Zuinigheid met vlijt en luizen als kamelen

De Haagse week

Henk van der Laan

Wanneer de Tweede Kamer over zichzelf moet beslissen, wordt het eigenlijk altijd een rommeltje. Zo is de verbouwing van het Binnenhof-complex een hoofdpijndossier.

Het Binnenhof is een gebouwencomplex dat bestaat uit een ratjetoe van bouwwerken, gebouwd tussen de dertiende eeuw en 1992. Het ligt er allemaal verwaarloosd bij, het lekt er nu ook letterlijk, kabels hangen los. Kortom: er moet wat gebeuren. Is het niet om een nationaal monument te behouden, dan wel om er voor te zorgen dat de werkomstandigheden er volgens de arbo-normen zijn.

De Rijksgebouwendienst moet wel eens vaker een monument opknappen. Zo is Huis ten Bosch – het werk- en woonpaleis van de koning – net klaar na jaren restauratie. Het paleis had ook achterstallig onderhoud, de restauratie kostte miljoenen meer dan begroot. Daar was natuurlijk wel wat gesteggel over, maar uiteindelijk ging de restauratie gewoon van start.

Meebeslissen

Waarom is het Binnenhof lastiger? Omdat de Tweede Kamer nu ook zelf meebeslist met de verbouwing. Dan houdt het parlement geen controle op afstand, maar gaat de bouwtekening op tafel.

Eerst was het al de vraag of het Binnenhof geleidelijk over verschillende jaren werd verbouwd, of gewoon in een keer in vijf jaar. Het werd het laatste, waarbij iedereen het heel erg vindt dat er straks vijf jaar vergaderd gaat worden op het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken – een kantoorkolos uit de jaren tachtig dat als weinig flatteuze bijnaam ‘de Apenrots’ heeft.

Bovendien zijn er heuse architecten aan het werk gezet en niet gewoon een club aannemers en restauratiedeskundigen. Er ligt nu een plan op tafel waarbij er dingen grondig veranderen en dat vinden niet alle Kamerleden leuk.

Een beetje grandeur

Als het over het eigen werkterrein gaat, zijn eigenlijk alle fracties conservatief. Maar behalve een afkeer van verandering ligt er nog iets onder de verbouwingsdiscussie: een verkeerde vorm van zuinigheid. Want waarom zou je voor een nationaal symbool, een van de mooiste gebouwen van Nederland, niet gewoon royaal de portemonnee trekken? Het centrum van de macht mag best een beetje grandeur hebben. Het hoeft niet meteen systeemplafond en gipsmuurtjes te zijn.

Je ziet het vaker bij de Tweede Kamer. Overal moet altijd geld bij, maar niet als er eigenlijk een beetje geld bij de Tweede Kamer moet. Zo worden adviezen voor salarisverhogingen steevast afgewimpeld uit combinatie van soberheid en angst om voor zakkenvuller uitgemaakt worden. In principe moet de beloning van politici laag genoeg zijn om geen gelukszoekers te trekken, maar hoog genoeg om niet omkoopbaar te zijn. Nu is het huidige salaris op zich niet verkeerd – 7813,14 euro bruto per maand – maar er zijn beroepen waar je meer verdient. En bovendien hebben die minder onregelmatige werktijden en lig je daar minder onder het vergrootglas. Maar wat echt nodig zou zijn, is een verhoging van het budget voor ondersteuning. Het werk van de vele tienduizenden rijksambtenaren wordt gecontroleerd door slechts 150 Kamerleden en hun ongeveer 1500 medewerkers (waarvan twee derde fractiemedewerkers). Niet veel.

Het is moeilijk voor de Staten-Generaal, maar het is soms nodig om flink in zichzelf te investeren. Zuinigheid met vlijt bouwt weliswaar kastelen, maar wie zich niet goed wast krijgt luizen als kamelen.