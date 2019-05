Conflict bij Forum gaat niet zomaar over

De Haagse week

Henk van der Laan

Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat er in de top van Forum voor Democratie ruzie zou ontstaan. Alle nieuwe partijen hebben er last van. Er zijn veel deelbelangen, maar er is geen gezamenlijke ideologie. Maar het allerbelangrijkste element van ruzies bij nieuwe partijen is een overdosis aan ego’s, en de persoonlijke na-ijver die hierbij hoort.

Het succes van Forum is het succes van Thierry Baudet én Henk Otten. Baudet is de charismatische publiekslieveling met de grootse ideeën. Otten is de organisatorische kracht op de achtergrond, de macher die de partij stut. Otten, voormalig zakenbankier in de Londense City, was al bij Forum betrokken toen het nog geen partij was maar slechts een denktank. Hij zette de partijstructuur op poten, schreef de statuten, zorgde voor een netwerk, regelde de partijfinanciën en rekruteerde de kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat ging allemaal op zijn manier en leverde hem de bijnaam ‘Henk de Tank’ op.

Partijkoers

Nu hebben Baudet en Otten ruzie over geld en de partijkoers. Eerder dit jaar kwamen de andere twee bestuursleden, Thierry Baudet en Rob Rooken, erachter dat penningmeester Otten 25.000 euro, exclusief btw, naar zijn eigen bv had overgemaakt, al ‘vergoeding voor bovenmatige uren’. Zij spraken hem daar op aan en Otten boekte het terug.

Maar Otten was ook ontevreden over Baudet. Hij had een strakke provinciale campagne bedacht rond de drie kernthema’s klimaatbeleid, immigratie en koopkracht. Drie thema’s waarmee Forum teleurgestelde kiezers van VVD en CDA kon verleiden en ook aantrekkelijk was voor PVV’ers. Baudet hield zich hier aan, maar ging op de uitslagenavond los over de uil van Minerva en het boreale Europa.

Afgelopen zaterdag gaf Otten een interview tegen NRC Handelsblad waarin hij zei dat Baudet de partij met dit soort speeches te veel naar rechts trekt. Otten is meer een klassieke conservatief-liberaal die een kleine overheid wil, lage belastingen, vrij baan voor het bedrijfsleven en een stevig immigratiebeleid. Baudets rechts-radicale en nationalistische ideeën vindt-ie maar niets: ,,Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet.”

Greep in de kas

Sindsdien is het hommeles. Dinsdag vertrok Otten als penningmeester. Toen liet Baudet, zonder dat Otten het wist, via Twitter weten dat Otten ook geen fractiemedewerker meer kon zijn als hij senator werd. Toen meldde NRC het nieuws over de betaling, waarop Baudet en Rooken dit bevestigden in een persbericht en spraken over ‘een greep in de kas’ en hem opriepen op te stappen als bestuurslid. Dat deed Otten, maar pas nadat hij het persbericht ,,karaktermoord” noemde.

Probleem voor Baudet is dat Otten op de eerste plaats van de FvD-lijst voor de Eerste Kamer staat. Voor Baudet zou de beste uitkomst zijn als Otten teleurgesteld afziet van een senaatszetel. Want kunnen Baudet en Otten nog wel als fractievoorzitters met elkaar samenwerken? En welke kant kiezen dan de andere FvD-senatoren?

Interne partijruzies moet je als nieuwe partij snel wegstoppen. Dat gaat natuurlijk niet lukken als je weggestuurde tweede man de komende vier jaar in de Eerste Kamer zit. Baudet was zo blij dat hij de grootste partij in de senaat werd. Het ziet er nu naar uit dat het eerder een last voor hem gaat worden.