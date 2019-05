Hedonistische aristocraten

Tamarah Benima

Een goede kennis was jaren geleden op bezoek bij een puissant rijk man in Mexico. Kijkend uit het raam van diens villa zagen ze mensen vechten om een paar houten kratten. De Mexicaan zag een kluwen wilden (dat zei hij ook). Mijn goede kennis zag straatarme mensen, die vochten om de gelegenheid tot een dak boven hun hoofd.

Door de millennia heen heeft de aristocratie niet gezien hoe arm allen die voor hen werkten waren. Dat wil zeggen, ze zagen het wel én ze zagen het niet. Wij zijn als de Mexicaan en de adel én we zijn als mijn goede kennis. ‘Onze’ armen leven ver weg, uit het zicht. (De armen onder ons vergeet ik niet). Wij hebben allen, wat ik al jaren noem, de hedonische leefwijze van de aristocratie overgenomen. Wat bedoel ik daarmee? Vroeger trok alleen de adel elke dag een andere jurk of pak aan, met bijbehorende schoenen, tassen. hoeden en juwelen. Nu trekken we allemaal – vrouwen én mannen – elke dag andere kleren aan met bijpassende accessoires. Vroeger had alleen de adel vervoer: paarden en rijtuigen, en schepen. Nu hebben we allemaal onze eigen vervoersmiddelen: fiets, brommer, motor, auto, bus, trein, (gebruik van) vliegtuig.

Vroeger had alleen de adel goede gezondheidszorg. Nu krijgen we allemaal onvergelijkbaar goede gezondheidszorg. (En als die niet tiptop is, of wachtlijsten heeft, klimmen we in een hoge boom, want ‘we hebben er recht op’). Vroeger had alleen de adel zeer regelmatig amusement: theater, concerten, huismuziek. Nu hebben we allemaal entertainment op ieder uur van de dag, in alle maten en soorten. Vroeger maakte alleen de adel plezierreisjes. Nu reizen we allemaal de halve wereld over: we gaan ‘dagjes weg’, op vakantie, overwinteren in streken met aangenamere temperaturen of gaan een jaar op wereldreis.

Verworvenheden

Vroeger had alleen de adel dagelijks koks, kokkinnen en keukenmeiden. Nu wordt ook ons voedsel voor ons klaargemaakt, dagelijks: te koop op oneindig veel verkooppunten, geserveerd in (fast food) restaurants en tegenwoordig ook bezorgd aan huis. Vroeger had alleen de adel behoorlijk onderwijs. Nu hebben we dat allemaal; het was een van de eerste verworvenheden voor de niet-aristocratie. Kortom wij in de geïndustrialiseerde wereld leven allemaal als koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen, hertogen en hertoginnen.

Ja, ook de armen: degenen die in de Bijstand of de WW zitten of die alleen van AOW moeten rondkomen. Hoezeer velen van hen de eindjes aan elkaar moeten knopen, ook hun inkomen is zo’n twintig of dertig keer zo veel als mensen die van 1 dollar per dag moeten leven. Ze hebben een dak boven hun hoofd en genieten dezelfde voorzieningen als mensen die meer inkomen hebben of rijker zijn. Maar we beseffen niet dat wij als hedonistische aristocraten leven. Want we worden afgeleid door de superrijken met hun miljoenenvilla’s, hun vechtscheidingen die over tientallen miljoenen gaan of door de krankzinnige salarissen en bonussen van managers (chic ‘ceo’ genoemd). Met hen vergeleken zijn de meesten van ons armoedzaaiers.

Vind ik het kwalijk dat we er, collectief, aan voorbij gaan dat we als hedonistische aristocraten leven? Helemaal niet. De industriële revolutie plus de collectieve verzekeringen plus het kapitalisme hebben ons zeer veel welzijn en welvaart en zelfs geluk gebracht. Maar het zou er voor allen in deze wereld moeten zijn, en het zou niet ten koste moeten gaan van natuur en milieu – van Moeder Aarde. Dat gezegd hebbende, juist Koningsdag zou een dag kunnen zijn van minder struinen voor koopjes en de moderne ‘koekhap-variaties’ voor de koninklijke familie en, in plaats daarvan, voor wat meer reflectie op onze eigen hedonistisch-aristocratische levenswijze. Heus, dat bederft de feestvreugde niet.