Theoloog W.H. Velema: een zichtbare academicus

Jan Auke Brink

Hoogleraar, predikant en theoloog Willem Hendrik (Wim) Velema is afgelopen week op 89-jarige leeftijd overleden. De emeritus hoogleraar in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd op 15 november 1929 in Drachten geboren als een zoon van de predikant Hendrik Velema (1889-1948). Ook zijn broers Jan (1917-2007) en Koen (1922-1997) werden predikant, Jan werd tevens voorzitter van de Evangelische Omroep. Na het gymnasium studeerde Willem Hendrik theologie, in 1957 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift De Heilige Geest bij Abraham Kuyper.

Velema diende vervolgens 43 jaar de Christelijke Gereformeerde Kerken: eerst als predikant in Eindhoven (1953-1961) en Leiden (1961-1966), vervolgens als hoogleraar ethiek en predikkunde aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. In 1996 ging Velema met emeritaat. Hij schreef veel boeken, waar onder Wet en Evangelie (1987) en Geroepen tot heilig leven (1988) en, samen met Jan van Genderen (1923 – 2004), Beknopte Gereformeerde dogmatiek (1992). Prof. Jochem Douma werd vaak gezien als zijn vrijgemaakt-gereformeerde evenknie.

Deze Week

Velema was een betrokken man, die zich er voor inspande om zijn ideeën bij een breed publiek over het voetlicht te krijgen. Zo was hij als bestuurslid betrokken bij kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Ook sprak hij op veel plekken.

Heel zichtbaar was hij met zijn deelname aan het EO-radioprogramma Deze Week, waar hij van 1980 tot 1990 panellid was. Ad de Boer, oud-directeur van de Evangelische Omroep, schreef op Twitter naar aanleiding van het overlijden van ‘WHV’, zoals hij Willem Hendrik Velema benoemt: ‘Herinneringen aan vele jaren Deze Week op zaterdagavond met Wim Velema, Jan van der Graaf, Willem Ouweneel en Eimert van Middelkoop komen. WHV hechtte aan harmonie. Ook al was er debat, tegen het eind van de uitzending moest het ten behoeve van de luisteraars weer eensgezind zijn.’

Ook anderen haalden gisteren herinneringen aan Velema op. Zo tweette Theoloog des Vaderlands Stefan Paas: ‘Voor ons was hij altijd prof. dr. W.H. Velema. De laatste van een generatie. Herinneringen aan mooie preken in m’n kindertijd, en razendsnel uitgesproken hoorcolleges in m’n propedeuse.’

Jan van den Bosch, oud medewerker van de EO en tegenwoordig presentator van de Nederlandse uitzendingen van Hour of Power typeert Velema als ‘een ziener en keek in de toekomst van kerk en samenleving’.

CGK-documentalist Jan Noorlandt werkt aan een biografie over prof. dr. Willem Hendrik Velema.