Synode PKN heeft veel vragen bij ambities voor nieuwe ‘Kerkcampus’

Lodewijk Born

De synode van de Protestantse Kerk heeft zich vorige week kritisch uitgelaten over de ideeën die er zijn om een ‘Kerkcampus’ te realiseren. Toch mag er verder over het concept nagedacht worden.

Met de ervaringen uit het verleden met dossiers waar nogal wat misging – het Dienstencentrum in Utrecht, het debacle met de landelijke ledenregistratie LRP – was het te voorspellen dat er gisteren in Doorn nogal wat vragen zouden komen over de Kerkcampus. Op 8 maart maakten synodeleden voor het eerst kennis met die plannen. Een nieuw gebouw, midden in het land, waarin het liefst meerdere christelijke organisaties zich kunnen vestigen. Een inspirerende en innovatieve plek.

Algemeen directeur Jurjen de Groot van de PKN vergeleek de toekomstige Kerkcampus gisteren met een bijenkorf. „Daarin hebben alle bijen een eigen plekje in de korf, waar ze met elkaar samenwerken om honing te maken. Ze vliegen in en uit om stuifmeel te verzamelen. Maar ik zou er iets aan toe willen voegen wat bijen niet doen: uitvliegen om de honing weer te verspreiden in hun omgeving. Dat moeten de bijen van de Kerkcampus wel gaan doen: met hun honing naar de plaatselijke gemeenten, de classes en – breder – naar de kerk wereldwijd.”

Vergezicht

Het belangrijkste wat hij gisteren vroeg aan de synode was om mee te gaan in die visie, een vergezicht waar, zo erkende De Groot, lang nog niet alles duidelijk van is. Maar diverse synodeleden uitten hun aarzelingen: dat ze zich opgejaagd voelen, bang zijn om in een fuik te zwemmen en de noodzaak van een kerkcampus ook (nog) niet zien. Zitten de gemeenteleden in het land hier eigenlijk wel op te wachten?

Ds. Harmen Jansen (Drachten) – die zitting had in de Commissie van Rapport – had complimenten voor het plan. Maar hij wees ook naar de moeizame totstandkoming van het huidige dienstencentrum in Utrecht. ,,Toen is er toch de nodige ruis op de lijn geweest over de financiën. Gedoe in de kerk over ‘te groot, te duur, te breed en te mooi’. Daar zijn toen ook ‘mensen bij beschadigd’. ,,Voorkom tunnelvisie”, waarschuwde Jansen. ,,De kerk heeft ook grote randen ver weg van Utrecht. Zit je niet te veel vast aan een tempelmodel, terwijl er ook zoiets valt te zeggen als een tabernakelmodel voor de dienstenorganisatie?”

Ds. Marja de Jager (Delfzijl) diende een amendement in waarin gevraagd werd ,,om een concrete financiële onderbouwing die garandeert dat plaatselijke gemeenten niet extra financieel belast zullen worden.” Want dat is wat er in het land nu al leeft: hoe wordt zo’n Kerkcampus betaald en vooral door wie? Een sluitende businesscase – ,,een verdienmodel”, aldus directeur De Groot – moet die zorg in ieder geval vooraf wegnemen.

Samenwerking

Ds. Tjalling Huisman (Zeerijp) vroeg zich af hoe voorkomen kan worden dat de Kerkcampus verandert in een „klein Jeruzalem”, of „een nieuw soort zuil”. Ook had hij er bezwaar tegen dat er gesproken wordt over samenwerking met christelijke politieke partijen: „Heel veel christenen hebben niets met christelijke politiek.”

Synodelid Michel van Heijningen (Dorkwerd) erkende dat er niemand tegen de samenwerking van christelijke organisaties kan zijn. „Maar is het daarvoor nodig om samen in een gebouw te zitten? Als het nu niet werkt, waarom zou dat dan in de toekomst wel zo zijn?” Hij stelde ook vooromde huisvesting meer te spreiden. „Vanuit het noorden is alles ver weg, maar men ervaart dat de kerk steeds verder bij de mensen vandaan komt te staan.” Dus klonk er de roep vanuit de synode om meer onderzoek te doen (,,facts and figures”).

Scriba ds. René de Reuver gaf aan dat er nu alleen gevraagd werd aan de synodeleden of ze positief tegenover het idee staan van een kerkcampus. „Dat is ook waar we nu een besluit over vragen. Er is ook bewust gekozen voor gefaseerde besluitvorming. U zet nu een stap en dan in november weer. Als u nu ja zegt en in november nee, is het nee. Dit is geen fuik waar u in zwemt en niet meer uit weg kunt komen. Als u nu een positief besluit neemt, komen in november de locatie en de financiën aan de orde. Maar als u nu nee zegt, dan stoppen we ermee.”

Het voorstel van ds. Robert Wilschut (Hoogvliet) dat het idee van de Kerkcampus niet verder onderzocht moest worden, werd direct in stemming gebracht en haalde uiteindelijk maar zes van de 57 stemmen. Met enige aanpassingen werd het voorliggende besluitvoorstel uiteindelijk met 55 van de 57 stemmen voor aangenomen. Een ‘ja’ waarmee de dienstenorganisatie verder kan richting de najaarssynode. Opdracht is nu om te komen met een goede financiële onderbouwing; voor de PKN-synode een cruciale voorwaarde om deze Kerkcampus-trein echt in gang te zetten.