informatie betekent een positieve verandering. Als je bewust bent van de voetangels en klemmen die aan het verwerven van informatie kleven, ben je beter in staat het kaf van het koren te scheiden. Ze houdt een pleidooi voor twijfelen en écht weten, in plaats van voelen. Dat kan iemand oncomfortabel maken en zal veel tijd en energie kosten. En dat is in een wereld van snelle beloningen en beloftes niet makkelijk. Maar je krijgt weer macht over het eigen leven.

HersenHack. Margriet Sitskoorn. Prometheus, 16,99 euro