Beeld van de Hongerwinter bepaald door hardnekkige mythes

Pieter Anko de Vries

Het beeld dat wij hebben van de Hongerwinter wordt mede bepaald door hardnekkige mythes. De schuld van de grote ellende mag niet alleen bij de Duitse bezetter worden neergelegd.

De komende dagen staat de overal in het land de herdenking van de tijd van de Duitse bezetting (1940-1945) centraal. Met name de laatste maanden van deze donkere jaren – de Hongerwinter – staat in ons collectief geheugen te boek als een beruchte episode waarin mensen vooral in West-Nederland, bijna 75 jaar geleden, acuut werden bedreigd in hun bestaan.

Historica Ingrid de Zwarte (1988, verbonden aan de universiteit van Oxford) weerlegt in het onlangs verschenen boek De Hongerwinter het gangbare beeld dat de Duitse bezetter vanaf september 1944 de enige schuldige was aan het lijden van grote delen van de Nederlandse bevolking. Volgens De Zwarte is dit een van de vele mythes die er nog steeds bestaan.

Zo is er geen historisch bewijs dat de Duitsers het middel honger bewust inzetten als oorlogsdoel. Sterker nog, ze zagen al snel in dat het van strategisch belang kon zijn mee te helpen de hongersituatie te bestrijden. De oorlog was immers verloren en de Duitse officieren wilden goed leiderschap tonen om zo hun positie na de ondergang van het Derde Rijk veilig te stellen. De poging van Rijkscommissaris Seyss-Inquart om na zijn veroordeling een koninklijk pardon te krijgen is tekenend. Hij beriep zich hierbij (overigens tevergeefs) op zijn vermeende inspanningen om de Nederlanders van de honger te redden.

Oorzaken

De voedselcrisis had volgens De Zwarte verschillende oorzaken die elkaar versterkten. De Duitsers hadden tegen het einde van de zomer landbouwgrond onder water gezet om een geallieerde invasie te bemoeilijken. De problemen verergerden toen brandstof schaars werd nadat het zuiden van Nederland was bevrijd en de geallieerden opriepen tot een spoorwegstaking. Aanvankelijk reageerden de Duitsers hierop met een verbod op voedseltransporten per schip, maar hieven die vrij snel weer op. Toen die net op gang zouden komen, viel een strenge winter in waardoor het vaarwater bevroor. Ook de houding van boeren speelde een rol. Velen vertrouwden het centrale distributiesysteem niet meer en hielden hun voorraden liever achter voor de zwarte markt en vervoerders doken met hun transportmiddelen onder, uit angst voor confiscatie.

De Zwarte legt de nadruk op de bijzondere veerkracht van de Nederlandse samenleving. Terwijl de geallieerde hulpverlening uit strategisch oogpunt maanden op zich liet wachten en de staat hongerrantsoenen uitdeelde, ontstonden overal in het land particuliere hulpacties, waarmee burgers gezamenlijk de honger te lijf gingen. Zo zorgden lokale particuliere acties en organisaties als het Interkerkelijk Bureau voor de Voedselvoorziening (IKB) en de nationaal-socialistische Nederlandse Volksdienst dat er noodvoedselprogramma’s kwamen en vele duizenden kinderen konden worden geëvacueerd. Ook individuele acties, de zogenoemde hongertochten, zorgden ervoor dat het aantal slachtoffers relatief laag bleef. De uiteindelijk toch gekomen voedseldroppings zetten niet veel zoden aan de dijk. Er was geen absolute afname van de voedselbeschikbaarheid, maar er heerste een transportcrisis die mensen op verschillende manieren het hoofd boden. Met toestemming van de Duitsers, die ook anderszins welwillend waren, zoals met het oogluikend toestaan van het kappen van bomen voor brandstof.

De Hongerwinter. Ingrid de Zwarte. Prometheus, 19,99 euro