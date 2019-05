Voorgangers in Nederland en Sri Lanka staan stil bij aanslagen

Jan Auke Brink

Sri Lankaanse kerken hielden zondag de deuren gesloten, vanwege zorgen over de veiligheid. Wel was live op televisie een plechtigheid van de aartsbisschop van Colombo te zien. In Nederlandse kerken is met gebed stilgestaan bij de aanslagen.

De Nederlandse Raad van Kerken had afgelopen week de Nederlandse kerken opgeroepen om met gebeden de aanslagen in Sri Lanka te gedenken. De oecumenische organisatie stuurde daartoe een speciaal gebed rond, met daarbij het voorstel het gebed te koppelen aan het verhaal van de EmmaĆ¼sgangers, dat zondag in veel kerken klonk. Het gebed voor Sri Lanka van de Raad begint met de zinnen ‘Eeuwige, de aanslagen in Sri Lanka vervullen ons hart met pijn en afschuw. Pijn vanwege al die doden en gewonden, groot en klein. Afschuw vanwege dit extreme geweld, de nietsontziende haat’.

Voorafgaand aan de twee minuten stilte werd gebeden: ‘Eeuwige, wij bidden u, nu het avond is geworden in het leven van zovele mensen: Blijf bij hen! Wees daar waar u zo hard nodig bent, met uw troost, met uw nabijheid, met uw liefde. Waak over hen, zoals wij hier waken in de stilte van dit moment.’

De deuren gesloten

In Sri Lanka waren gisteren nauwelijks kerkelijke vieringen. Malcolm Ranjith, de aartsbisschop van Colombo, had eerder deze week gezegd dat in een intern document van veiligheidsdiensten is gewaarschuwd voor meer aanslagen. Daarom hielden de meeste kerken de deuren gisteren gesloten. Aartsbisschop Ranjith leidde gisteren wel een speciale plechtigheid die live op televisie werd uitgezonden. Hij noemde daarbij de aanslagen van een week geleden ,,een belediging voor de mensheid”.

De aartsbisschop hield de dienst vanuit de kerk naast zijn huis. Daar waren allerlei hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig, onder wie de president en de premier. ,,We mogen niet doden in de naam van God”, zei Ranjith, die het bloedbad omschreef als een grote tragedie.

Klokken

De aanwezigen staken kaarsen aan voor de slachtoffers van het bloedbad op eerste paasdag. Ook elders in Sri Lanka kwamen mensen bijeen. Dat gebeurde onder meer bij de St. Anthoniuskerk in Colombo, een van de doelwitten van de aanslagplegers.

Bij die zwaarbeschadigde kerk klonken de kerkklokken op het exacte tijdstip dat een zelfmoordterrorist zich een week geleden opblies. Een twintigtal vrouwen hield er kaarsen vast. Gewapende veiligheidstroepen hielden ondertussen een oogje in het zeil.

Roshan Mahesan, pastoor van de eveneens getroffen Sionkerk in Batticaloa, heeft in een video de daders vergiffenis geschonken: ,,Als pastoor van de Sionkerk, de hele congregatie en elke familie die getroffen is, zeggen we tegen de zelfmoordterrorist en ook tegen de groep die de zelfmoordterrorist stuurde: we houden van je en we vergeven je. ,,Wij nemen het evangelie en laten Christus zien”, zei hij. ,,We tonen mensen die in de duisternis zitten het licht van Jezus Christus. Alleen in Jezus hebben we onze hoop.”