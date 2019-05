Begrijpen of gegrepen worden

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Communicatie is een ingewikkelde bezigheid. Het spreken en luisteren alleen al. Hoe vertel je iets op de goede manier? Begrijpt die ander me vervolgens wel? En wat is goed luisteren? Wanneer heb ik die ander echt begrepen? Pas als je elkaar begrijpt kun je verder aan een plan werken of samenwerken.

In allerlei communicatiemomenten komt de kunst van elkaar begrijpen om de hoek kijken. Een kunst die we nergens leren. ‘Elkaar begrijpen’ is geen vak op school en geen vast onderdeel van onze opvoeding. Terwijl elkaar begrijpen de sleutel is om met elkaar iets op te bouwen, iets moois te realiseren of samen te werken.

Een collega heeft gevraagd of ik in de pauze een blokje met hem om wil lopen. Hij wil iets met me bespreken. Het weer is goed, het voorjaar lijkt dit jaar vroeg te beginnen. Ondanks het zonnetje is het nog fris buiten. We lopen enkele straten door totdat we bij een parkje aankomen. We gaan even zitten op een bankje, met de rug naar het park toe. We hebben uitzicht op een werkplaats aan de rand van een dubbelbaans weg. Dan wijst hij op werkers in gele en oranje kleding.

„Zie je hoe ze samenwerken? Er wordt weinig gediscussieerd, iedereen weet wat hij/zij moet doen. Daar in de bouwkeet hangt vast een tekening en in de ochtend hebben ze even werkoverleg. Ik wenste dat dit op mijn werk, en eerlijk gezegd ook thuis, zo kon. Ik ben de discussies helemaal zat.”

Druppel

„Op mijn werk lijken vergaderingen wel een uitwisseling van meningen in plaats van een gesprek waarin je tot elkaar probeert te komen. En thuis, met drie pubers zitten ze of op hun telefoon te kijken of ze geven over elkaar en ons als ouders een mening. Als het op een gesprek aankomt lopen ze een voor een weg of doen hun oordopjes in. Ik ben er moe en verdrietig van. Ik kan er misschien ook wel niet meer zo goed tegen.”

„Gisteren had ik een soort ‘druppel over de rand van de emmer’ moment. Ik probeerde thuis uit te leggen dat ik vind dat kinderen onder de achttien jaar niet mogen roken. Dat mensen überhaupt niet moeten roken, omdat het bewezen ongezond en dodelijk is. Ik kreeg alle pubers tegenover me en mijn vrouw steunde hen ook nog. Ze rookt zelf af en toe nog. Ik ben jaren geleden, toen de kinderen kwamen, gestopt. Het ging over vrijheid, eigen keuze en niet mee bemoeien. Ik probeerde uit te leggen dat je er allerlei ziektes van kan krijgen en dat ik het heel erg zou vinden als een van hen zou gaan roken. Toen werd het even stil. Twee van mijn drie kinderen bekenden geregeld te roken. Ze zijn nog geen achttien jaar! En mijn vrouw haalde haar schouders op en ging de tafel afruimen. Ik kon wel schreeuwen, gillen dat we elkaar echt niet begrepen hadden en dat het gesprek nog niet klaar was.”

‚Nou pa, begrijpen is echt niet dat je gelijk krijgt hoor…’, sneerde een van de pubers terwijl die van tafel liep. En mijn vrouw, tja zij deed helemaal niets. Een paar dagen later, ik kwam wat later thuis vanwege een avondcollege dat ik moest verzorgen, is iedereen stil in huis. Terwijl ik na mijn late maaltijd, die ik alleen aan tafel eet, voor ons gezin thee zet, komen ze een voor een binnen. De jongste legt een kaart op tafel. Een witte kaart met een rouwrand. Ik vraag verbaasd wie er dood is.”

„Het is ome Hans, uit Canada. Onze leukste oom… longkanker, pa…” Een van de kinderen begint te snik- ken. De oudste pakt mijn arm. “Je hebt misschien wel gelijk pa. We gaan niet roken hoor, dat hebben we samen afgesproken. Ma vindt het ook een goed idee. Ze gaat ook niet meer roken, ook niet af en toe voor de gezelligheid.’”

Resultaat

„Iedereen knikt. Ik schenk de thee uit, we begrijpen elkaar nu misschien een beetje, denk ik bij mezelf. Waarom moet er altijd iets ergs gebeuren voordat we elkaar begrijpen. Laat ik maar zwijgen, het gaat om het resultaat en dat is bereikt. Laat ik maar doen alsof ik hen nu ook begrijp. En toch, nu ze niet meer roken – tenminste ik hoop het – ben ik er toch niet blij mee. Ik ben argumentatie moe, op het werk en thuis. Het is alsof men geen begrip meer heeft, maar eerst door het leven zelf gegrepen moet worden. Flink door elkaar geschud worden.”

Ik luister, knik begripvol. Probeer wat tips en gedachten mee te geven hoe hij uit de argumentatiemodus kan wegblijven. Een van de manieren is de ander niet overtuigen, maar vragen stellen. Uitnodigende vragen zodat er een gesprek op gang komt. Ik weet ook niet of het hem gaat helpen, maar kan het proberen.

En hoe is het met jouw en mijn begrip? Zijn wij, jij of ik ook ergens voor gewaarschuwd? Weten we dat we ergens niet goed bezig zijn? Moet er eerst iets ergs gebeuren voordat we de ander, zijn of haar boodschap of dat stemmetje in ons geweten, echt gaan horen en begrijpen? Kies maar wat je wilt, begrijpen of gegrepen worden.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.