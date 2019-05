Baudet en Jezidi’s

Contrapunt

Sytze Faber

Het was een topweek voor Thierry Baudet. Hans Wiegel, die op zijn initiatief in Zuid-Holland tot informateur werd benoemd, meldde dat Forum voor Democratie hoogstwaarschijnlijk (met CDA en VVD) deel gaat uitmaken van het provinciaal bestuur. Een doorbraak! Daarnaast slaagde Baudet erin Henk Otten, bijgenaamd Henk de Tank, politiek te ontmannen.

Veertien dagen geleden waste Otten in een interview in NRC Baudet onverwacht de oren. Hij zei dat Thierry te veel met zichzelf is ingenomen, geen teamspeler is. Ook laakte hij zijn doorgeschoten (wit) nationalistische koers, waardoor Forum belandt op de ultra-rechtse flank waar hij, Otten, niets mee van doen wil hebben.

Haags journaille likkebaardde. Baudet was de regie kwijt!! Het zag, evenals Otten zelf, over het hoofd dat politieke leiders met een bovengemiddelde eigenliefde per definitie geen kritiek en concurrentie dulden. In februari vorig jaar maakte Baudet ongemeen korte metten met twee prominente FvD’ers die pleitten voor wat meer sprankjes partijdemocratie. In een handomdraai werden ze als partijlid geroyeerd. En dan zou Otten de Forum-leider ongestraft publiekelijk kunnen afzeiken? Kom nou. In een mum van tijd was het gedaan met koopman Otten.

Ontdaan

Ondanks dat hij voor Baudet op de knieën ging, werd Otten klinisch en vakkundig in vier dagen ontdaan van zijn vier partijfuncties. De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer was de deur al uit naar de Kiesraad. Daar kon hij niet meer afgehaald worden. Maar het fractievoorzitterschap, dat hem bij voorbaat door Baudet in geuren en kleuren was toegezegd, kan hij op zijn buik schrijven. Henk de Tank veranderde in een ommezien van een zwaan in een lelijk eendje, waarvan het ruggengraatje bovendien erg broos oogt. Zijn uitspraken in NRC slikte hij in. Staat de man wel ergens voor?

Na zijn sterk aandachttrekkende overwinningstoespraak op de avond van de Statenverkiezingen schreef ik de opvattingen van Baudet verwerpelijk te vinden. Qua vormgeving en techniek vond ik de speech echter een bovenslag. Het wordt er natuurlijk niet beter van als het een met het ander samen gaat. Maar daarmee hebben we het nog niet gehad.

De afwikkeling van de affaire Otten laat zien dat Baudet ook de fijne knepen van cynische machiavellistische machtspolitiek in de vingers heeft. En nog belangrijker: hij gelooft tot in zijn tenen dat hij uitverkoren is de blanke beschaving te vrijwaren van meer vreemde smetten. Te wapen tegen vermeende samenzweringen van buitenaf (de EU) en tegen interne rot: de vermeende ondermijning van onze samenleving door vreemdelingen, wetenschappers, leerkrachten, journalisten. Verdraagzaamheid wordt geframed als iets voor weke watjes.

4 mei

Retorische en machiavellistische talenten, ideologische gedrevenheid: een puik recept voor electoraal succes. Buma en Rutte kunnen er niet tegen op. Kiezen daarom voor het Oostenrijkse recept: opschuiven in rechts-nationalistische richting.

Afgelopen week werd bekend dat bij de IND de humaniteit het opnieuw heeft afgelegd tegen de technocratie. Jezidi’s, een religieus en etnisch minderheidje, worden al eeuwenlang wereldwijd opgejaagd, gediscrimineerd, vermoord, verkracht. Zij hadden verreweg het meest te lijden van IS, vooral de vrouwen. De oorspronkelijke jezidische provincie Sinjar ligt totaal in puin. Toch stuurt de IND Jezidi’s terug naar hun erbarmelijke, afgesloten tentenkampen in Iraaks Koerdistan. Ze zitten daar vaak al vijf jaar en hebben volgens de IND ‘dus’ een veilige thuishaven. Je moet er maar op komen.

Van de regeringspartijen kwam alleen CU’er Voordewind in het geweer. De Duitse regering haalt momenteel op eigen initiatief getraumatiseerde Jezidische vrouwen uit de kampen om ze te helpen. Zo kan het ook op 4 mei.

Reageren? fabersyma@gmail.com